Teatre, ‘clown’ i circ estiuenc

Circ, tallers familiars i espectacles de dansa i teatre de carrer. Tot hi cap durant els mesos d’estiu al barri del Besòs i el Maresme, al Districte de Sant Martí. Aquest mes de juliol i el pròxim agost i setembre, s’ajunten dos grans plans: d’una banda, el festival La Regadora de clown i de teatre de carrer i, per l’altre, Sant Martí de Circ. Tota la informació és a la pàgina web barcelona.cat/santmarti.

La nova edició d’estiu del programa Cultura al Barri del Besòs i el Maresme ofereix tallers de circ, d’art i escacs; sessions de cine a l’aire lliure i espectacles de dansa i familiars. Les activitats, totes elles gratuïtes, estan impulsades pel Pla de Barris de l’Ajuntament de Barcelona i han sigut dissenyades per entitats, equipaments i serveis del barri.

La Regadora és un "festivalet" de clown i de teatre de carrer impulsat pel Centre Cívic del Besòs i el Maresme que se celebra fins al 25 de juliol, amb activitats per a tots els públics a la rambla de Prim (davant l’edifici del centre cívic). El dimarts 23 a les 19 h, la cia. Mabsutins porta a escena Nas arrelat un espectacle amb pallassos, circ i música en directe. El dijous 25 a les 19 h, serà el torn de la cia. Crisclown amb el seu espectacle Wet Floor, en el qual netejar el terra es convertirà en tota una aventura desastrosa i divertida.

A més, fins al 26 de juliol, el CC del Besòs i el Maresme acull l’exposició El poder del nas vermell amb fotografies fetes per Diego Ibarra durant un viatge de l’ONG Pallassos Sense Fronteres al Líban.

D’altra banda, el festival Sant Martí de Circ tindrà lloc al carrer Alfons el Magnànim (confluència c. Xavier Nogués) del 26 al 28 de juliol. El divendres 26 es podran veure l’espectacle itinerant Merograde a càrrec de Brincaderira (19.30 h) ¿Que raro... verdad? dels Infoncundibles (a l’escenari gran, 20 h) i Runa de la Cia 104º Amer Kabbani (a l’escenari petit, 21.30 h).

El dissabte 27, a la mateixa ubicació, es donaran cita tres espectacles més per a tots els públics: La inauguració xou itinerant de Las Kakofónikas (20 h) Frikis de Mundo Costrini (escenari gran, 20.30 h) i Fisgoneo de la Cia De Tal Palo (escenari petit, 21.30 h). A més a més, s’impartirà el taller de circ Tub d’assaig (espai tallers, 18.30 h).

El diumenge 28 la programació comença abans amb l’espectacle itinerant La inauguració (19 h), i el seguiran Kasumay de Circ Los (escenari gran, 20 h) i Davaiii de Dacirc (escenari petit, 21 h).

Per a totes les edats

Entre l’extensa programació per a aquest estiu al barri del Besòs i el Maresme, destaquen els tallers de circ per a joves, que s’imparteixen cada dilluns de juliol a les 18 h, l’activitat familiar Art en família (tots els dimecres de juliol i agost, a les 19 h), o les activitats per a persones grans del cicle Mou-te a l’estiu (Pati de l’Escola Concepción Arenal, tots els divendres de juliol i agost, a les 10 h).

La transformació del Port Olímpic ja és una realitat i, per celebrar la seva reobertura per als barcelonins, aquest diumenge 21 de juliol s’ha organitzat una festa ciutadana, amb tallers infantils, gastronomia i actuacions musicals en viu. Serà de 10 a 21 h. Tota la informació detallada es pot trobar a barcelona.cat/santmarti i portolimpic.barcelona.

La celebració de la Copa Amèrica de Vela ha sigut l’impuls per reformar aquest espai privilegiat davant el mar, que ara els barcelonins estan convidats a retrobar per passejar, fer esport i disfrutar del mar. Diumenge serà el moment de redescobrir aquest renovat Port Olímpic amb tallers i jocs infantils (de 10 a 13 h i de 17 a 20 h), on els més petits de la casa aprendran a dissenyar velers, crear peixos i gavines de joguina o construir castells de sorra, entre altres propostes. Des de les 11 h i fins a les 18 h, Sound de Secà portarà la percussió, el teatre, la dansa i la música fins a aquest espai; a les 12 h serà el torn del circ de la mà de SalvaMars Cirkus; i a les 13 h s’ensenyaran coreografies als nens i nenes amb Els Superherois i la Gran Aventura.

Ja a la tarda, serà el torn de dues grans veus del Jazz: Susana Sheiman (19 h) i Andrea Motis (20 h).

El Cervantes, a Barcelona

Barcelona acull per primera vegada la Reunió Anual de Directors de l’Institut Cervantes, que vol difondre i donar a conèixer la llengua i cultura espanyoles, a més de les llengües cooficials de l’Estat. Serà del 22 al 25 de juliol

(barcelona.cat/barcelonacultura).

‘¿Per què la guerra?’

El Born CCM exposa diverses obres d’art contemporani per reflexionar entorn de les «memòries, herències i representacions de les violències bèl·liques». L’exposició ¿Per què la guerra? es podrà visitar fins al 29 de setembre (elbornculturaimemoria.barcelona.cat).

Festes a la Clota

Des d’aquest divendres 19 i fins al diumenge 21, el barri de la Clota, a Horta-Guinardó, celebra la seva Festa Major, amb una sardinada, concerts, una Passejada sobre arquitectura rural i senyorial a La Clota, entre altres activitats per a tots els públics (barcelona.cat/horta-guinardo).

Benvinguda festiva al nou Port Olímpic

Festa Major del Poble-sec

Aquest divendres 19 de juliol arrenquen les festes del Poble-sec, que se celebraran fins al 28 de juliol i que combinaran concerts, castellers, ball de gegants i la XXVI Cursa del Poble-sec, entre moltes altres activitats que es poden consultar a festamajorpoblesec.cat.