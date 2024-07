Als Prats de Rei, el jazz sona des dels balcons

El petit poble dels Prats de Rei disfruta aquest cap de setmana d’un peculiar festival musical, únic, Música als Balcons. Avui i demà, aquesta segona edició tornarà a omplir els balcons i petits racons del poble amb músics de diversos països units pels ritmes del jazz.

Després del rotund i inesperat èxit de la primera edició celebrada el juliol de l’any passat, el festival començarà avui a les 20.30 hores amb un passeig musical pel nucli antic dels Prats de Rei. El públic podrà disfrutar de diverses actuacions minimalistes des de diferents balcons i petits racons del poble.

Els músics participants en aquest primer acte provenen de llocs molt diversos: de Portugal arriba Sofia Ribeiro (veu); Juan Andrés Ospina (piano i trompeta) i Nicolás Ospina (piano i guitarra) provenen de Colòmbia; de Catalunya són Guillem Duocastella (guitarra i veu), Isabel Gallego (veu), Rita Payés (veu i trombó), Rai Ferrer (baix) i Michael League (baix); i dels Països Baixos són Friederike Darius (flauta), David van der Grinten (piano), Robert Jan Vermeulen (piano) i Marjan Linnenbank (veu); de Grècia procedeix Magdalini (veu), i Jo Krause (bateria) arriba d’Alemanya mentre que Bartolomeo Barenghi (guitarra) prové d’Itàlia.

La segona jornada començarà amb un taller de circle singing a càrrec de Juan Andrés Ospina i Sofia Ribeiro, que es realitzarà a les 18.00 hores al Consorci de l’Alta Anoia. A continuació, a les 20.30 hores, l’església Mare de Déu del Portal acollirà l’actuació de Cuareim Quartet-Jazz String Quartet, amb Magda Giannikou. Finalment, a les 22.00 hores, el duo colombià Inténtalo Carito posarà el colofó al festival amb una actuació musical humorística protagonitzada per Juan Andrés Ospina i Nicolás Ospina a la plaça Major.

El festival Música als Balcons és possible gràcies a la presència de prestigiosos artistes de jazz que resideixen als Prats de Rei, i converteix el municipi en un focus de creativitat musical. A més de participar com a intèrprets, aquests artistes serveixen com a contacte clau per atraure altres músics rellevants, que sovint passen dies al poble creant nova música. Aquesta combinació de talent local i internacional permet experimentar diversos models de jazz.