Igualada se cita amb la tripa i el bacallà

La rambla de Sant Isidre, al centre d’Igualada, es convertirà demà en la Rambla Gastronòmica i en un homenatge a les tripes, en particular, i a la cuina de les vísceres, en general, i també a la pesca salada, històricament molt pròpia de les terres de l’interior, les que no tenen accés al peix de les poblacions amb costa. La rambla de Sant Isidre serà el centre de les activitats de la 8a edició del festival Vadefoodies.

L’organització, àvida pel bon menjar, manté que la cuina de les vísceres i la de la pesca salada "són tendències que tornen, o, més ben dit, que mai desapareixen i que són pròpies de comarques industrials i agrícoles de l’interior de Catalunya, com és el cas de l’Anoia". Asseguren que la cuina de les vísceres encara és important a la comarca, però que ho va ser sobretot al segle XIX, quan els treballadors de les fàbriques tèxtils i els camperols feien esmorzars de forquilla amb moltes calories per fer front a les llargues jornades. Les tripes són un plat molt consumit per treballadors i empresaris: tenen un punt d’unió gastronòmic, de plaer i de descans. Per posar-les en valor i popularitzar-les, Vadefoodies ha organitzat un concurs de tripes que ja compta amb la participació de més de 20 restaurants.

D’altra banda, la pesca salada és també molt important a la comarca de l’Anoia. Al ser terra d’interior, antigament, el peix que es consumia eren el bacallà i les arengades, ja que eren els únics productes del mar que es podien conservar sense refrigerar, i el costum s’ha transmès fins a l’actualitat. Així doncs, Vadefoodies ha organitzat una ruta del bacallà per diversos restaurants de la ciutat i tres showcookings.

El programa s’obre amb un esmorzar de forquilla i el concurs de tripes (d’11 a 12 hores). Les millors tripes d’Igualada les triarà un jurat integrat per Marc Castells, l’alcalde d’Igualada; Judith Càlix, directora de la revista Cuina; Albert Molins, escriptor i periodista de La Vanguardia, i Miquel Vila, adobador de la ciutat. El programa d’activitats gira entorn de la gastronomia i, entre les opcions, els visitants hi trobaran estands de restaurants i de cellers que oferiran degustacions i begudes a la rambla prèvia compra de tíquets.