Tossa de Mar, vila marinera de cine

Els seus carrers i, en especial la seva part històrica, han sigut recurrentment un gran plató de cine que ha servit de rodatge de destacades pel·lícules i anuncis. La imatge d’aquesta vila marinera s’ha pogut veure a tots els racons del planeta. Tossa de Mar (Selva) és sens dubte una vila de cine en la seva màxima expressió.

La primera gran pel·lícula amb què Tossa es va donar a conèixer va ser Pandora y el holandés errante l’any 1951. En ple franquisme que una producció de Hollywood escollís aquest petit poble de la Costa Brava va ser una autèntica revolució.

El film ho tenia tot per a aquella època: una actriu espectacular en tots els sentits, Ava Gardner, i un torero, Mario Cabré. I si a més existia la figura d’un nòvio enfurismat i gelós com Frank Sinatra, encara s’hi afegien més al·licients. El cantant i també actor nord-americà no va dubtar ni un moment a agafar un avió i plantar-se a la Costa Brava quan van arribar als seus sentits rumors d’un possible idil·li entre Gardner i el torero espanyol. El cert és que el rodatge, del qual també es van gravar escenes a la llavors plaça de toros de Girona, va suposar la projecció mundial de Tossa com a destí turístic.

A part d’aquesta pel·lícula, Tossa també ha sigut escenari de rodatge d’anuncis. Fins i tot, un vídeo promocional d’un dels seus personatges més internacionals i natural de Tossa: el model i també actor Andrés Velencoso. I, en l’actualitat, Tossa ha tornat a situar-se com a escenari internacional amb el rodatge de pel·lícules i sèries coreanes. Els artistes coreans Jun Ji-Hyun i Lee Minho van ser els protagonistes de la sèrie televisiva a La leyenda del mar azul. El rodatge va suposar també una gran peregrinació de turistes asiàtics que volien visitar Tossa i conèixer de primera mà escenaris del rodatge de la sèrie. Aquest imant d’atracció es va traduir en centenars de turistes coreans que volien fotografiar-se a les platges i carrers que apareixien en la sèrie. Un fenomen que encara es produeix.

Tossa, com es recorda des de la seva web turística, té una gran riquesa i patrimoni cultural. «La seva llarga història ha deixat una empremta indiscutible al paisatge d’aquesta població, que ha sigut el paradís blau, la Babel de les arts i la flor de mar de reconeguts pintors, literats i poetes», a part de l’activitat cinematogràfica.