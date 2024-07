Agenda de BARCELONA

Patis oberts durant l’estiu

Un total de 38 escoles bressol, escoles i instituts de tots els districtes obren els seus espais exteriors, que es converteixen en espai de joc, lectura o refugi climàtic

Escapar-se de la calor de la ciutat ja és possible gràcies al programa municipal Patis oberts, que permet l’accés a 38 equipaments educatius de la ciutat durant l’estiu. Concretament, fins al 31 d’agost, els camps esportius i zones de joc d’escoles i instituts repartits per tots els districtes permetran que nens i adolescents puguin continuar jugant i disfrutant de l’aire lliure.

La meitat d’aquests patis oberts pertanyen a escoles bressol que mantindran oberts els seus espais exteriors d’oci en diverses franges horàries que es poden consultar al detall a la web de cada districte des d’ajuntament.barcelona.cat.

La iniciativa Patis oberts permet als districtes ampliar les zones de joc fora de l’horari lectiu i durant les vacances, amb l’objectiu de facilitar al veïnat i els més petits espais per a l’oci compartit, per estar-s’hi, o per a la lectura. A més a més, molts d’aquests patis també actuaran com a refugis climàtics.

Cada pati disposa d’un servei de monitors i monitores, que també s’encarreguen d’obrir i tancar els espais i de vetllar pel bon ús de les instal·lacions.

Concerts de música clàssica al costat del mar

La platja de Sant Sebastià acollirà dues grans actuacions gratuïtes l’11 i 12 de juliol, amb peces populars com himnes esportius o bandes sonores de John Williams

Dues nits de música clàssica amb la brisa marina i el so de l’onatge de fons, amb grans orquestres i grups corals sota la batuta de dos dels millors directors del panorama internacional. Aquesta és la proposta de Clàssica a la platja que se celebrarà el dijous 11 i el divendres 12 de juliol a la platja de Sant Sebastià, en el marc de la Regata Cultural, el programa d’activitats que acompanya a la Copa Amèrica de Vela (barcelona.cat/regatacultural).

Concretament, l’11 de juliol, a les 21 h, l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (OBC), conduïda pel seu director titular, Ludovic Morlot, i l’Orfeó Català, acompanyats per la soprano, Serena Sáenz, el baríton Josep-Ramon Olivé, la mezzosoprano Rinat Shaham i el tenor Freddie De Tommaso, interpretaran un programa que vol ser una oda als himnes de grans esdeveniments esportius i que inclourà obres consagrades del repertori clàssic (Carl Orff, Händel, Beethoven, Puccini).

Ni més ni menys que l’aclamat Gustavo Dudamel serà l’encarregat de dirigir el concert del 12 de juliol a les 21 h. El Cor i l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu acompanyats pel Cor Infantil de l’Orfeó Català, juntament amb la violinista María Dueñas i el violoncel·lista Pablo Ferrández, com a solistes, interpretaran un repertori popular de John Williams (Jurassic Park, Harry Potter, Star Wars, Superman, La llista de Schindler entre d’altres).

El Born de nit

Fins al 7 de setembre se celebra el Born de nit. Es tracta d’un cicle de visites nocturnes que permet conèixer el jaciment del 1700 il·luminat i guiat a partir de diferents temàtiques: crònica negra, bruixes i persecució de dones, històries humanes dels antics veïns del Born, entre d’altres. De dimarts a dissabte, a les 20 h. Més informació i entrades a elbornculturaimemoria.barcelona.cat

La Gran Pantalla

Fins al 7 de juliol, els cines Girona i Zumzeig celebren La Gran Pantalla, el Festival Internacional de Cinema de les Persones Grans de Barcelona, que vol ser un espai dedicat a la trobada cinematogràfica intergeneracional. La programació inclou 27 títols -9 llargmetratges i 18 de curts-, taules rodones i master class. Es pot consultar tota la programació i reservar entrades a la web del festival lagranpantallafestival.com.

Sobre l’aigua

Fins al 25 de juliol, la Fundació Julio Muñoz Ramonet celebra el cicle Aigua, water, eau amb activitats al voltant de la relació de l’aigua amb l’art. Aquest dissabte, 6 de juliol, a les 12 h, s’ha programat l’espectacle de clown On, com aigua? amb la Toli Clown. Les activitats són de lliure accés fins a completar l’aforament. Tota la informació sobre les activitats es pot consultar a la pàgina barcelona.cat/sarria-santgervasi.

Mercateatre

Arriba la 26a edició de Mercateatre, la Fira de Circ i Animació al Parc de Sant Martí. El dissabte 6, a partir de les 20.30 h, hi haurà una desena d’espectacles breus de diferents disciplines com la suspensió capil·lar, el clown o malabarismes. El divendres 5, se celebrarà Més Mercateatre! amb animació al mercat de Provençals (12 h). Gratuït. Més informació a la pàgina barcelona.cat/santmarti.