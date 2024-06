Quatre pobles de la Costa Brava entre tons turqueses

Els pobles de la Costa Brava són un veritable tresor del Mediterrani, coneguts pels seus paisatges escarpats, platges d'aigües cristal·lines i encantadors cascs antics. Cada localitat posseeix un caràcter únic i una rica història que es reflecteix en els seus estrets carrers empedrats, antigues fortificacions i pintoresques cases blanques.

Tossa de Mar | El paradís medieval de la costa catalana

Des de Frank Sinatra i Ava Gardner a la dècada de 1950, fins a la mega estrella sud-coreana del K-pop Lyu Siah en l'actualitat, són moltes les celebritats que han trobat un refugi en aquesta preciosa vila medieval. Tossa de Mar, coneguda com el paradís blau per Marc Chagall, és un antic poble de pescadors amb un impressionant centre històric: la Vila Vella. Aquest centre històric és l'únic exemple de població medieval fortificada que encara es conserva al litoral català. Dins de les seves muralles, es despleguen encantadors carrerons empedrats adornats amb botiguetes amb encant i acollidors restaurants. Fora de les muralles, s'estenen estampes de postal com la Platja Gran, la Platja Codolar i Cala de Sa Futadera, aquesta última d'accés complicat i molt menys freqüentada.

Tossa de Mar. / EPC

Cadaqués | El poble d'estiueig per excel·lència

Cadaqués és la perla de la qual presumeix el cap de Creus, un lloc amb una llum i una màgia tal que durant dècades ha servit com a inspiració i base per als més grans artistes. Aquí va establir la seva casa el genial Dalí amb la seva dona Gala, una casa que va ser punt de pelegrinatge de tots els cèlebres amics de la parella. Joan Miró, Picasso, René Magritte, Paul Éluard, Buñuel o Lorca van passejar per la seva badia, el port natural més gran de la regió, pel seu passeig marítim, pel seu nucli antic... Tots ells van recórrer els seus estrets carrerons empedrats, van disfrutar dels centenars de cases blanques, de l'església de Santa María, les freqüentades i petitíssimes platges urbanes... Lloc d'estiueig de les famílies acomodades de la zona a finals del segle XIX en l'actualitat Cadaqués manté intacta la seva efervescència, la seva màgia i aquest cor de poble pesquer que va enamorar Dalí.

Una de Cadaqués, a l'estiu. / ACN

Calella de Palafrugell | Una vila blanca de pescadors

Calella de Palafrugell és una pedania del municipi de Palafrugell. Un punt de la comarca del Baix Empordà amb caràcter mariner, que ha sabut conservar la seva autenticitat malgrat l'impacte del turisme. Als anys 70, Calella va enamorar un jove Joan Manuel Serrat i va ser aquí on l'artista es va inspirar per crear el seu Mediterráneo, tot un símbol de la música del nostre país. El seu nucli antic, d'estrets carrers en els quals s'aixequen casetes tradicionals de parets blanques i teula vermella, acaba regalant al visitant la més bonica estampa de la platja de Port Bo i els seus fotografiadíssims porxos, coneguts com les Voltes. Una deliciosa opció és disfrutar de la panoràmica del poble des de les altures, més concretament des de la Punta dels Burricaires, un dels miradors que esquitxen el més que recomanable Cami de Ronda.

Calella de Palafrugell. / EPC

Tamariu | Un paisatge de postal, tradició i bellesa

Si Cadaqués és pintura i surrealisme, Tamariu és cant i folklore. Fins aquesta pedania pertanyent al municipi de Palafrugell van arribar, cap als anys 60, la Chunga, Carmen Amaya i Joan Manuel Serrat, entre altres, per oferir alguns dels seus primers bolos. Si ens remuntem encara més enrere en la seva història, descobrim un assentament que només s'utilitzava per guardar les barques i aparells dels pescadors de la zona. Fins a principis del segle XX no s'han aixecat les primeres cases, donant lloc al petitíssim nucli antic, avui, amb nombroses opcions de restauració i oci. Tamariu és, per tant, una opció ideal per disfrutar d'un dia de platja en família o amb amics. Amb el seu encant autèntic i les seves aigües cristal·lines, convida a explorar racons verges i a viure experiències inoblidables a la Costa Brava.