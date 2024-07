Dies de viatges en globus per Igualada

Igualada mira al cel i busca el sol entre un espès núvol de globus aerostàtics. Bé, això serà a partir de dijous vinent, 11 de juliol, quan comença una nova edició de l’European Balloon Festival (EBF), el certamen de globus aerostàtics més important del sud d’Europa. Uns 50 d’aquests peculiars aparells, 20 procedents de diferents punts del món (Anglaterra, França, Brasil, Mònaco, Itàlia, Suïssa, Tunísia i Marroc), sobrevolaran la capital de l’Anoia. De fet, formalment, competiran, perquè a l’European Balloon Festival hi ha uns trofeus destinats a elegir els més habilidosos.

Al festival d’aquests aparells aerostàtics hi ha diversos moments de gran plasticitat. Un pot ser a primera hora del matí de dijous, divendres, dissabte i diumenge, quan la zona del Parc Central es desperta en un bulliciós anar i venir de pilots que munten les grans veles als seus cistells. Els cremadors de gas insuflen calor per a la propulsió i en pocs minuts els globus es redrecen i inicien els seus vols. Es repeteix aquest procés a última hora de la tarda (excepte diumenge). I té un encant especial divendres, quan els globus s’eleven des de places del centre de la ciutat.

Cada any, dissabte a la nit, una gentada omple el Parc Central per veure com els equips inflen i il·luminen les seves veles en una foto única. I en aquesta edició, es duran a terme ascensos –amb els globus subjectes, els denominats vols captius– perquè els ciutadans puguin tenir la plàcida experiència de veure el món des d’un globus. Això serà les nits de dilluns a dimecres a la plaça de Can Font.

L’European Balloon Festival està estretament vinculat a l’empresa constructora dels aparells, Ultramagic, d’Igualada. Aquí s’ultima una estrena mundial: la primera càpsula aerostàtica espacial, una cistella molt diferent de les habituals dels globus aerostàtics, ja que es tracta d’una cabina preparada per volar a 20.000 metres d’altura, tancada i pressuritzada, desenvolupada per l’empresa aeroespacial Zero 2 Infinity i adaptada per Ultramagic. Aquesta cistella única és la materialització d’una idea del productor musical turco-holandès Burak Yeter, que vol viure l’experiència d’emetre música des del cel.