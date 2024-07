Els millors plans per gaudir d'un gran cap de setmana a les comarques de Girona

Festa Major de Quart

La Festa Major del municipi va començar el divendres passat i la gresca encara no s'acaba aquí. Aquest cap de setmana la programació encara està plena d'activitats i propostes per a tota mena de públic. Entre elles està la baixada de carretons, correbars, sopars populars, concerts infantils, música, entre moltes altres coses. Consulta tota la programació aquí.

Beatles Weekend a l'Estartit

El debut de The Rockin’ Beats, un quartet liderat per Mazoni que repassarà una selecció de grans èxits dels Beatles, serà l’acte central de la 18a edició del Beatles Weekend, el festival que ret homenatge al cèlebre quartet de Liverpool i que tindrà lloc fins diumenge en diversos escenaris de l’Estartit. L’esdeveniment també inclou en el seu programa, a banda de diversos concerts de tribut, altres activitats com xerrades i exposicions. Més informació aquí.

John Fogerty, Diana Krall i Sopa de Cabra a Cap Roig

El Festival encara continua amb un munt de concerts. Divendres 19, actuarà John Fogerty i l'endemà, Diana Krall. Els encarregats d'acomiadar el cap de setmana serà el grup musical Sopa de Cabra.

Festa Major de Palafrugell en diversos espais del poble

El municipi baix-empordanès porta gairebé una setmana de celebració. La programació se centra en activitats referents a l'oci, la cultura i la tradició popular, com les sardanes, els castellers i les orquestres. També, hi ha un munt de propostes pels més petits i per a la gent jove amb concerts que aposten pels grups locals. Més informació aquí.

Festival Tempo de Girona

Del 19 de juliol al 14 d'agost

Torna el Festival Tempo de Girona que seran 27 dies seguits d'experiències musicals, artístiques, literàries i gastronòmiques a l'aire lliure. Consulta tota la programació aquí.

Fira de Cervesa Artesana a la Cellera de Ter

La plaça de Can Roca de la Cellera de Ter acull aquest dissabte, a partir de les 18 h, una nova edició del VadeBirres, la popular fira de cervesa artesana. Al llarg de la jornada, els visitants podran degustar una àmplia varietat de cerveses de proximitats, que s'acompanyarà d'una acurada oferta gastronòmica i música en directe.

9a edició de la Nit d'Espelmes a Pals

El dissabte dia 20 de juliol, al cor de la Vila de Pals, es tornarà a celebrar la Nit d'Espelmes, una nit màgica il·luminada per la tènue llum de les espelmes amb espectacles de música, dansa i foc. Enguany com a mesura de seguretat i com a novetat s'haurà de comprar entrada per a poder accedir a la visita, a un preu de 2 euros per persona, i pels menors de 10 anys serà gratuït. L'horari de l'acte serà de 21 a 00.30 hores.

29a edició de la Fira del Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà

La Fira de Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà celebra aquest cap de setmana la seva 29a edició. La cita omplirà els carrers i places de la capital del Baix Empordà d'espectacles de circ i màgia per a tots els públics. Es tracta d'un punt de trobada entre artistes i companyies, programadors i públic. Consulta tota la programació aquí.

Andrea Motis i Madeleine Peyroux al Festival Porta Ferrada

El Festival continuarà amb l'actuació d'Andrea Motis el divendres 19 i el dia següent, actuarà Madeleine Peyroux.

Nomad festival a Calonge

Del 19 al 28 de juliol al Castell de Calonge

El festival torna a la Costa Brava i obrirà les portes cada dia de les 18 h a la 1 h. Es tracta d'un espai fet per música, espectacles familiars, tallers, xerrades, conta contes, una zona de jocs per als més petits i una àmplia oferta gastronòmica. Consulta tota la programació aquí.

Festa Major de Fornells de la Selva

El municipi gironès celebra la seva Festa Major, i ho fa amb un programa ple de propostes que tornaran a omplir carrers i places de molta gresca. Des de sopars populars, concerts a la fresca, música, festa pels més joves, entre moltes altres activitats. Més informació aquí.

Festa Major de Sant Gregori

Com cada juliol, arriba la Festa Major de Sant Gregori on hi ha moltes activitats i actes per a tots els públics. Des de sopars populars, música, concerts, campionats, entre moltes altres coses. Consulta tota la programació aquí.

Festa Major de Santa Cristina d'Aro

De divendres 19 a dimecres 24 en diversos espais del municipi

En el marc de celebració de la festa major de Santa Cristina d'Aro, hi haurà una varietat d'activitats que es podran fer. Des de concerts, correbars, curses populars, balls, festivals infantils, i moltes més coses. Més informació aquí.