On Rita Payés troba la calma

Enmig d’uns dies tan tèrbols, tan carregats de crispació, ¿com ho fa Rita Payés per trobar cançons com Por qué será, tan connectades amb el realment important, tan quietes, serenes, suspeses en un ambre acollidor? Doncs, per exemple, fugint de tant en tant a la platja de Sant Pol (de Mar), que li queda a prop d’on viu, als afores de Sant Cebrià de Vallalta. "Sempre he tingut a prop el mar", explica. "Em dona calma, em dona casa. A més, em flipen les roques de la platja, que són precioses".

La trombonista i cantant rarament ha visitat aquest paradís per fer jam sessions ("això ha sigut més a la platja de Vilassar, la meva localitat natal") o a la recerca d’inspiració. És més qüestió de desconnexió. O connexió amb la natura. La mateixa que va anar un dia a buscar, sense èxit, a la platja de Barcelona: "Sempre recordo com va començar la cançó Loca mente [inclosa al seu disc del 2021 Como la piel, cofirmat amb la seva mare, la guitarrista Elisabeth Roma]. Poques vegades he anat a la platja de Barcelona. Un dia la vaig trepitjar a la recerca de calma i em vaig trobar el contrari, o sigui, un munt de gent. Suposo que per això la cançó parla del que parla". Del frenesí absurd dels nostres temps i d’un "barri de ciutat" en el qual "ja no es pot ni pensar en els altres i ens és igual", com diu la seva lletra.

Segons explica, aquesta platja del Maresme la transporta a les seves filles, una de gairebé dos anys i una altra de gestada durant l’elaboració de De camino al camino, el seu esperat tercer disc, el primer que ha basat enterament en cançons pròpies. "Com el seu nom indica, és una mostra del que he anat fent en el meu caminet", explica Payés. "Del que he après i viscut, de les experiències que se’t planten davant, de l’anar fent. És també una recerca que no té final. Suposo que és el disc més personal que he fet, per tota aquesta recerca de saber a què sono. Un camí on caben el joc, l’equivocació, però també l’elegància, la bellesa...".

De camino al camino estarà al nostre abast des d’avui, 12 de juliol. I, només cinc dies després, el seu repertori il·luminarà el Grec.