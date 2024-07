Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines

Calella de Palafrugell celebra la 57ª cantada d'havaneres

Com és tradició de cada any, el municipi acull la celebració de les havaneres. Durant el vespre es farà un mercat d'artesania al Canadell i al carrer de Francesc Estrabau. Els Cremats, Arjau, Mariona Escoda, Les Anxovetes i Peix Fregit seran els encarregats de posar la música a les 22:15 h a la plaça del Port Bo. Pels qui no tinguin entrades es podrà veure una retransmissió en directe de la Cantada en una pantalla gegant a la Platja del Canadell (Calella), Platja del Port Pelegrí (Calella), Plaça Nova (Palafrugell) i la Platja de Llafranc.

Festival de Guitarra de Girona-Costa Brava

La nova edició del Festival de Guitarra Girona Costa-Brava, un festival únic a les comarques gironines, on la protagonista és la música feta exclusivament per a l'instrument més popular i versàtil del món: la guitarra. El cicle, que es farà fins al 13 de setembre, oferirà una programació eclèctica, dominada per la música clàssica de tots els temps, amb dosis de rock, jazz, flamenc i música popular d'arreu. Divendres 5, al Centre Cívic Ter de Girona a les 19 h actuarà Miquel Galceran Trio, on presentarà "Quadern de viatge", el seu projecte més personal. Dissabte 6, a les 20:30 h, al Teatre La Gorga a Palamós, els encarregats d'actuar seran l'anomenat Trio La Muse.

20ª edició del Festival Emergent

El Festival d'arts en viu del Gironès tindrà una programació concentrada en un cap de setmana que portarà les arts en viu als pobles de Madremanya, Cassà de la Selva i Vilablareix. El certamen aposta pels artistes emergents, en el qual tindrà una programació clarament multidisciplinària repartida en el territori del Gironès i incidint especialment en pobles petits en la que és una proposta cultural de qualitat per a tots ells. Divendres 5 es durà a terme a Vilablareix. Dissabte 6 a Madremanya i Diumenge 7 a Cassà de la Selva. Consulta tot el programa del Festival Emergent aquí.

Festa Major de Maçanet de Cabrenys

De divendres 5 a dilluns 8 en diversos espais de Maçanet de Cabrenys

Ja ha arribat l'estiu i aquest cap de setmana Maçanet de Cabrenys engalana els seus carrers per celebrar la seva festa major. Concerts, audicions de sardanes, tast de vermuts, cantada d'havaneres destaquen en un programa de molta activitat per a tots els públics. L'últim dia hi haurà inflables per a la mainada a la Piscina Municipal. L'entrada és gratuïta.

Festival Arran de Mar de Blanes

Divendres 5 de juliol i dissabte 6 a les 22 h a l'escola de Joaquim Ruyra

El nou festival Arran de Mar de Blanes que va arrencar el passat divendres, continuarà el dia 5 de juliol amb l'actuació dels Blaumut, i el dissabte dia 6, es tancarà amb el recorregut musical amb Las Migas.

Festival ISTIU de Castelló d'Empúries a llocs diversos del poble

La quarta edició del festival de música ISTIU inclourà molts concerts en espais amb encant tant del centre històric com d'Empuriabrava. Divendres 5 actuarà Saphie Wells a les 20 h a la llotja i més tard, al pati del palau dels comtes posarà la música el grup The Gramophone Allstars Big Band. Dissabte 6 hi haurà Blaumut al pati del Palau dels Comtes a les 22:30 h i el dia acabarà amb una sessió de dj amb els músics Llibert Fortuny i Miqui Puig. I per acomiadar-nos d'aquesta edició, l'últim dia hi haurà la Ludwig Band a les 20:30 h al Pati del Palau dels Comtes.

7a edició del Girobeer

La ciutat de Girona celebra la fira de la cervesa. Es tracta d'un esdeveniment fet per als amants de la cervesa, oferint una àmplia varietat de cerveses de qualitat produïdes per cerveseries locals i internacionals. Al llarg de tot el cap de setmana es podrà gaudir d'una interessant proposta gastronòmica a la fresca sota els plataners de la devesa de Girona.

La Santa Market torna a Santa Cristina d'Aro

La Santa Market torna a obrir aquest divendres 5 de juliol fins al 25 d'agost. Un mercat únic amb música, concerts diaris, street food, activitats per a tota la família, compres i molta diversió.

Festa Major de Can Gibert del Pla

Arriba la Festa Major de Can Gibert del Pla aquest cap de setmana. El barri acollirà un ampli programa d'activitats populars com festa infantil de l'escuma per a la mainada, balls, sopars, espectacles i concerts.

Festival Undàrius de Girona

El festival de cultura popular i tradicional de Girona que va començar ahir, tindrà una programació d'activitats a diversos espais del municipi. Durant tot el cap de setmana hi haurà tota mena d'activitats com concerts i balls, danses, visites guiades, jocs tradicionals, tallers, entre moltes altres coses.