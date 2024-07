Els millors plans per gaudir del cap de setmana a les comarques gironines

Festa Major de Salt

Del 24 al 29 de juliol

La Festa Major del municipi va començar fa uns dies i la gresca encara no s'acaba aquí. La programació se centra en tota mena d'activitats per a poder arribar al màxim nombre de gent i tothom s'hi vegi reflectit. Algun dels actes més destacats que es faran a partir de divendres fins dilluns seran els espectacles infantils, concerts, el correfoc i les havaneres. L'escenari de l'Era de Cal Cigarro es on es concentraran la major part dels diferents concerts i balls. El divendres 26 serà el torn de 31 FAM i de la Banda Neon. La nit de l'endemà, pujaran a l'escenari els membres de l'Orquestra Di-versiones i després, cap a la matinada, actuaran Piratas Rumbversiones. I més tard, també a la matinada, es durà a terme el correfoc de Festa Major a càrrec dels Diables d'en Pere Botero. El diumenge 28 de juliol l'Orquestra Rosaleda oferirà una doble actuació amb ball i concert. I l'últim dia, els encarregats de tancar amb aquesta gran festa serà el grup Arjau d'Havaneres al parc de la Maçana.

Festa Major de Blanes en diversos espais del municipi

Del 23 al 28 de juliol

El municipi blanenc porta dies de celebració. En el marc del concurs internacional de focs artificials que es llançaran des de Sa Palomera (dins del mar, a la badia de Blanes) cada dia a les 22:30 h de la nit, avui divendres, col·laborarà l'empresa Pirotècnia Pibierzo de Lleó. El dissabte, per acomiadar-nos d'aquest concurs, intervindrà l'anomenada Pirotència Ciels en Fête de França. La programació centrada en tota classe d'activitats per a tota mena de públic, es divideix en quatre escenaris diferents (Escenari Esbart Joaquim Ruyra, Escenari 1 Festa Major, Escenari 2 Festa Major i Escenari Ensorra't). Més informació aquí.

Festa Major de Fornells de la Selva

El municipi gironès porta des de la setmana passada de celebració i continua amb un programa ple de propostes que tornaran a omplir els carrers i places de molta gresca. Des de visites guiades, concerts a la fresca, sopars populars, festa pels més joves, entre moltes altres activitats. Consulta la programació aquí.

Estopa, Passenger i The Tyets al Festival de Cap Roig

El Festival encara continua amb molts de concerts. Divendres 26 de juliol actuarà Estopa i l'endemà, Passenger. Els encarregats d'acomiadar el cap de setmana serà el grup de música catalana, The Tyets.

Julieta Venegas, Tom Jones, Clara Peya, Suzanne Vega i Toquinho al Festival de Porta Ferrada a Sant feliu de Guíxols

El festival continuarà amb l'actuació de Julieta Venegas a l'Espai Port i Tom Jones al Z.E. Vilartagues. El dissabte l'encarregada de posar la música serà Clara Peya a l'Espai Port i l'endemà, actuarà Suzzane Vega al Teatre Auditori Narcís Masferrer, Toquinho a l'Espai Port i Ster Wax a Las Vegas.

Festa Major de Sant Jaume de Llierca

Del 24 al 28 de juliol

La Festa Major del municipi va començar el dimecres passat amb un programa ple de propostes. Una de les activitats que es farà divendres serà el ball de la faràndula amb la faràndula musical de gralles i, seguidament un berenar saludable i entrega dels premis del concurs de dibuix. El mateix dia, pels més joves, a la mitjanit, se celebrarà la Nit Jove de Versions amb la participació de Santa Mandra, Pelukass i DJ Capde Show. La nit de l'endemà a partir de les 23 h, a la plaça Major s'ha programat la nit de festa amb Disco L'Envelat, Orquestra Maribel i dj's Animal Show. I, l'últim dia hi haurà atraccions infantils gratuïtes durant tot el dia i a les 18 h es farà un ball al Centre Cívic amb el grup Pa d'Àngel. Per més informació aquí.

Festa Major De les Planes d'Hostoles

Del 25 al 28 de juliol

Les Planes d'Hostoles celebra la seva Festa Major de Sant Jaume amb un programa farcit de propostes que faran gaudir als petits i als grans. Des d'actuacions, música, concerts, espectacles, havaneres, entre altres coses. Consulta tota la programació aquí.

Festival Macroclima de Camprodon

La tercera edició del festival se celebrarà del 26 al 28 de juliol al parc de la Mare de la Font de la localitat. Els encarregats d'obrir el festival seran Guillem Gisbert, Clara Peya, Ferran Palau i OKDW. La nit de dissabte estarà encapçalada per Ivan Ferreiro, Cala Vento, Selva Nua i Ölivias. I el diumenge, els encarregats de tancar el festival, seran els mallorquins Antònia Font i el grup musical, Reïna. Més enllà dels concerts a l'escenari principal, el festival també comptarà amb una 'zona' village, amb concerts i oferta gastronòmica. Per més informació aquí.

Festa Major de Mont-ras

Del 25 al 28 de juliol

El municipi baix-empordanès celebra la seva Festa Major, i ho fa amb un programa ple de propostes que tornaran a omplir els carrers del municipi. Des d'activitats esportives, música, concerts a la fresca, música, festa pels més joves, sardanes, entre altres moltes altres coses. Més informació aquí.

Festa Major d'Albons

Del 26 al 28 de juliol

Arriba la Festa Major d'Albons i fins diumenge el municipi acollirà un programa d'activitats culturals i populars, com concerts, sardanes, música en directe, i alguna proposta per a la mainada. Consulta la programació aquí.