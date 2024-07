Un local ofereix concerts d’alta fidelitat a cegues

El ritme de vida accelerat de Barcelona, a més del constant bombardeig d’estímuls als quals ens veiem sotmesos, dificulten la possibilitat de sintonitzar amb nosaltres mateixos. Tot i que la ciutat ofereix una gran varietat de plans per desconnectar, el cicle Astral - Música a cegues és l’únic que convida a fer-ho a partir d’una experiència sensorial única i en completa foscor.

L’activitat té lloc a l’estudi de música Bridge_48, al carrer Llull número 48, al Poblenou. És un projecte originari de la ciutat argentina de Còrdova que va aterrar a la capital catalana el 2021. Des dels seus inicis, el cicle proposa un viatge musical pioner a la ciutat que consisteix en l’escolta activa d’un àlbum a les fosques, ofert en alta definició a través de diversos altaveus distribuïts estratègicament per la sala. La combinació del so envoltant i l’absència total de llum intensifiquen la percepció auditiva. Gràcies a això és possible apreciar la gran varietat de detalls sonors que presenten les cançons.

Les sessions es realitzen en grups reduïts de 16 persones com a màxim per crear un ambient més íntim que faciliti l’estat de desconnexió. A més, l’estudi està equipat amb sofàs i butaques perquè els participants puguin asseure’s còmodament i deixar-se portar pel so en hi-fi (alta fidelitat).

Perquè l’experiència es pugui disfrutar en la seva totalitat hi ha una sèrie de normes a seguir. Per exemple –tot i que sembli obvi, no ho és–, no es pot utilitzar el mòbil durant les sessions ni tampoc entrar-hi menjar. D’altra banda, els organitzadors demanen fer el mínim soroll possible i evitar moviments bruscos amb el cos per no alterar l’ecosistema d’introspecció i confort que requereix el cicle.

En algunes sessions es projecta prèviament un documental per introduir el context de l’àlbum que s’escoltarà. Aquest és l’únic moment del cicle en el qual no s’està a cegues. La durada i el preu de l’experiència varien en funció del disc que s’escolti. Les sessions solen oscil·lar entre els 45 i els 110 minuts i el preu va dels 8 als 10 euros.

Astral - Música a cegues destaca també per la varietat de la seva programació, que s’adapta a tots els gustos. Algunes de les bandes i artistes més projectats són Pink Floyd, Queen, Soda Stereo, Rosalía, Lana Del Rey i Arctic Monkeys. Aquestes són les sessions programades per a aquest juliol:

Dissabte 6 (sense documental): Pink Floyd, Wish you were here ( 19.30 h). Billie Eilish, Hit me hard and soft (21.00 h). Tyler The Creator, Igor (22.30 h).

Dimecres 10: Gustavo Cerati, Fuerza natural (19.30 h). Arctic Monkeys, A M (21.15 h).

Dijous 11 (sense documental): The Weeknd, After hours (19.30 h). Los Redondondos, Luzbelito (21.00 h). Radiohead, OK Computer (22.30 h).

Dissabte 13 (sense documental): Taylor Swift, Midnights (19.30 h). Depeche Mode, Violator (21.00 h). Kendrick Lamar, To pimp a butterfly (22.30 h).

Dimecres 17: Pink Floyd, The dark side of the moon (19.30 h). The Beatles, Sgt. Pepper’s (21.15 h).

Dijous 18 (sense documental): Coldplay, A rush of blood to the head (19.30 h). Babasonicos, Trinchera (21.15 h). Frank Ocean, Blonde (22.30 h).

Divendres 19 (sense documental): Pink Floyd ,The dark side of the moon (19.30 h). Air, Moon safari (21.00 h). Daft punk, Discovery (22.30 h).

Dimecres 24: Queen, Greatest hits 1 (19.00 h). Charly Garcia, Clics modernos (21.15 h).

Dijous 25 (sense documental): Tame Impala, Currents (19.30 h). AC/DC, Back in black (21.00 h). Pink Floyd, The wall (22.30h).

Divendres 26 (sense documental): Michael Jackson, Thriller (19.30 h). Rosalía, El mal querer (21.00 h). Twenty One Pilots, Trench (22.30 h).

Dimecres 31 : Billie Eilish, Hit me hard and soft (19. 30 h). Radiohead, Kid A (21.15 h). n