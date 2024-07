Gràcia i Sants preparen les festes

L’estiu no és estiu a Barcelona sense carrers decorats, sopars populars a l’aire lliure, balls fins a entrada la matinada i gegants i castellers exhibint tot el seu art. A l’agost arriben dues de les festes més esperades de l’any: les que se celebren a Gràcia i Sants. La Festa Major de Gràcia tindrà lloc des del 15 fins al 21 d’agost i just després arribarà la Festa Major de Sants, que se celebrarà del 24 d’agost a l’1 de setembre.

Les festes de Gràcia conserven tot el seu encant, amb els carrers engalanats i la tradicional i sana competició entre elles. Com és tradició, el pregó donarà el toc d’inici a la Festa Major i anirà a càrrec de Torradet i Gresca, gegantons de Gràcia, que commemoren el seu 25 aniversari (14 d’agost, 19.15 h).

Entre les propostes que ja es poden saber d’aquestes festes, destaca la transformació de la plaça del Sol en la Plaça del Folk. Amb una extensa programació, hi haurà concerts com el de la Betzuca, Namorala Pandereteiras, que impartiran un taller de panderetes; o Rondalla dels Ports, que donaran un taller de "ball i bureo". Hi seran presents el ball folk, el ja tradicional combat de glosses, a més d’espectacles per a totes les edats.

Un altre dels punts forts de la festa a Gràcia serà la plaça de les Dones del 36, amb un programa elaborat pel Consell de Dones de Gràcia, El Culturista, Orfeó Gracienc i Districte Jove Musical, en el qual es combinen espectacles i activitats familiars, amb actuacions i lectures poètiques.

A més de les esperades exhibicions de castells i cercaviles, destaquen també les visites al refugi antiaeri a la plaça del Diamant i a la plaça de la Revolució, amb visites guiades. També es podrà pujar a la Torre del Campanar de la plaça Vila de Gràcia. Tot el programa s’anirà actualitzant a la web www.barcelona.cat/gracia.

Festes de Sants

L’inici de les Festes de Sants el marca el pregó, que aquest any anirà a càrrec del periodista de La Directa, Jesús Rodríguez (serà el 24 d’agost, a les 20 h). Els Castellers de Sants tenen un extens programa durant les festes, en el qual no faltaran exhibicions, un taller de castells concerts de Cesk Freixas i Ginestà, entre altres grups, i el Correbars amb la xaranga Banda Patilla.

El correfoc infantil i adult, balls populars i concerts a l’aire lliure, fan d’aquestes festes les favorites de molts barcelonins, sense oblidar el concurs de carrers engalanats. S’oferiran visites guiades pel patrimoni monumental i històric de Sants i, també, a l’edifici de la Lleialtat Santsenca.

Tota la informació s’anirà actualitzant a la web del districte: www.barcelona.cat/sants-montjuic.

Quadern d’estiu a l’estil Fernande Olivier

En el marc de l’exposició Fernande Olivier, Pablo Picasso i els seus amics el Museu Picasso organitza un taller familiar per elaborar un quadern d’estiu en el qual, a través d’escrits i dibuixos, els participants es retraten a si mateixos i als seus amics, i conserven un record artístic. Més informació a museupicassobcn.cat.

Casal de salut per a gent gran a les Corts

Tots els dimarts, fins al 27 d’agost, s’ofereixen classes i tallers al casal de salut de les Corts (de 10 a 12 h, a la biblioteca Montserrat Abelló, c. Comtes de Bell-Lloc, 192-200). La pròxima sessió serà el 30 de juliol amb els tallers de memòria i grups de suport. Més informació a barcelona.cat/lescorts.

Festa i ball dels gegants de Sant Jaume

Aquest dissabte, 27 de juliol, la Colla gegantera de Sant Jaume celebra una trobada de gegants amb motiu de la festivitat del seu patró. L’acte començarà a les 18 h amb la plantada a la plaça Ramon Berenguer, a les 18.30 h s’iniciarà la cercavila pel Gòtic i a les 19.30 h hi haurà la mostra de balls amb finalitat de festa a la plaça de la Mercè.

La Barcelona de 1700, de nit

Per als que es queden aquests dies d’estiu a la ciutat, les nits poden ser un bon moment per conèixer d’una altra manera la història que s’amaga entre les ruïnes més espectaculars de Barcelona. El jaciment del Born Centre de Cultura i Memòria obre les seves portes en un horari excepcional i celebra, fins al 7 de setembre, el cicle el Born de nit.

Aquestes visites especials permeten conèixer el jaciment del 1700 il·luminat i guiat a partir de diferents temàtiques: Gent del barri: històries humanes del Born (els dimarts); Nit d’arqueologia, en la qual s’observen restes a través del microscopi (els dimecres), i els itineraris Crònica negra en el Born. Conflicte, violència i justícia el 1700 (els dijous) i Bruixes de Barcelona. Dones i persecució en època moderna (els divendres). Totes les sessions són a les 20 h.

Els dissabtes, també a les 20 h, s’ofereixen itineraris nocturns pel barri de la Ribera, sobre diverses temàtiques: El Rec Comtal. Com l’aigua dibuixa la ciutat (10 agost); Barcelona en temps de pesta (17 agost); Les veus silenciades. Les dones de 1700 (24 agost); Esclavisme i ciutat. Una memòria colonial de Barcelona (27 juliol i 31 agost), i Viure en temps de guerra (3 agost i 7 setembre).

Els diumenges arriba el moment de conèixer com eren i com era l’ambient de les tavernes i hostals de la ciutat al voltant del 1700. Són visites exprés al jaciment, que s’ofereixen els dies 4, 11, 18 i 25 d’agost, de 17 a 19 h. Més informació a la pàgina web elbornculturaimemoria.barcelona. cat