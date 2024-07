Tres refugis secrets on aïllar-se de la calor

Al restaurant Solomillo, ubicat als baixos de l’hotel Alexandra (Mallorca, 251), es desplega una terrassa interior que val un potosí i mig. Es diu Patio i és un refugi en ple Eixample que esmorteeix l’estrèpit de la ciutat i relaxa més que una playlist de mantres tibetans.

A Solomillo menjaràs carn. I no només això. Perquè tu triaràs la raça, el gramatge i el punt de cocció de la peça. Pots anar en grup i fins i tot en solitari, com jo. Em vaig demanar una porció de black angus de 125 grams preciosa, sucosa, amb la mida perfecta per no empatxar-se i poder provar altres coses, com l’excel·lent carpaccio de vaca vella amb oli, sal i pebre, una de les novetats de la carta que colpegen més fort. Obro la vetllada amb un Negroni impecable i la tanco amb un cheesecake cremós que brilla gràcies a la llum de les estrelles i els reflexos de la piscina. Els meus respectes per al servei de sala: professional, agradable, sempre atent.

Embutidos del restaurante Solomillo, en el Hotel Alexandra Barcelona. / El Periódico

I me’n vaig a Forno Bomba (Vallespir, 24), un dels secrets més ben guardats de Sants. En aquesta fleca-pastisseria d’arrels italianes les masses són una obsessió. Ho deixen clar en els seus espectaculars pans, que volen de les prestatgeries, i en les seves pizzes i focaccias al tall, senzilles però tremendament elaborades en els seus fonaments. El tall de rossa és un clàssic, una pizza romana que enamora per la seva finor i sabor: la fermentació i textura de la massa, el punch del tomàquet, l’oli, buah. Hi ha porcions amb ceba o amb olives. I acaben d’incorporar la Barese, una focaccia típica de la Puglia amb tomàquet San marzano, mix d’olives italianes i orenga. I tot això, més la brioixeria artesanal de la casa, es pot degustar en un pati interior de pel·lícula de Michael Gondry, el lloc perfecte per prendre’t un cafè i una peça de brioixeria, o endrapar una porció de rossa amb una copeta de vi natural. És una zona de pas per menjar ràpid, però en tindràs prou amb cinc minuts de teràpia en aquesta terrasseta secreta per reconciliar-te amb l’univers.

Focaccia Forno Bomba / Instagram

I acabem en una de les meves terrasses interiors favorites. És a les entranyes de La Fuga Barcelona (Consell de Cent, 350), un espai bellíssim i polièdric on pots prendre cafè d’especialitat i excel·lent brioixeria o donar-li amor a algun dels seus plats de cuina italiana. Però la joia de la casa és el seu preciós pati interior, un oasi summament plàcid, amb tocs de verdor i l’entranyable imatge de la roba estesa dels habitants de l’edifici. És un illot carregat d’una màgia especial.