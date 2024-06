Agreste baixa al Port Vell com un ‘pop-up’

Els restaurants pop-up són un terreny tou. S’ha de mirar molt bé on claves la forquilla. He tingut recargolaments d’estómac importants en més d’un. De fet, podria comptar amb els dits d’una mà dels Simpson les propostes memorables que he tastat en aquest format tan en voga. Una d’aquestes, segurament la millor, la vaig viure fa uns quants dies a l’hotel Serras (passeig de Colom, 9), on es pot disfrutar del pop-up del magnífic restaurant Agreste fins al 4 agost (només dinars).

Anar a Agreste no és una missió per a ganduls. El restaurant comandat per Fabio Gambirasi i Roser Asensio es troba a les altures de la ciutat, més enllà dels confins del parc Güell (carrer de Funoses Llussà, 2). Si hi vas en transport públic, hauràs de caminar; si vas amb cotxe, patiràs per aparcar. De manera que el pop-up que han obert a l’hotel Serras, situat al passeig de Colom, davant del Port Vell, permetrà als ganduls conèixer per fi la cuina italocatalana i el colossal producte que ha donat prestigi a la casa.

El pop-up s’articula a través d’un menú degustació amb una relació qualitat-preu interessant. Per 55 euros (beguda no inclosa) et cruspeixes set plats que són set sols. El segell d’Agreste es nota en la panizza fregida amb crema de llimona, cansalada viada i romaní, un mos luxuriós, prohibit. També en una fregola sarda amb gambes que m’entumeix la llengua de tan bona que és.

Vibro com un diapasó amb els cappelletti amb parmesà, mantega i sàlvia. Molt de vici amb la pasta de full amb pop i ceba tendra. I als plats totxos, pots triar entre una presa ibérica Arturo Sánchez amb salsa bearnesa (boníssim) o un apoteòsic peix de roca amb suquet i pizza fregida, una descàrrega de sabor i melositat que crida: ¡estiu!

A l’hora de les postres, decideixo apostar pel vermell: maduixes cultivades a la comarca del Maresme amb sorbet de maduixes, saüc i chantilly. Definitivament, després de l’Agreste mar, voldràs visitar l’Agreste muntanya.