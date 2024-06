El Circ s’instal·la a les Corts

Acrobàcies, humor, art i somriures; aquests són alguns dels elements que no falten mai al Festival Circorts, una cita amb el circ que se celebra al districte de les Corts del divendres 14 al diumenge 16. La programació està pensada per a tota mena de públics i edats, és gratuïta i es distribueix durant tota la jornada en un horari continu en diversos escenaris.

Circorts s’instal·la durant el cap de setmana al carrer Benavent i la plaça de les Ceràmiques Vicens, que es transformen en pistes de circ improvisades, plenes d’espectacles de primer nivell, de tècniques molt diverses i amb artistes multidisciplinaris, promovent, també, el talent jove.

El festival torna a comptar amb tres escenaris (Bosquet, Guingueta i Gran), l’espai Jardins per als tallers de circ i l’espai Guingueta com a zona de restauració amb foodtrucks. A més, per segon any consecutiu i finançat amb taxa turística, el Festival Circorts incorpora l’escenari de La Carpa, amb actuacions durant tot el cap de setmana, amb reserva d’entrada. Aquesta edició comptarà també amb dos espectacles itinerants, que recorreran els carrers i places del districte.

Les novetats

Una de les novetats d’aquesta edició és El Cabaret del 25è aniversari, que oferirà una mostra de diferents disciplines de circ durant els dies del festival i que, a més, convidarà artistes a participar en un número curt de cabaret.

Una altra de les novetats és l’exposició 25 anys de circ a les Corts: vint-i-cinc edicions de defensa i compromís amb el circ emergent que es podrà visitar fins al 28 de juny a l’espai expositiu de la seu del Districte (pl. Comas, 18) (de dilluns a divendres laborables, de 9 a 20 h).

Per primera vegada s’entregarà el Premi Circorts al millor espectacle de l’edició. Serà el diumenge 16, a les 19.30 h.

La programació

Aquest divendres 14, la programació arrencarà a les 13 h amb l’espectacle de manipulació d’objectes i de pallasos titulat Sol, a les 17.30 h es cantarà l’Himne del Circorts i a les 18.30 h hi haurà pallasos amb l’espectacle Cösmix. La celebració del Cabaret del 25è Aniversari del Circorts serà a les 19.30 h, amb clown, aeris, hula hoops, acrobàcia i música.

Ja dissabte al matí arrenca la programació a les 11 h amb El Petit Circ i a les 12 h el Circ Vermut oferirà un espectacle amb perxa xinesa, malabars i acrobàcies per a tots els públics. També a la tarda es combinaran espectacles d’equilibri, acrobàcies i humor gestual.

Diumenge la programació tornarà a arrencar a les 11 h amb l’espectacle itinerant Grands de la Cia. Xa! i acabarà amb l’entrega del Premi Circorts a les 19.30 h.

Com ja és habitual, el festival compta amb espectacles accessibles i amb activitats ofertes per entitats relacionades amb el circ a les Corts. Tota la programació i la inscripció per a determinades activitats, a barcelona.cat/lescorts.

Festival japonès Matsuri

El Moll de la Fusta acull la celebració del Festival Matsuri, de tradició japonesa el dissabte 15 i el diumenge 16 de juny. Hi haurà exhibicions de ball i de tradicions, a més de gastronomia. Més info a matsuri-barcelona.themedia.jp.

Havaneres al Port Vell

Aquest dissabte, 15 de juny, a partir de les 20.30 hores, el Port Vell acollirà la 38a Trobada d’Havaneres Barcelona Cara al mar amb l’actuació dels grups Crema Catalana, Boira, Port Bo i Ultramar. Més informació a barcelona.cat/ciutatvella.

Intensius als Centres Cívics

Ja s’ha obert el període d’inscripció per als cursos intensius d’estiu que organitza la Xarxa de Centres Cívics de Barcelona. La programació i el procés d’inscripció, es poden consultar a la pàgina web barcelona.cat/centrescivics.

Festes Majors als barris

El cap de setmana és temps de disfrutar de les Festes Majors que se celebren als barris de la ciutat. Sopars veïnals al carrer, balls populars, tradicions, tallers, concursos, jocs... Tot cap a les festes que ja precedeixen l’estiu. Aquest divendres ja han arrencat la Festa Major de la Pau (Sant Martí) i Can Baró (Horta- Guinardó), totes dues fins al diumenge 16. Han començat també les festes de Can Peguera (Nou Barris), de la Font de la Guatlla (Sants-Montjuïc) i del Fort Pienc (Eixample), totes elles fins al 23 de juny. Durant el cap de setmana ja acaben les festes de les Roquetes i la Guineueta (Nou Barris), Sant Gervasi–la Bonanova (Sarrià–Sant Gervasi), El Besòs i el Maresme i la Palmera (Sant Martí). També acaben les festes dels barris de la Font d’en Fargues (Horta-Guinardó) i de la Teixonera, Mas Falcó i Penitents, en conjunt amb Gràcia. A més a més, la Festa Major de Vall d’Hebron (Horta-Guinardó) comença aquest dissabte, 15 de juny, i es prolongarà fins al 29 de juny. Tota la programació es pot consultar a les pàgines web de districte a ajuntament.barcelona.cat.

Món Llibre, festival literari

Aquest cap de setmana se celebra Món Llibre, el festival literari per a nens i joves amb activitats al CCCB, la plaça de Joan Coromines i el Convent dels Àngels. Tota la informació es pot trobar a la pàgina web barcelona.cat/monllibre.