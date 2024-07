Cuina mediterrània i d’avantguarda en un menú fresc i estiuenc

Amanida de tomàquets, burrata, préssec i alfàbrega.

Una fusió entre la tradició mediterrània i la cuina més avantguardista en ple barri de les Corts. L’oferta gastronòmica del restaurant Aflamas, situat al carrer de Loreto 32 i liderat pel xef Pau Pérez, s’ha convertit al llarg dels anys en una de les millors experiències gurmet de Barcelona. Pérez, que des de la seva infància s’ha considerat un apassionat pels sabors, les olors i les textures, ha aconseguit posicionar Aflamas com un espai gastronòmic de referència a la capital catalana, creant plats únics com el seu melós de vedella cuinat 48 hores en Roner amb verdures i caldo de vedella; l’arròs cremós amb bolets i pernil d’ànec.

A més, un dels aspectes que més destaquen del restaurant és el seu menú setmanal elaborat amb productes de temporada. Una proposta que canvia contínuament a fi d’oferir sempre els millors ingredients en funció de l’estació de l’any. Així mateix, la filosofia del restaurant busca sorprendre els comensals amb plats inesperats, sempre adaptant-se als gustos i necessitats de cada client i oferint opcions veganes, vegetarianes, sense gluten i adequades a qualsevol intolerància o al·lèrgia que presenti el comensal. De la mateixa manera, el restaurant també ofereix l’opció de reservar menús personalitzats per a grups.

Una celebració de sabors estiuencs

Sota la voluntat d’adaptar el menú a l’estacionalitat dels aliments, aquest estiu, Aflamas ha volgut sorprendre amb el seu nou Menú Temporada Sunset. Una proposta fresca i estiuenca que convida a desconnectar i disfrutar dels plaers de la bona taula junt amb éssers estimats o noves amistats. Aquest menú, disponible per 60 euros, busca convertir-se en una celebració dels sabors de l’estiu. Entre els seus plats destacats es troben l’amanida de tomàquets de temporada, burrata, préssec i alfàbrega, el gaspatxo de cirera, remolatxa i tomàquet amb llagostins, i la suprema de tonyina vermella filetejada en cru amb salsa de marisc i coco. I per culminar la vetllada, dues postres molt florals i refrescants: brioix a l’estil torrada amb coulis de gerd, praliné de fruita seca i gelat de vainilla, i granissat de roses, tallarines de lychee, sorbet de maracujà i coco torrat.

Aflamas no només destaca per la seva excel·lent cuina, sinó també pels seus espais exclusius. Les sales privades del restaurant estan dissenyades per oferir el màxim confort i privacitat, ideals per a celebracions íntimes o reunions de negocis. En total, el restaurant disposa de quatre salas: Illa i Diagonal —totes dues amb capacitat per a quatre persones—, Josep Tarradellas —amb una taula rodona per a sis comensals—, i Sarrià —l’espai del qual permet un total de 10 comensals—. Cada sala està equipada amb totes les comoditats necessàries per garantir una experiència inoblidable i crear una atmosfera màgica.

Pau Pérez: una ment creativa

La creativitat amagada darrere de la proposta gastronòmica d’Aflamas té nom propi: Pau Pérez. Amb una formació sòlida i experiències en restaurants prestigiosos com Hofmann, Moments (Mandarí Oriental), Coure i Xerta, alguns d’ells amb estrelles Michelin, Pérez ha pogut perfeccionar el seu art i les seves tècniques creatives. La seva habilitat per combinar mètodes tradicionals amb innovacions contemporànies es reflecteix en cadascun dels plats que crea. A més a més, el xef s’adapta constantment a les tendències i demandes del mercat, oferint sempre el millor als seus comensals.

Les sales privades del restaurant estan dissenyades per oferir el màxim confort i privacitat, ideals per a celebracions íntimes o reunions de negoci.

Un estiu gurmet amb el menú Sunset

Aquest estiu, Aflamas presenta el seu nou Menú Temporada Sunset, una proposta fresca i estiuenca disponible per 60 euros. Destaquen plats com l’amanida de tomàquets de temporada amb burrata i préssec, gaspatxo de cirera amb llagostins, i suprema de tonyina vermella amb salsa de marisc. Per a les postres, brioix a l’estil torrada i granissat de roses amb lychee i maracujà. Una experiència gastronòmica única junt amb els teus éssers estimats en un ambient exclusiu i acollidor.