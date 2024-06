Festes majors que fan olor d’estiu

El termòmetre puja i les festes majors s’expandeixen per tots els districtes de la ciutat. En resumim les dates i la programació, amb activitats gratuïtes per a tothom.

La Festa Major del Putxet se celebra durant tot el cap de setmana (fins al diumenge 9) i aquest divendres, 7 de juny, hi haurà un concert d’Havaneres amb rom cremat amb el grup Mar Brava, al Mirador dels Jardins Mercè Rodoreda (19.30 a 21 h). Dissabte la música seguirà amb una Jazz Session a càrrec del Trio Oriol Roca, als Jardins de Portolà (12.30 h), i diumenge, la colla dels Castellers de Sarrià impartirà un taller de castells a la plaça Kennedy (11 a 13 h) (barcelona.cat/sarria-santgervasi).

També són els últims dies de la Festa Major de Trinitat Vella, on es podrà veure l’obra de teatre El nom, a càrrec de Teatre Naia (CC Trinitat Vella, divendres 7, 18.30 h). Dissabte és un dels dies grans de la festa, amb el tradicional cercavila amb l’Escamot de la Santíssima Trinitat i la Colla de Gegants i Capgrossos (a partir de les 21 h). Les Festes de la Primavera de Sant Andreu de Palomar també finalitzen aquest cap de setmana i ho fan amb magnificència amb una Mostra d’entitats (dissabte 8, 11.30bh), cercavila (dissabte 8, 12 h) i una Diada Castellera a la pl. Orfila (diumenge 9, 11.30 h) (barcelona.cat/santandreu).

La Festa Major de Trinitat Nova es tanca aquest diumenge, però abans, el dissabte 8, hi haurà música i ball amb Strapeloband, Improviciados i Flamenkawers (a partir de les 23 h) (barcelona.cat/noubarris). El Baix Guinardó tanca les seves festes aquest diumenge amb una festa infantil (11 h) i el correfoc (22 h) (barcelona.cat/horta-guinardo).

Un mes de festes

Són diversos els barris que inicien aquest divendres, 7 de juny, les seves festes: a Sant Martí, el Besòs i el Maresme (fins al 16), La Palmera (fins al 16) i Paraguai-Perú (fins al 9); a Nou Barris, Ciutat Meridiana (fins al 9) i la Guineueta (fins al 16). Arrenca també la Festa Major de Sant Gervasi-La Bonanova (fins al 16, fmsantgervasi.com), i pròximament les festes arriben al Turó de la Peira (del 12 al 23, canbaste.com) i Les Roquetes (del 9 al 16 de juny).

Orgull de museus recull diverses propostes com exposicions, visites guiades o tallers, que incorporen una mirada que té en compte la diversitat sexual, afectiva i de gènere, en àmbits com són l’esport, la creació artística o la naturalesa. Aquest any hi participen: Museu Marítim de Barcelona, Museu de Ciències Naturals, Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch, Museu Arqueològic de Catalunya, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Xarxa de Museus d’Art de Catalunya i Museu de Cerdanyola.

A més a més, les biblioteques municipals proposen diverses activitats relacionades amb el Dia de l’Orgull, dins de l’Orgull de barri com xerrades i debats.

La programació

D’altra banda, el Centre Plural de Masculinitats ha posat en marxa un grup de trobada per a homes gais, trans, bi i intersex que tinguin inquietuds entorn de la socialització masculina com a persona GBTI (12, 19 i 26 juny, de 18 h a 20 h).

Tot un mes d’activitats per commemorar el Dia de l’Orgull

El 28 de juny es commemora el Dia de l’Orgull LGTBI+ però durant tot el mes de juny s’han programat activitats a tota la ciutat per sensibilitzar sobre la lluita pels drets d’aquest col·lectiu. Es poden trobar detallats a la web barcelona.cat/orgull però els resumim a continuació.

Entre les activitats proposades, destaca també la Ruta de l’estigma, la persecució i la diversitat LGTBIQ+ a càrrec de Leopold Estapé (27 de juny, 17.30 h) o la xerrada sobre gènere Esbiaixada: Venus o Mart, Carn o Peix? on es parlarà de gènere a partir de l’astrologia i aquests dos planetes (7 de juny, 18.30 h). S’han programat també actes lúdics i festius com l’espectacle El Cabaret del FOK- Empodera’t (27 de juny, 20 h).