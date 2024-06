¡Sant Joan ja és aquí!

La nit més curta de l’any ja és aquí. Diumenge a la nit celebrem Sant Joan, amb les seves fogueres i revetlles en carrers i places. La festa està assegurada amb múltiples activitats distribuïdes per tota la ciutat, amb música, sopars populars i petards fins a la matinada del 24 de juny. Es poden consultar tots els actes previstos a la web barcelona.cat/santjoan.

La tradicional Flama del Canigó, la flama agafada al Pirineu que encén totes les fogueres, arriba a Barcelona el diumenge 23 i sortirà del Camp Nou a les 16.30 h per recórrer els carrers de la ciutat fins a arribar a la plaça Sant Jaume (18 h). Des d’allà, es distribuirà la flama a tots els barris. De fet, es traslladarà amb un cercavila fins a la Rambla del Raval, on a les 20 h hi haurà una de cantada d’havaneres amb el grup Mar Brava i el tradicional rom cremat.

També a Sants-Montjuïc rebran la flama per encendre les seves fogueres a la plaça del Sortidor del Poble-sec amb un cercavila (de 18.30 a 21 h).

‘On fire’

Foguera, correfoc, sopar popular i concert és el combo perfecte que ofereix la revetlla del barri de Sant Antoni per a aquest diumenge 23 (activitats infantils a les 16 h, tabalada 20 h, concert 23 h). Els Jardins de Can Brasó, a la Vall d’Hebron, acolliran també un sopar i revetlla popular amb orquestra (a partir de les 21 h). A les Corts, el carrer Europa i l’avinguda Sant Ramon Nonat s’ompliran de festa per rebre l’estiu.

Al barri de Can Peguera, a Nou Barris, se celebrarà un sopar amb dj (a partir de les 21 h) i al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, a Sarrià-Sant Gervasi, s’ha organitzat un sopar de "carmanyola" amb música.

També els mercats s’uneixen a la festa i dissabte celebren una prerevetlla. És el cas del Mercat d’Hostafrancs (9-13.30 h), el de Felip II (10-13.30 h), el del Bon Pastor (11-14 h) o el del Poblenou (al matí), entre d’altres.

A Sant Martí, la revetlla se celebra al Parc del Centre de Poblenou (22 h) o al Parc i la Llacuna del Poblenou (c. Pujades amb Marina, a partir de les 20 h).

Són diverses les revetlles organitzades a Sant Andreu: a la plaça de can Fabra, als jardins d’Elx i carrer Garcilaso, a Trinitat Vella, a la plaça del Congrés o al carrer de Félix Amat.