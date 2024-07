Plans virals per portar-hi la teva aventura d’estiu

El mític rotllet d’estiu estil Grease existeix. Hi ha estudis que ho corroboren i que, a més, indaguen en els processos cerebrals que els acompanyen. Però què importa el que diguin els experts. Tu no has vingut aquí per saber per què no deixes de mirar el mòbil somrient com un adolescent, sinó a buscar una llista de plans amb què impressionar. Apunta aquestes recomanacions i envia-li un whatsapp com "He vist això per TikTok, ¿m’acompanyes?". Ja no t’has d’esprémer el cervell per buscar una excusa per tornar-vos a veure.

Un pla que sempre triomfa a les xarxes: les experiències immersives. Després de passar per París i Madrid, arriba a Barcelona l’Hotel Drácula, una aventura immersiva de terror ubicada a Westfield La Maquinista (passeig de Potosí, 2). Combina les ulleres de realitat virtual amb els túnels de por de tota la vida. Perfecte per acabar arrambats i enganxats del braç. Una altra experiència interactiva que triomfa a TikTok és la del Palau Robert (passeig de Gràcia, 107): Recorda el futur, exposició gratuïta que obre a la ciutadania tecnologies presentades al MWC Barcelona, com la IA que et dissenya roba o el simulador avançat de conducció de cotxe.

Un parell de clàssics més, que ja fa unes setmanes que són a Barcelona i que segueixen donant metratge d’influencer: les exposicions immersives de Dalí (al Reial Cercle Artístic, Arcs, 5) i de Sorolla (al Centre d’Art Amatller, passeig de Gràcia, 47).

Monk / GRUPO CONFITERÍA

Després del pla immersiu, adoba la cita prenent una copa. Un dels atractius barcelonins a les xarxes són les moltíssimes cocteleries, que n’hi ha de tot tipus. Un encert sempre són les amagades, a les quals s’accedeix per portes secretes o amb contrasenyes, com Monk (Abaixadors, 10), Bobby’s Free (Pau Claris, 85) i Paradiso (Rere Palau, 4). També es porten les cocteleries místiques. Somnia (Montserrat, 13), per exemple, que està ambientada en la màgia i el circ, i que és un èxit a TikTok: només a l’app es compten fins a un miler de vídeos parlant-ne, que en total sumen més de mig milió de likes. Una altra cocteleria que també arrasa en reels i TikTok és Spirits Cocktails BCN (Súria, 6), dedicada a l’espiritisme i al més enllà, amb còctels inspirats en fantasmes i poltergeists.