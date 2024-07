Els millors plans per gaudir del cap de setmana a les comarques de Girona

Platja d'Aro celebra la 41a cantada d'havaneres

Com cada any, el municipi acull la Gran Cantada d'Havaneres i Cançons de Taverna el segon dissabte de juliol, que enguany comptarà amb les actuacions de Port Bo, Les Anxovetes i Arjau. En la cloenda hi haurà el cant conjunt de les dues havaneres més clàssiques, 'La Bella Lola' i 'El meu Avi'. L'acte es durà a terme a les 22:30 h a la Platja Gran (Cavall Bernat). El cremat i el mocador tindrà un cost de 2 euros.

Festival de Cap Roig

Del 12 de juliol al 16 d'agost a les 22 h

El Festival s'inaugurarà aquest any amb l'actuació de la banda irlandesa que va captivar el món els anys noranta, The Corrs. Dissabte 13, actuarà Raphael i, per altra banda, el diumenge 14 de juliol l'encarregat d'actuar serà Guillem Gisbert, que presentarà el seu projecte en solitari.

Festa Major de Quart

Del 12 al 21 de juliol

Aquest cap de setmana, Quart engalana els seus carrers per celebrar la festa major. Es durà a terme moltes activitats populars i tradicionals. Entre elles està la botifarrada popular, campionats, marxes populars, concerts, jocs infantils tradicionals, entre moltes altres coses. També, s'han programat concerts amb grups i Dj's de renom al territori gironí, com és el cas de l'Orquestra Diversiones, Flaix FM o DJ's Itinerant Events.

Festa Major d'estiu de Calonge

En el marc de celebració de la festa major d'estiu de Calonge, hi haurà una varietat d'activitats que es podran fer. Des d'espectacles infantils, concerts, circuit d'inflables, gimcana, sardanes, una botifarrada popular, i moltes més coses. Consulta tot el programa aquí.

Festa Petita de Celrà

Divendres 12 i dissabte 13 de juliol, a la Plaça Catalunya

Celrà celebra la seva Festa Petita, i ho fa amb un programa amb diferents propostes que faran gaudir a petits i grans. Divendres 12 de juliol a les 21:30 h es faran les sardanes amb la cobla La Flama de Farners. Dissabte 13 de juliol a les 21:00 h, es farà un sopar popular que té un cost de 13 euros, una hora més tard es farà les havaneres amb el grup Vela Blanca. Per acomiadar-nos d'aquesta petita celebració, a les 23 h es realitzarà un ball amb La Betty Orquestra.

Festes de la Verge del Carme a Llançà

Del 12 al 16 de juliol a diversos espais del municipi

Llançà torna a celebrar la Festa del Carme, la patrona dels pescadors, amb tres dies de festa i activitats fetes per a tota mena de públic. Divendres 12 de juliol a les 17 h, a la platja del port es farà la travessia tintoreres, de la verge del Carme. A les 18 h, a la Plaça Catalunya es realitzaran jocs per la mainada (trenca olles, curses de sacs, xocolata cega, palangana blanca, etc.) i per acabar amb el dia, a les 23:30 h, a l'aparcament del Port hi haurà el ball de festa major amb TUTÚ-KEKE i disco mòbil amb dj Lia Jesen. Dissabte 13 de juliol, a les 19:00 h a plaça Catalunya hi haurà una animació infantil a càrrec de Jordi Pacheco i a la mateixa hora, al passeig marítim es farà la trobada de batucades "Llança't al ritme", a càrrec de l'associació TRAMUNTAKADA PERCUSIÓ. I, a les 23:30 h serà el ball de festa major amb TAPEO SOUND SYSTEM i disco mòbil amb dj Alegre. Diumenge, a les 22:00 h sonarà unes havaneres amb el grup SON DE L'HAVANA i cremat amb els amics del cremat i a les 00 h, es llençaran els focs d'artifici, a càrrec de la pirotècnia Zaragozana.

4a edició del Festival Z de Girona i Salt

El Festival Z de Girona i Salt, amb el lema Fora de lloc, es podrà veure fins al diumenge 14 de juliol on acollirà diferents activitats professionals que complementen la programació escènica, amb l'objectiu de generar oportunitats de qualitat i de negoci. Consulta tota la programació aquí.

62a edició del Festival Porta Ferrada a l'Espai Port (Sant Feliu de Guíxols)

El festival iniciarà aquesta edició el divendres 12 amb Gilberto Santa Rosa. Dissabte 13, actuarà Gregory Potter, un talentós cantant de jazz, soul i gòspel. El certamen continuarà fins al 20 d'agost amb un munt d'artistes més.

Festa Major de Fonteta

Del 12 al 14 de juliol

La festa major començarà el divendres amb una exposició de fotografies a les 20 h al local social. L'endemà, a les 18 h es farà una cercavila amb els geganters de la Bisbal, i una hora més tard, un espectacle de màgia a la plaça de l'església. I, a les 00 h hi haurà un concert amb Gertrudis, La Masovera Barbuda i PD Ivanote a la Pista esportiva de Fonteta. L'últim dia, a les 10:30 h es realitzarà una missa a l'església cantada amb la cobla Baix Empordà, i en acabar, es ballaran 3 sardanes. I, a les 19:30 h es farà un concert a la fresca amb Último Veneno i Bannana Beach a la Pista esportiva.

21è Festival In-somni

Dissabte 13 de juliol a les 21 h a Sant Feliu de Guíxols

Els encarregats de tancar amb aquesta edició del festival seran els grups Agua Bendita, Batec i Againsters a la Sala Las Vegas.

32a cantada d'havaneres a les 22 h a Pals

Dissabte 13 de juliol, el municipi celebra les havaneres davant dels apartaments de "Les Dunes". En aquesta ocasió es durà a terme les actuacions dels grups de Peix Fregit i Norai. També hi haurà cremat i servei de bar per tots i totes les assistens. L'entrada és gratuïta.