Xiringuitos de platja a BCN

Una tarda en un xiringuito i empatitzes amb els barons del PP i el PSOE: ¿qui voldria treballar podent estar sempre de vacances? Però si no tens la sort que els teus amics et trobin un lloc a dit, passa’t per les platges de Barcelona, que ja està estrenada la temporada de xiringuito. Aquestes són les millors recomanacions on aparcar el cul i rendir-te als plaers de la vida.

¿Comencem per un clàssic? De ben segur que ja tens al teu radar l’estirp de la Família Nuri, el grup responsable de Ca la Nuri (platja del Somorrostro), Xiroi (Nova Icària) i Sal Mar (Barceloneta). Qualsevol d’aquests tres és una aposta segura: la fama dels seus arrossos els fa justícia. ¿Que no ets gaire arrossaire? Les seves tapes (amanida, croquetes, braves...) o els seus plats tradicionals (tasta els seus canelons) s’emporten les mateixes estrelles.

Arroz meloso del restaurante Xiroi / EL PERIÓDICO

Una opció per als addictes a posturejar: el Salt Beach Club. És el xiringuito del W Barcelona (passeig Mare Nostrum, 19-21), que arrenca l’estiu amb una renovació de l’espai i de la seva carta (amb plats mediterranis, tant tapes com paelles). La seva ubicació, a peu de la platja de Sant Sebastià, li atorga el segell d’aprovació instagrammer com a lloc idíl·lic on prendre còctels cap al tard. D’aquí surten bones fotos.

Una altra manera de fer match amb un xiringuito. Preguntar-li a la Guia Repsol, que ha reconegut amb Sols diversos establiments de la costa catalana. A Barcelona hi ha els veïns Xiringuito Escribà (avinguda Litoral, 62) i Can Fisher (avinguda Litoral, 64), a la platja del Bogatell, i que deixaran satisfets els fans del bon menjar (i del bon arròs).

Can Fisher arroces con vistas a la playa del Bogatell / INSTAGRAM

Seguint la Guia Repsol, dos d’imprescindibles més. A Badalona: L’Estupendu (Eduard Maristany, 75) i La Donzella de la Costa (passeig Marítim, s/n). Tots dos, històrics xiringuitos on es ret culte a la cuina catalana i al bon vi. Una recomanació a Badalona per a butxaques més ajustades: el Marbrava (plaça Pati de Vela, 2), amb plats més que decents i amb un menú contundent d’entre setmana de 15,90 €. A més, està situat en plena platja, en una de les zones més fotografiables del litoral badaloní. Prendre’t una cervesa aquí, et deixa moltíssim metratge de stories que seran l’enveja de molts.

I, si ets fan dels xiringuitos, toca agafar Renfe. Castelldefels és el hot spot. Aquí n’hi ha alguns dels més famosos de Catalunya. Per exemple, Chalito (passeig Marítim, s/n), un altre Sol de Repsol, amb una carta variada amb molt menjar llatinoamericà –incloses les seves milaneses gegants–. O Ananda, que obre de 9 a 23 h, i té una agenda d’activitats per a tot el dia: des de ioga per començar amb bon peu, fins a una carta de còctels per acabar un dia de platja.

Una de las milanesas de Chalito / CHALITO

A Castelldefels també hi ha el conglomerat de platja de Tibu-Ron. Entre tota la seva oferta, destaca un clàssic, el Solraig (passeig Marítim, 169), amb arrossos excel·lents a primera línia de platja, i un secret ben guardat, el Punta Roca (Port Ginesta), ubicat en una cala allunyada de les zones més massificades, i que triomfa en les recomanacions de platja de TikTok.