Clàssic i alhora modern, el brandi ressorgeix

Si algú encara té dubtes que el brandi ha tornat a fer-se un lloc en el món de la mixología, aquí va un nou argument. O més aviat quatre. Perquè aquest és el nombre de locals de Barcelona que presenten a On Catalunya els seus còctels elaborats amb aquest destil·lat de vi que, a Catalunya, Familia Torres va començar a elaborar fa pràcticament un segle. Després d’un llarg recorregut, les noves generacions de bartenders es refermen sobre la tradició per llançar-se amb solidesa a la innovació. I aquí és on la gamma de Torres Brandy té molt a aportar.

Precisament, el celler del Penedès va presentar fa una mica més d’una dècada Torres 15, sofisticat i versàtil, ideat perquè el brandi reclamés el protagonisme perdut a la cocteleria. I, pas a pas, sembla que ho va aconseguint. Prova d’això és que ha continuat llançant noves propostes i matisos. És el cas del brandi Torres Alta Luz, pur i cristal·lí, així com dues versions renovades del seu clàssic Torres 10: Double Barrel, amb un doble procés d’envelliment, i Smoked Barrel, que també reposa en dos tipus de barriques diferents, una d’elles fumada. Amb aquest pòquer sobre la barra, quatre bartenders han donat curs a la seva creativitat, això sí, sense perdre mai de vista els fonaments de la mixologia clàssica.

RETORN A LES ESSÈNCIES

Potser el millor lloc per explorar la relació entre tradició i modernitat sigui l’Ideal Cocktail Bar, obert des del 1931. Rere la seva barra de fusta noble, Josep Maria Gotarda ha viscut el boom cocteler a la ciutat amb serenitat, conscient de la seva etiqueta de pioner barceloní. I de fet una de les tendències que ha pogut constatar ha sigut el retorn a les essències: "Les noves generacions tenen molta curiositat, coneixement i es deixen recomanar, i aquí el brandi ens encaixa molt bé. És un destil·lat que havia sigut fonamental en la cocteleria clàssica però que havia perdut presència. Ara torna a ressorgir". Gran dominador no només de l’art de la mescla, sinó de guiar el client a la recerca del glop perfecte, assegura que "existeix un còctel per a cada moment i per a cada persona" . La seva proposta, creada pel head bartender de la casa, Raúl Rexach, busca la lleugeresa i frescor, matisada pel toc fumat del Torres 10 Smoked Barrel.

Si a l’Ideal van ser precursors al segle XX, al Negroni del Raval van saber anticipar-se a l’auge que experimentarien les cocteleries a Barcelona en el XXI. De fet, estan a punt de celebrar el seu vintè aniversari. "Crec que ja som un clàssic contemporani. Ens assentem en el coneixement de les bases per després atrevir-nos a jugar una mica, amb algunes propostes d’autor i també treballant a gust del client. Això sí, mantenint sempre l’essència clàssica, no volem canviar", apunta un dels seus propietaris, Andrés Soto. La seva proposta per a l’ocasió ha sigut transformar el negroni que els dona nom en un (es podria dir) brandoni, intercanviant la ginebra pel Torres 10 Double Barrel.

REFUGI CONTRA L’ESTRÈS

Les cocteleries d’hotel mantenen una aura clàssica, de refugi per a qualsevol que vulgui fugir durant uns instants de la voràgine del món exterior. En el cas del Banker’s Bar, ubicat dins del luxós Mandarin Oriental, aquest refugi seria més aviat una caixa forta, perquè encara manté elements del banc que acollia l’edifici anteriorment. En un ambient marcat per la llum, els tocs daurats i frondoses butaques, ofereixen un cocteleria basada en els clàssics però amb "un segell d’autor". Tal com explica el seu bartender responsable, Hugo Maciel, aposten per l’originalitat amb l’ús del màxim d’elements elaborats per ells, com xarops i almívars, a més a més d’un lleu toc asiàtic. Els agrada sorprendre el client, i aquí és on el brandi els dona un cop de mà: "Et permet elaborar còctels molt aconseguits, amb una part dolça que no t’ofereixen altres destil·lats i una aroma que et recorda el vi".

La ruta finalitza amb una tornada al Raval, però en aquest cas no a una cocteleria, perquè a l’Olímpic Bareto es defineixen com un bar de tota la vida en el qual s’elaboren còctels. De fet, el projecte d’Edir Malpartida i els seus socis consisteix a posar-se al capdavant d’establiments que podrien semblar passats de moda –més en aquesta Barcelona de disseny globalitzat– i donar-los una nova vida. Una idea que no només prioritza a nivell estètic, sinó també rere la barra: "Volem rescatar aquells licors i destil·lats a què durant molts anys no s’ha prestat atenció. Som uns grans defensors del brandi i volem donar-lo a conèixer a la gent jove", ressalta. De fet, alguns dels seus còctels més populars són el Brandi Negroni o el Sidecar. I ara s’uneix la seva nova creació, el Dolores, amb notes herbals i de cafè. Tot això en un ambient desenfadat, on el clàssic es transforma en modern, Com el brandi mateix, de fet.

IDEAL Cocktail bar

Penedès cobbler

Raúl Rexach head bartender de l’Ideal, s’inspira en la família dels denominats cobbler per crear un còctel de proximitat. Per fer-ho utilitza com a base el brandi Torres 10 Smoked Barrel i li afegeix un toc del vi blanc Clos Ancestral de Familia Torres, elaborat amb raïm forcada. El completa amb xarop de mel, una solució salina casolana, una altra de cítrica i una culleradeta de cafè. Tot això presentat amb gel abundant, fruita fresca i menta.

Penedès Cobbler / Ferran Nadeu

BARETO OLÍMPIC

Dolores

El Bareto Olímpic es defineix com un bar de tota la vida, amb gust pels ambients, licors i noms tradicionals. Per això, Edir Malpartida anomena aquest còctel Dolores. Es tracta d’un concepte highball que busca extreure totes les essències del Torres 15. Per fer-ho combina aquest brandi fi i versàtil amb licor de cireres, licor d’herbes amb un punt ataronjat i completat amb soda, perquè sigui més lleuger alhora que sofisticat.

Dolores / Ferran Nadeu

Andrés Soto és un dels impulsors d’aquesta cocteleria minimalista que, sense estridències, està a punt de celebrar amb una festa el 20è aniversari.

BANKER’S BAR

Els Segadors

Hugo Maciel presenta des del Banker’s Bar un còctel batejat com Els Segadors. Es tracta d’una barreja elaborada totalment amb productes catalans, basada en el còctel clàssic El Presidente. En aquest cas, pren com a base el brandi cristal·lí Torres Alta Luz, amb les seves notes dolces, afruitades i herbals. El combina amb vermut de sake blanc i una mica de ratafia, per culminar-lo amb el toc amarg de l’escuma de cervesa, també local.

Els Segadors / Ferran Nadeu

Edir Malpartida i els seus socis recuperen bars antics perquè ressorgeixin de les seves cendres, amb un toc actual però conservant l’essència.

NEGRONI

Brandoni

Des de la penombra del Negroni, al Raval, Andrés Soto proposa transformar el negroni marca de la casa utilitzant el brandi Torres 10 Double Barrel. A partir d’aquí, segueix la recepta clàssica. És a dir, vermut (en aquest cas Casals, també de Família Torres), Campari, un cop de bíter de pruna i unes gotes d’amaro de ruibarbre, que li aporta un toc fumat. Un glop que pot funcionar com a aperitiu, però que també podrien ser unes bones postres.

Brandoni / Ferran Nadeu

Josep María Gotarda i Raúl Rexach (a la foto) lideren una de les cocteleries amb més solera de Barcelona, en funcionament des del 1931.

Des de la cocteleria de l’hotel Mandarin Oriental, Hugo Maciel desenvolupa una carta de còctels amb segell d’autor.