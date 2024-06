. Organitzat per l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB) acostarà diversos films a la Xarxa de Centres Cívics de Barcelona de forma gratuïta.

Entre les pel·lícules que es projectaran hi ha 20.000 especies de abejas d’Estibaliz Urresola Solaguren, el drama sobre una nena trans que ha robat el cor a milers d’espectadors arreu del món, després d’haver rebut premis tan prestigiosos com ara l’Os de Plata o tres Goya (pròxima projecció el 2 de juliol, 21.30 h, Jardí del Clot d’en Salvi).

Es podrà veure també a la gran pantalla Te estoy amando locamente d’Alejandro Marín, Suro de Mikel Gurrea, Upon Entry d’Alejandro Rojas i Juan Sebastián Vásquez o la ficció animada de Tadeo Jones 3 d’Enrique Gato. Tota la programació, a la web barcelona.cat/centrescivics.

En l’apartat musical, els Sara Fontan portaran la seva música experimental al carrer Marina (2 juliol, 21 h), Sandra Monfort farà un concert al pati de la Casa Elizalde (3 juliol, 22 h), i Tarquim portarà els seus sons cubans al CC Urgell (11 juliol, 22 h). Lady Panda (foto del costat) portarà el seu circ al festival (18 juliol), que també comptarà amb obres de teatre com Dopaland (10 juliol). Més info a barcelona.cat/eixample.

Per commemorar el Dia Internacional de l’Orgull i defensar els drets i les llibertats dels col·lectius LGTBI+, Barcelona es torna a vestir de festa i reivindicació. Amb les propostes Orgull de Barri i Orgull de Museus, aquest any novament es presenta una àmplia programació d’activitats. Concretament, aquest divendres 28 de juny és el Dia de l’Orgull i a Barcelona es preveuen actes culturals, compromesos, socials i festius. Tots els actes es poden consultar a la web barcelona.cat/orgull.

Amb l’Orgull de Barri, la celebració de l’Orgull LGTBI+ s’estén per tota la ciutat amb una sèrie d’activitats per celebrar i reivindicar la diversitat sexual, afectiva i de gènere als carrers, les places, les biblioteques o els centres cívics, entre d’altres espais. Durant el mes de juny s’han organitzat prop d’un centenar d’activitats que sorgeixen de l’esforç de les entitats, associacions i equipaments que treballen en la defensa els drets LGTBI i en la lluita contra la LGTBI-fòbia.

A més a més, diversos museus tornen a sumar-se a la commemoració de l’Orgull reinterpretant els seus espais i col·leccions en clau LGTBI+. Formen part de la programació de l’Orgull de Museus el Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), el Museu d’Arqueologia de Catalunya (MAC) i la seu del Museu Etnològic i de Cultures del Món (MUEC), el Museu Marítim de Barcelona, el Museu de Ciències Naturals, el Museu Olímpic i de l’Esport Joan Antoni Samaranch, entre altres.

Aquest any, s’ha posat en marxa també el projecte Orgull de Comerç per crear una xarxa d’establiments de Barcelona que, mitjançant un segell identificatiu, es converteixin en espais segurs per a totes les persones que formen part del col·lectiu.

El dia 28 és el tret de sortida del Pride! BCN, que fins al 21 de juliol organitza desenes d’esdeveniments festius però amb caires reivindicatius: concerts, carrosses, festes, djs, mercats ambulants i la ja tradicional carrera de talons. Això sí, la manifestació no se celebrarà fins al 20 de juliol. De fet, els actes del Pride se celebraran del 17 al 21 de juliol.

L’AGENDA

Entrant més al detall, aquest divendres 28, la Pelos presentarà un teatre de comèdia en la línia del cabaret burlesque. Es tracta d’un espectacle Drag Queen al CC Tomasa Cuevas les Corts (a les 20 h, amb entrada lliure). I al CC Sant Andreu, aquest dissabte 29, el Drag King Barjaula Travesti, explicarà contes i farà ballar els més petits en un divertit espectacle infantil (a les 12 h, amb entrada gratuïta).

Torna aquest any CLAMOUR, la festa electrònica queer "per celebrar i reivindicar l’orgull crític LGTBIQ+". Serà aquest divendres 28 a la Sala Paral·lel 62. I a Gràcia celebraran aquest mateix divendres 28 un acte que comptarà amb l’actuació musical del grup Habla de mi en presente, amb la participació de la Biblioteca Vivent d’ACATHI i l’actuació dels Castellers de la Vila de Gràcia (a les 18 h, plaça de les Dones del 36).

I el CC Can Verdaguer reivindica l’Orgull també aquest divendres 28 amb la lectura del manifest a càrrec del col·lectiu Sextories, un taller de drag i un mural col·laboratiu amb reivindicacions dels assistents. La cantautora Alima oferirà un concert.