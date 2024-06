Catalunya, terra de senders

La Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya defineix els beneficis dels senders com la suma de l’activitat física més el coneixement del país, les seves belleses naturals i les seves empremtes del passat. I la veritat és que així és, perquè no hi ha res com caminar per conèixer, ja sigui una ciutat o bé un paratge natural. Els senders a Catalunya conformen una xarxa de més de 12.000 quilòmetres.

Sender a La Cerdanya / EPC

El manteniment, des de la senyalització fins a la descripció de les rutes, va a càrrec dels clubs i entitats que conformen la federació. Ells són els que, amb la seva responsabilitat i compromís, permeten que Catalunya sigui un referent a escala internacional i que els seus camins i senders siguin motiu d’atracció per a molts excursionistes estrangers. Els cuidadors dels senders són les 106 entitats repartides per tot el territori català, els més de 300 federats i federades que són socis i sòcies dels clubs i entitats excursionistes. La seva feina mereix el màxim reconeixement possible.

Aquesta àmplia xarxa de camins ens brinda moltes possibilitats. Per exemple, consultant la web de la Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya se’ns obre un gran ventall de rutes. Una de les destacades en primer lloc és la batejada com GR1 Sender Històric. Es tracta d’una ruta llarga que no es completa en un sol dia, sinó que són 10 jornades les que es necessiten per completar-la (tot i que, evidentment, es poden realitzar trams de manera individual). La gran ruta descrita va des de la comarca de l’Alt Empordà fins a Osona. Concretament, des de Sant Martí d’Empúries, terra d’entrada de les civilitzacions gregues i romanes, fins a Alpens, la zona muntanyosa per excel·lència de la comarca d’Osona. Durant aquest llarg recorregut passarem per diferents poblacions i nuclis, com Camallera, Banyoles, Besalú, Oix, Sant Pau de Segúries, Sant Joan de les Abadesses, Ripoll i, finalment, Alpens. Tota la ruta està perfectament descrita gràcies al treball dels membres dels diferents clubs i entitats. Ho fan de manera voluntària i sense la seva aportació aquests camins, potser, ja haurien desaparegut. A la web de la federació es descriuen diferents rutes. Les possibilitats són infinites i s’adapten a totes les condicions físiques i preparació dels excursionistes. El Pirineu té un paper destacat, però les rutes tenen el valor que s’estenen per tot Catalunya.