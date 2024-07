Agenda de Barcelona

Nits de música a Nou Barris

‘L’Estiu, al Pati!’ programa concerts amb els cicles Funk & Folk, el festival Desvarío i les ‘Nits del Brasil’

Entre palmeres i disfrutant de la brisa vespertina de les nits estiuenques. Aquest és el punt de partida d’una de les propostes culturals per a aquest mes de juliol: L’Estiu, al Pati! que porta fins al pati de la Seu del Districte de Nou Barris nombroses propostes musicals de diversos estils. La informació detallada és a la web barcelona.cat/noubarris.

Aquest cap de setmana arriba Funk & Folk, una sèrie de concerts gratuïts que combinen estils diferents com són el funk i el folk que li donen nom, però també les danses urbanes i els clàssics dels Pogues o la música tradicional. El dissabte 13 serà el torn de Soul Lab Jam (21 h) i de Bcn Block Party (23 h). El diumenge 14 pujaran a l’escenari El Pony Menut (versió familiar del conjunt El Pony Pisador) (19 h) i Red roses for me un homenatge a la música de The Pogues (20.30 h).

I la setmana que ve se celebrarà el festival Desvarío, que té la voluntat de ser una mostra de flamenc clàssic i contemporani, obert a totes les tendències d’aquest gènere. El dimarts 16 i el dimecres 17 de juliol se celebraran taules rodones a l’Auditori del MACBA com a pròleg al festival. Unes xerrades que estaran dirigides per Pedro G. Romero i que se celebren en el marc del Grec Festival.

Del dijous 18 al dissabte 20 de juliol, es portaran a terme sis concerts (dos per dia). Actuaran al festival Desvarío Chano Domínguez, José Quevedo Bolita, Antonio Gómez El Turry, Manuel Moreno El Pele, les cantaores Ana Brenes i Laura Marchal, i els ballarins Alfonso Losa i Patricia Guerrero (més informació i entrades a desvarioflamenco.com).

El Sant Joan de Salvador de Bahía

El pati de la Seu del Districte s’omplirà de sons brasileiros el dissabte 27 i el diumenge 28 de juliol. Són les Nits del Brasil que gràcies a Barcelona Junina, traslladaran el ritme, la cultura, els colors i sabors d’aquest país, emulant el São João de Salvador de Bahía, juntament amb grans artistes.

És temps de disfrutar de les festes majors als barris

Fins al diumenge 14 de juliol, se celebren a Vallbona, el Carmel i el Raval, amb actes festius, gratuïts i populars

L’estiu és sinònim de sopars al carrer, de concerts gratuïts i d’exhibicions populars. Les festes majors dels barris ofereixen un respir a l’atrafegada vida de la ciutat, que al juliol no para. Fins diumenge vinent, dia 14, se celebraran les festes del Raval (Ciutat Vella), el Carmel (Horta-Guinardó) i Vallbona (Nous Barris).

La Festa Major del Raval celebra aquest divendres a la plaça Pedró, la Festa Carabutsí, que celebrarà la primera edició dels Premis Internacionals Ecomuseu Gitano. A la plaça Castella se celebrarà la festa filipina Oyayi, amb concerts de bandes originàries d’aquest arxipèlag asiàtic (més informació a barcelona.cat/ciutatvella).

Fins aquest diumenge, la Festa Major del Carmel té previstes exposicions, concerts, exhibicions esportives i artístiques, balls, mostres gastronòmiques, sardanes i correfoc. El dia 14, els focs artificials s’encarregaran de tancar les festes del barri (més info a barcelona.cat/horta-guinardo).

També a Vallbona se celebra la Festa Major. Serà des d’aquest divendres 12, fins al diumenge 14 de juliol. El pregó marcarà l’inici de les festes, seguit per una marching band que finalitzarà a la plaça Primer de maig. Dissabte hi haurà una exhibició de circ i un taller participatiu, un vermut karaoke i un menjar popular, a més d’un espectacle familiar i un quinto musical. Tota la informació està en barcelona.cat/noubarris.

Dansa

‘Endorfines’

El Centre Cultural La Farinera del Clot conclou el seu 14a temporada d’Endorfines, Cicle d’Humor i d’Estiu de La Farinera, dijous vinent, 18 de juliol. Serà amb l’espectacle DANS (Balles?) a càrrec d’Adrian Schvarzstein (20h), que es convertirà en Juan, un personatge que inclourà el seu públic en el seu espectacle de ball. Tota la programació del cicle se celebra a l’aire lliure i és gratuïta (barcelona.cat/santmarti).

Art

‘Picasso convida’

El Museu Picasso obre de forma gratuïta els dijous, divendres i dissabtes, de 19 a 21 h. Aquesta és una novetat que s’uneix al canvi en els horaris de visita al museu durant l’estiu: obre abans i tanca més tard del que és habitual durant la resta de l’any. Durant l’horari d’obertura extraordinari es facilitaran visites guiades en català a la col·lecció sense un cost addicional. Més informació a la pàgina museupicassobcn.cat.

Exposicions

‘Temporals’

En el marc de Temporals, el CC Sant Andreu acull l’exposició El cel les estrelles que convida a mirar els astres (fins al 24 de juliol). I fins al 27 de juliol, es podrà veure en el CC Can Basté la mostra Fem festa: més enllà de la tradició en la qual quatre artistes exploren la idea de celebració; y Vinader: un viatge interplanetari exposada al CC Convent de Sant Agustí, que projecta realitats paral·leles (barcelona.cat/centrescivics).

Infantil

Olimpíades culturals

El Born Centre de Cultura i Memòria organitza unes Olimpíades culturals per a nens i nenes de 6 a 12 anys. Del 15 al 19 de juliol, de 9 a 14 h, tindrà lloc FOTOGRAFIA. Instantànies del barri i del 22 al 26 de juliol, de 9 a 14 h GASTRONOMIA. Cuines del món. Les sessions s’impartiran en el marc incomparable del jaciment arqueològic del 1700 (elbornculturaimemoria.barcelona.cat).