Els millors plans per gaudir del cap de setmana a les comarques de Girona

Heal i Ryna Dj clouen el 66 Butaques a Figueres

- Divendres 14 a les 22 h al pati de La Cate (Figueres)

El cicle de música en directe 66 butaques clou aquest divendres la seva cinquena edició amb un concert de Heal, banda formada per la figuerenca Laia Vehí, al costat de Dani Ambrosí, Edu Mató i Raül Pérez. El grup oferirà en directe la seva atractiva fusió de rock alternatiu, folk distorsionat i slowcore. Tancarà la nit la sessió de Dj Ryna amb la seva barreja "petardonika".

Fira d'Indians de Cadaqués

- Dissabte 15 i diumenge 16 en diversos indrets de Cadaqués

El municipi de Cadaqués acull aquest cap de setmana una nova edició de la fira dedicada als cadaquesencs que varen buscar fer fortuna a Cuba els primers anys del segle XX. Per això, els carrers i places del poble acolliran activitats diverses com venda de productes artesans, música cubana i recreacions diverses.

El festival Intrèpid a Riudellots de la Selva

- Dissabte 15 i diumenge 16 a la plaça de l'Ajuntament de Riudellots de la Selva

Riudellots de la Selva acull la primera edició, aquest cap de setmana, del Festival Intrèpid. La cita, dissabte i diumenge, comptarà amb una programació de primer nivell que inclou la Companyia Elèctrica Dharma, Mishima, Marala, Quimi Portet o Al·lèrgiques al Pol·len, entre d'altres.

La JIM amb els "eufòrics" a Corçà

- Dissabte 15 a les 21 h a la plaça del Firal de Corçà

Jim, guanyadora de la segona edició del talent xou de TV3 Eufòria, s'estrena aquest dissabte al festival Ítaca, en un concert on estarà acompanyada de tres dels seus excompanys al concurs televisiu: la Carla Miralda, que va quedar en segona posició, en Carlos González i l'Ethan Barea.

L'humor del Festimams a Girona

- Divendres 14, dissabte 15 i diumenge 16 en diversos escenaris de Girona

Judit Martin, Sam Gutiérrez., Ester Bertran, Montse Marro, Marc Sarrats, Oye Sherman i Òscar Andreu són alguns dels genis de l'humor que desfilaran fins diumenge entre el pati de la Casa de Cultura de Girona i El Foment, en el marc d'una nova edició del Festimams.

XX Fira de les herbes i flors de muntanya a Setcases

- Dissabte 15 durant tot el dia al nucli de Setcases

Setcases celebra aquest dissabte la XX edició de la seva popular fira de les herbes i flors de muntanyes. Al llarg del dia, els visitants podran gaudir del mercat d'artesans, exposició dels usos dels olis, visita guiada, xerrada: Les infusions i barreges d'herbes per a una vida saludable i taller de vins aromàtics, ratafies i licors d'herbes.

Trobada de Vespes i Clàssiques a Blanes

- Dissabte 15 durant tot el dia a la plaça dels Països Catalans de Blanes

Blanes serà aquest dissabte la capital catalana de motos i altres tipus de vehicles clàssics amb la primera Trobada de Vespes i Clàssiques. S'esperen al voltant d'un centenar de vehicles en un esdeveniment obert a la ciutadania i que comptarà, també, amb actuacions musicals a càrrec de Brighton 64 i Los Guateques de Rony Lomas.

La Fira del Tap i el Suro de Cassà de la Selva

- De divendres 14 a diumenge 16 en diversos espais de Cassà de la Selva

La Fira del Tap i el Suro celebra una nova edició amb l'objectiu de seguir reivindicant el municipi de Cassà de la Selva com a productor d'aquest material. Al llarg del cap de setmana, hi haurà una trentena de parades d'artesania, bijuteria o d'alimentació a la plaça de la Coma que complementaran amb tot l'espai de fira i el tema principal, que és el suro i els cellers, on s'oferiran diversos tasts.

Fira dels Americanos a Lloret de Mar

- De divendres 14 a diumenge 16 al nucli antic de Lloret de Mar

Lloret de Mar convida aquesta cap de setmana a fer un viatge al passat amb la Fira dels Americanos. La fira acollirà un bon grapat d'activitats com demostracions d'oficis, animacions teatrals, mercats d'artesania, exposicions de productes d'ultramar, visites guiades per ensenyar el patrimoni artístic heretat dels indians, concerts, degustacions de rom i tallers de daiquiris.

El doble debut de l'Orquestra Filharmonia a Lladó i Girona

- Dissabte 15 a les 19 h a l'església de Sant Feliu de Lladó

- Diumenge 16 a les 19 h a l'Auditori de Girona

L'Orquestra Filharmonia, nascuda en el si del Conservatori Isaac Albéniz de la Diputació de Girona està formada per vuitanta músics, la major part dels quals són exalumnes del conservatori tot i que no van continuar professionalment en el món de la música. Lladó i Girona seran els dos primers escenaris d'una proposta de música clàssica que el mes de setembre arribarà a Lloret de Mar.