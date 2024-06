Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines

Jornada Voltaica a Girona

Dissabte 8 de 10 h a 20 h a la plaça de l'Assumpció de Girona

La Jornada Voltaica #49 està dedicada a l'Art, el Decreixement i la Renaturalització. A més de les parades d'artesania, les xerrades i els tallers, a les 12 h es durà a terme la presentació de l'(a)phònica, Festival de la Veu de Banyoles, amb un concert de Joan Garriga. A les 19 h passarà per l'escenari la violoncel·lista Bea Andrés, amb el seu projecte d'electrònica-folk FoxGlove.

La botiga al carrer, al centre de Girona

Dissabte 8 de les 9.30 h a les 20.30 h al centre de Girona

Els principals carrers del centre de Girona es convertiran en un gran aparador a l'aire lliure amb la celebració d'una nova edició de la botiga al carrer organitzada per Girona Centre. Al llarg de tot l'eix comercial de la ciutat hi haurà distribuïdes les parades comercials concentrades als carrers Migdia, Pare Claret, avinguda Jaume I, la Rambla, Santa Clara, carrer Nou, Hortes, i plaça Catalunya. Hi participaran unes vuitanta botigues, majoritàriament del sector de la moda i complements, però també d'altres sectors com joieries, òptiques, alimentació, entre altres.

La 3a Fira del Disc de la Vall de Sant Daniel, a Girona

Dissabte 8 de les 11 h a les 22 h a la Pista del CREC de Sant Daniel, a Girona

Un total d'11 parades amb vinils nous i de col·leccionisme es donaran cita aquest dissabte al barri de Sant Daniel de Girona, en el marc d'una Fira de Disc, amb entrada lliure, que també comptarà amb les actuacions musicals de Waltrapa and the Cashmakers, Eric Fuentes, Xiclet i Sonic Beast.

Els clàssics tallers d'El Galliner a Girona

Dissabte 8 i diumenge 9 a la sala La Planeta de Girona

A les acaballes del curs escolar, els alumnes de l'Escola de Teatre el Galliner presenten prop d'una quarantena d'espectacles breus. Els tallers, muntatges frescos i efímers, on els futurs actors es posaran a prova davant del públic. Hi haurà diverses representacions repartides entre aquest i el següent cap de setmana.

El Niu multidisciplinari de Sant Martí Vell

Dissabte 8 de les 12 h a les 00 h en diversos escenaris de Sant Martí Vell

Música, fotografia, teatre, dansa, circ, videoart, il·lustració i pintura, entre d'altres, són algunes de les disciplines que es donaran cita en la primera edició del Festival Niu de Sant Martí Vell. L'esdeveniment tindrà lloc en diferents espais del poble amb una programació que oferirà la possibilitat d'escollir entre diverses propostes de la mà d'artistes emergents.

La Fira del Llibre Infantil i Juvenil a Girona

Dissabte 8 de les 10 h a les 20 h a la plaça del Vi de Girona

La vuitena Fira del Llibre Infantil i Juvenil, que organitza Les Voltes Educa, proposa per aquest dissabte una jornada en la qual es podrà descobrir i comprar llibres. Al llarg del dia, i per amenitzar la fira, hi haurà actuacions musicals, conta contes, tallers adreçats a les famílies i jocs de taula.

Fira de la Gamba de Palamós

Dissabte 8 de 12 h a 22 h a la Llotja del Port de Palamós

Novena edició de la Fira de la Gamba, que té per objectiu promocionar el producte estrella del municipi. Al llarg del dia els visitants podran degustar gambes amb diferents propostes, a més de gaudir d'un extens programa d'activitats per a tots els públics.

Fira del Conte de Sant Feliu de Guíxols

De divendres 7 a diumenge 9 en diversos espais de Sant Feliu de Guíxols

Sant Feliu de Guíxols proposa viure un cap de setmana amb el conte com a fil conductor. Parades de llibres, il·lustradors i artesania amb producte relacionat amb el conte pels carrers del centre de la ciutat; espectacles de gran qualitat artística en diferents espais i per a tots els públics; activitats tematitzades en família i molt més.

La Cantadeta d'Havaneres a l'Auditori de Girona

Dissabte 8 a les 12 h i a les 18 h a l'Auditori de Girona

La Fundació Ernest Morató de Palafrugell organitza la Cantadeta d'Havaneres, un projecte escolar que s'adapta a la ja tradicional cantada d'havaneres de Calella de Palafrugell. Els participants són els alumnes del cicle mitjà i superior de 17 escoles de la demarcació de Girona. Acompanyats de Neus Mar i el seu grup i sota la direcció d'Elisabet Mestre Dalmau.

Fira Tocs de Vi de l'Empordà, a Girona

De divendres 7 a dissabte 8 al passeig de la Devesa de Girona

La mostra Tocs de Vi que organitza la DO Empordà es trasllada de la plaça de la Independència a la Devesa de Girona. Enguany hi participaran catorze cellers empordanesos i hi haurà un espai per a furgonetes gastronòmiques, a més de música punxada i animació.

Una tarda de rialles i diversió al Teatre de Salt

Diumenge 9 a les 20.30 h al Teatre de Salt

El Salt Somriu Clàssic retorna en la seva edició més esperada, amb quatre destacats comediants del circuit nacional disposats a conquerir l'escenari del Teatre de Salt. Una tarda de rialles i diversió, els espectadors seran conduïts a través d'un viatge humorístic únic, on cada còmic compartirà les seves històries més hilarants i perspicaces sota la direcció experta d'un presentador carismàtic.

El 62è Aplec de la Sardana a la Bisbal d'Empordà

Diumenge 9 a les 10 h i a les 16 h al Passeig Marimon Asprer de la Bisbal d'Empordà

Celebració del 62è Aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà, que enguany retrà homenatge a Josep Felip i Juhera. Hi participaran les cobles Bisbal Jove, Jovenívola de Sabadell, Montgrins i La Principal de la Bisbal.