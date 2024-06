Els millors plans per gaudir d'un gran cap de setmana a les comarques de Girona

Girona celebra el Dia de la Música

Divendres 21 durant tot el dia en diversos escenaris de la ciutat

La ciutat de Girona celebra aquest divendres el Dia de la Música amb l'actuació de 45 formacions i bandes de gèneres i estils diversos i la participació de 420 intèrprets. La plaça dels Jurats, l'exterior del Sunset Jazz Club, el Punt de Trobada de la Rambla o la Casa de Cultura tornaran a ser els escenaris principals, sense oblidar que el parc del Migdia acollirà la tradicional Sound System de reggae i el parc de Vista Alegre serà l'escenari d'una festa electrònica. Consulta el programa sencer aquí.

La Mostra de Cervesa Artesana de Pals

Dissabte 22 de les 16 h a les 00 h al pati de Cala Pruna

Després de l'èxit assolit l'any passat en la seva estrena, la colla Quermània de Pals organitza la segona Mostra de Cervesa Artesana. A banda de les paradetes on es podran fer tastos de cerveses artesanes produïdes arreu del territori gironí, també hi haurà food trucks, música en directe i tallers.

Festa major de Sant Joan a Palamós

De divendres 21 a dimecres 26 en diversos espais de Palamós

Coincidint amb l'arribada de Sant Joan, Palamós engalana els seus carrers per celebrar la seva concorreguda festa major. Audicions de sardanes, cantada d'havaneres, espectacles de màgia, cercavila de gegants i capgrossos i música en viu destaquen en un programa d'activitat pensat per a tots els públics i que inclou la revetlla del diumenge 23 a la nit. Consula tota el programa de la festa major de Palamós aquí.

Blanes estrena el festival Arran de Mar

Divendres 21 i dissabte 22 a les 22 h al pati de l’Escola Joaquim Ruyra

El nou festival Arran de Mar de Blanes arrencarà aquest divendres amb l’actuació de Mayte Martín, qui recentment ha estat guardonada amb el Premi Nacional de Cultura 2024 atorgat pel Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, CoNCA. Per dissabte, la cita rebrà la visita d'Albert Pla, que presentarà un espectacle en el qual ha teatralitzat les seves cançons per dotar-les d'una poètica inusual, devastadora i electritzant. El festival continuarà els dies 28 i 29 de juny i 5 i 6 de juliol, de la mà d'Elena Gadel, Maria del Mar Bonet, Blaumut i Las Migas

Les dues grans nits del festival Ítaca a l'Estartit

Dissabte 22 i diumenge 23 a la platja gran de l'Estartit

Arde Bogotá, Cala Vento, Marlena, La Ludwig Band i Ryna Dj seran els encarregats de posar la música en la nit de dissabte 22 a la platja gran de l'Estartit. Diumenge 23, nit de revetlla, la xerinola estarà amenitzada per The Tyets, Julieta, Mushkaa, Classe B i dj. Trapella.

La festa de Sant Patllari a Camprodon

Fins dilluns 24 en diversos indrets del municipi

Arriba la Festa Major de Camprodon Fins dilluns, el municipi acollirà un ampli programa d'activitats populars i culturals, com música en directe, audició i ballada de sardanes, balls populars i espectacles per a la mainada.

Mercat d'intercanvi i fira de segona mà Fontajau

Diumenge 23 a partir de les 10 h a la rambla de Xavier Cugat de Girona

En el marc de la programació de la festa major del barri de Fontajau, la rambla Xavier Cugat acollirà aquest diumenge al matí un mercat d'intercanvi i una fira de segona mà, amb productes de tota classe que busquen nou propietari.

La Nit de les Dones d'Aigua a Sant Joan les Fonts

Diumenge 23 a les 22.30 h al Pont medieval de Sant Joan les Fonts

Com és tradició a la nit de Sant Joan, el municipi garrotxí de Sant Joan les Fonts acull la celebració de La Nit de les Dones d'Aigua. Es tracta d'un espectacle on la llegenda de les dones d'aigua pren vida. Màgia, sensualitat, misteri i música és el que podem veure en un espectacle que cada any esdevé únic. En un entorn privilegiat, les dones d'aigua ens seduiran amb la seva dansa. L'espectacle és gratuït.

La foguera del barri de Vista Alegre de Girona

Diumenge 23 a partir de les 21.30 h al parc de Vista Alegre de Girona

En el marc de la celebració de les festes del barri, la nit de revetlla serà d'allò més animada al parc de Vista Alegre. La festa organitzada per l'Associació de veïns de Vista Alegre-Carme tindrà com eix principal l'encesa d'una foguera que estarà animada pels diables. La festa seguirà amb música i xerinola per a tothom.