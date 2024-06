Des de capbussades amb vistes fins a banys en terrats

És hora de mullar-se. No, no és l’última crítica de Podem a Yolanda Díaz perquè deixi les consignes tèbies a Twitter i actuï com a membre del Govern. És perquè ja és hora d’estrenar la piscina. La temporada de pluges estivals (sembla) que donarà treva i el sol picarà amb el típic afany de juliol. Aquests són els millors racons on fer una bona capbussada.

1. Piscines instagrameables els millors ‘selfies’ en banyador

¿Ets dels que no dubten de presumir de cos quan es posen el banyador? Doncs fes-te el book de fotos estiuenc en piscines instagrameables, perquè el fons acompanyi el teu millor perfil. La clàssica és la Piscina Municipal de Montjuïc (avinguda Miramar, 31), amb vistes impecables de la ciutat que han donat fotografies i videoclips icònics, com Slow, de Kylie Minogue, i Illusion, de Dua Lipa. Entrada general a 7,55 €.

Igual de monumental és el llac del parc de la Creueta del Coll (Mare de Déu del Coll, 77). Aquesta piscina està emmarcada a les parets de roca de la muntanya, està envoltada de vegetació i, des d’un dels extrems, es pot veure l’Elogi a l’aigua de Chillida, suspesa en l’aire gràcies a uns grans cables de metall. Entrada general a 2,49 €.

2. Piscines en terrats pla romàntic estiuenc

Més propostes per als addictes al postureig: piscines en terrats. Sí, n’hi ha. I no, no t’imaginis la típica piscina de plàstic omplerta amb quatre cubs de fregar. Són les dels hotels, espais tan enfocats al turisme que, en ocasions, ens oblidem que els locals també en podem disfrutar. Això sí, la majoria d’aquestes piscines estan reservades als seus clients. ¿Suggeriment? Regala’t una nit d’hotel a l’escapada romàntica dins de la teva pròpia ciutat. Ja que no haureu de sortir a fer turisme, podreu dedicar tot el dia a la piscina i al bufet del restaurant.

Anota aquestes recomanacions: Catalonia Magdalenes (Magdalenes, 13-15) i H10 Madison (Dr. Joaquim Pou, 2-6), tots dos amb piscines amb vista a la catedral; Andante Hotel (Drassanes, 23), des de la piscina del qual et pots fotografiar amb Ciutat Vella a la teva esquena, o H10 Metropolitan (Rambla de Catalunya, 7), en un interior d’illa envoltat de balcons, façanes i vegetació, una estampa molt curiosa.

3. Piscines municipals, gimnasos i recintes públics

¿Vols un bany i llestos? Ni vistes, ni postureig, ni selfies, simplement una capbussada refrescant. Llavors, agafa una entrada de dia per a les piscines municipals. Hi ha opcions a cabassos: a la falda de Collserola tens Can Caralleu (Esports, 2), amb piscina a l’aire lliure i entrades a 15,14 €. A la Meridiana, el Llac de Can Dragó (Rosselló i Porcel, 7-11), la piscina més gran de la ciutat, amb 15.000 metres quadrats, i amb una entrada de 9,40 €. Una altra opció és el CEM Parc de la Ciutadella (passeig Circumval·lació, 1), amb una piscina al terrat, amb entrades de dia a 17,60 €. I a Monjtuïc hi ha les Piscines Picornell (avinguda de l’Estadi, 30-38), piscines olímpiques amb entrades a 14,18 €.

4. Piscines a la platja, banya't amb el mar de fons

No és tan estrany com sembla. Persones a qui els agrada el mar, però els fa una mandra terrible tota la parafernàlia que envolta el ritual d’anar la platja: que si lluitar per un lloc a la sorra contra desenes de guiris, que si acabar amb més sorra a la roba que Zendaya gravant Dune, que si els dies amb aigua bruta, que si la paranoica obsessió que aquella alga que t’ha fregat és una medusa… Una infinitat de contres que fan que entenguis per què Ariel volia cames per mudar-se a la muntanya.

La solució és simple: piscines a primera línia de mar, per sentir que ets a la platja… però des de la comoditat d’una piscina artificial. La típica: la del Club Natació Atlètic-Barceloneta (plaça del Mar, s/n), un espai amb vista al Mediterrani i amb entrades a 15,49 €. Una altra recomanació és la zona de banys del Fòrum, un híbrid entre piscina i platja (és un espai artificial reclamat al mar a base d’abocar ciment). ¿El millor d’aquestes piscines? Són gratis.

5. Piscines interiors, remulla’t i sense cremar-te

Una altra opció: les piscines sota sostre. Ideal per fer un bany, sense massificació i, a sobre, sense que el sol molesti més del necessari. ¿Com trobar-les? És fàcil: busca als spas de Barcelona.

N’hi ha de molts tipus. ¿Ets dels que prefereix una piscina interior ben vidrada, plena de vistes, i que el sol toqui ben fort? El 43 The Spa, l’spa d’Hotel Arts Barcelona (Marina, 19-21) és la teva millor opció. Les seves vistes són famosíssimes: desenes d’influencers han passat per aquí per retratar-se davant la panoràmica de Barcelona, que és espectacular, al tractar-se de la planta 43 de l’edifici més alt de la ciutat. A més, no fa falta estar allotjat a l’hotel per remullar-se, simplement comprar algun dels seus molts packs (que van des d’accés a les piscines fins a tractaments, massatges i experiències gastronòmiques).

6. Piscines fora de Barcelona una escapadeta per banyar-te

Si vols fugir tant de la calor com dels guiris, agafa el tren i ves a les piscines que hi ha a l’àrea metropolitana. Un clàssic és el Complex Esportiu Valldoreix (Brollador, s/n, Sant Cugat), un centre esportiu amb diverses piscines exteriors envoltat de la natura de Collserola. Igual de boscosa és la Cooperativa d’Aigües la Floresta (Ginjoler, 6, Sant Cugat), que l’1 de juliol estrena la seva nova temporada de bany, i que promet aigua, sol i natura. Un pla de diumenge perfecte.