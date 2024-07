Lectures d'estiu: els millors llibres del 2024.

Arriba l'estiu i la majoria d’editorials detenen la marxa. Moltes fins i tot ja anuncien les edicions per a la pròxima tardor. En l'interstici queda un espai per a aprofitar de les grans novetats de les últimes setmanes. Una d'elles és el llibre de l'escriptor americà Richard Ford, Sé mía (Anagrama). Potser és l'últim lliurament del personatge Frank Bascombe, i cal aprofitar-la. Bascombe, alter ego de Ford, que ja va estar present en cinc de les seves anteriors novel·les, s'acomiada amb un portentós monument a la felicitat. L'escriptor torna a usar al seu emblemàtic mascaró de proa literària que li ha acompanyat des de la seva mítica El periodista deportivo fins a guanyar el Pulitzer amb El dia de la independencia.

Richard Ford presenta a un Bascombe gairebé de la seva mateixa edat, setanta i molts anys, que s'enfrontarà a la malaltia del seu fill Paul, diagnosticat de ELA, i al qual acompanyarà a una clínica a Minnesota per a una teràpia experimental. «Mai li he tingut por a la mort. El meu pare va morir quan jo tenia setze anys i ho va fer als meus braços, i ara que ja en tinc vuitanta, tampoc em sento apesarat respecte a ella», va dir l'escriptor en una trobada amb la premsa en la presentació del llibre a Barcelona.

Per a llibres que es venen en sèrie i que, malgrat que no són novetats, continuen primers a la llista de vendes, tant en català com en castellà, res com la sèrie Blackwater (Blackie Books), de l'escriptor Michael MacDowell. El seu èxit insòlit, estem parlant d'una sèrie de sis toms de terror, va començar el Sant Jordi i encara continua sent dels més demandats de les llibreries.

Manuel Loureiro torna amb una gran novel·la, Cuando la tormenta pase (Planeta), premi Fernando Lara 2024. Atrapat en Ons, una petita illa de la costa atlàntica gallega, Roberto Lobeira, el seu personatge principal, no té cap possibilitat d’arribar a terra ferma ni de comunicar amb l’exterior a causa d’una tempesta que sembla ser el preludi d’una tragèdia. Quan descobreix un fardell que les ones han portat fins a la riba, el seu contingut provoca que els pocs habitants que viuen a l’illa donin curs a dècades de rancor, gelosia, vells comptes per saldar i set de venjança.

En l’àmbit local, i en referència a històries que tinguin com a escenari la ciutat de Girona, resulta imperdible La nena del cafè Norat (Viena Edicions), de Carmina Roura Dalmau. La novel·la, que té com a escenari a la Girona d’antany, compte la vida de la ciutat i de les famílies de llavors. Un esment especial mereix El cor del balneari, de Teresa Sagreda, premi Néstor Luján de Novel·la Històrica, que ambienta la mateixa en els balnearis termals de Caldes de Montbui.

Si al lector li agrada el terror, fa un mes que és a les llibreries l’últim llibre de contes de Stephen King Si te gusta la oscuridad (Plaza&Janes). Es tracta de dotze relats d’un terror depurat. La descripció de la societat, que va començar amb les seves primeres novel·les, com les reeixides Carrie o El resplandor, es troba amb un món completament diferent. Stephen King té la capacitat narrativa per comptar els nous reptes i fer partícips els temps de Trump, Biden i les màscares de la pandèmia.