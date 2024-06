Cine a la fresca, entre el carrer i els terrats

L’estiu està a la cantonada i com cada any Barcelona acull nombroses activitats a l’aire lliure per disfrutar amb la família o els amics. Aquestes són algunes de les opcions de cine a la fresca que es podran disfrutar durant aquesta temporada.

Sala Montjuïc

Torna el cine a l’aire lliure a la muntanya màgica de Montjuïc. Aquesta proposta impulsada per l’Associació Cultural MODIband s’ha convertit en una tradició durant els estius a Barcelona des que el 2003 es va posar en marxa per primera vegada. Com és habitual, les sessions es projectaran al fossat de Santa Eulàlia del 28 de juny fins al 2 d’agost. A més de les pel·lícules, hi haurà opcions de menjar i beguda. Totes les sessions estan precedides d’un concert. Les entrades, a partir de vuit euros, estan ja a la venda. La cartellera inclou títols –versió original subtitulada– com les premiades Barbie (3 de juliol) Pobres Criaturas (5 de juliol), i Oppenheimer (26 de juliol), així com clàssics del cine de ciència-ficció com Retorn al Futur (10 de juliol) o del cine de terror com El Resplandor (19 de juliol).

Cinema Lliure

Des del 2011, la platja de Sant Sebastià de Barcelona és l’escenari del festival Cinema Lliure. La programació es caracteritza per donar visibilitat a les obres creades per directores, així com per projectar un curtmetratge –del festival Filmets– abans de cada sessió i per la presència d’alguns professionals del setè art.

El públic podrà veure cintes que han passat per alguns dels millors festivals i hi haurà sessions familiars. Algunes de les pel·lícules que es projectaran són Creatura (18 de juliol) 20.000 especies de abejas (8 d’agost) o el curt Robot Dreams (1 d’agost). L’entrada a cada sessió és lliure i gratuïta i comencen passada la posta de sol, entre les 21.30 i les 22.00 hores.

CICLE Pantalla Pavelló

El cicle de cine Pantalla Pavelló troba en l’obra de l’arquitecte alemany per a l’Exposició Universal de 1929, el Pavelló Mies van der Rohe, el lloc perfecte per a l’exhibició de la seva cartellera. De fet, les pel·lícules es podran projectar sobre una de les parets de pedra de l’edifici. El cicle exhibeix un film cada mes amb l’arquitectura com a fil conductor. L’1 de juliol s’emet el documental The Mies van der Rohe, de Sabrine Gisiger; el 5 d’agost es podrà veure Concrete Love, de Maurizius Staerkle-Drux, i el 2 de setembre es projectarà Skin of Glass, de Denise Zmekhol.

Cosmonits

CosmoCaixa prepara una nova edició del cicle de ciència estiuenc en família que inclou pel·lícules de ciència-ficció, a més d’espectacles, concerts, monòlegs i tallers. Les nits d’exploració espacial arriben en quatre dates. La primera esdevindrà el dijous 11 de juliol amb la projecció de la pel·lícula animada Wall-E. La segona data arribarà el 25 de juliol amb la projecció de Dune, mentre que la tercera tindrà lloc el dijous 1 d’agost, quan el museu proposa el film Apolo 13. Finalment, el 8 d’agost es podrà disfrutar del clàssic Contact (1997). El tíquet per veure les pel·lícules inclou l’accés al museu i a la resta d’activitats programades durant el festival.

Pantalla Barcelona

La xarxa de Centres Cívics de Barcelona recupera un any més el cicle de cine a l’aire lliure Cinema a la Fresca! El certamen començarà el 25 de juny i permetrà a la ciutadania disfrutar de 45 projeccions fins al 25 de juliol, sempre de manera completament gratuïta. En total s’emetran vuit films que es repartiran en diferents dates. Entre els títols més destacats es troben 20.000 especies de abejas, Upon Entry i Suro. A més, cada projecció es complementarà amb una selecció musical prèvia a càrrec del productor i dj Dani Kongo, que servirà de banda sonora alternativa.

Cinema Fora de Lloc

La Mostra Internacional de Films de Dones de Barcelona celebra la seva 32a edició amb el cicle Cinema Fora de Lloc, en col·laboració amb els districtes de Gràcia, Nou Barris i Ciutat Vella. Es tracta d’una proposta de pel·lícules dels 90 la direcció dels quals va a càrrec de dones homosexuals amb l’objectiu de posar el focus en projectes que, en el seu moment, no van comptar amb prou difusió.

Tot això tindrà lloc en diferents places de Barcelona. Així, per exemple, el 22 de juny es podrà veure The Watermelon Woman (1996), mentre que el 5 de juliol serà el torn de Costa Brava, les dues pel·lícules a la plaça de Sant Pere (Ciutat Vella).

Open-Air Rooftop

El terrat de l’Hotel Palace es converteix en un oasi prèmium per als amants del cine i del bon temps durant els dies d’estiu. La proposta és ni més ni menys que l’Open-Air Rooftop, un cine a l’aire lliure on es poden veure pel·lícules en versió original subtitulada des de còmodes gandules.

Des del 7 de juny que es pot disfrutar ja de l’experiència única amb un programa divers que es repeteix al llarg de tot el mes. Els títols més destacats de juny són Gran Hotel Budapest, que es pot veure cada dimarts, i Casablanca, els dimecres. Durant el juliol es projectaran Forrest Gump i La la land, mentre que a l’agost es podrà veure Breakfast at Tiffany’s i Grease. El cost de l’entrada individual és de 36 euros, mentre que l’entrada doble costa 60 euros. Totes dues inclouen crispetes i un còctel.

Barcelona EN Moviment

El parc Güell és el lloc escollit per al cicle Barcelona en Moviment, un certamen de cine a l’aire lliure amb una programació curta, de tan sols tres pel·lícules, que aquest any es dedica al cineasta barceloní Ventura Pons, mort el gener passat.

El primer film que es podrà veure és Ocaña. Retrat intermitent, que retrata la història de l’artista travesti José Pérez Ocaña. Serà el 28 de juny, a la plaça de la Natura. A la mateixa hora, però el 5 de juliol, la pel·lícula seleccionada serà El perqué de tot plegat, que recull alguns relats de Quim Monzó. Finalment, el 12 de juliol el certamen acabarà amb Barcelona (un mapa), un retrat de les vivendes de l’Eixample. L’accés és gratuït però és necessari reservar prèviament.

Mecal BCN

El Poblenou acull una nova edició del Mecal Festival Internacional de curtmetratges i animació de Barcelona, que aquest any celebra la 26a edició. Tindrà lloc del 27 de juny al 7 de juliol i la seu, sempre a l’aire lliure i entrada gratuïta, es trobarà al Museu Can Framis de la Fundació Vila Casas i l’espai Mecal Factory.

Entre les activitats que es preparen destaquen les competicions d’animació i de documentals. També hi haurà sessions de coaching sobre diferents àrees, així com classes magistrals sobre el món de l’audiovisual. Les propostes que es desenvoluparan a Mecal Factory només estaran disponibles per als socis.