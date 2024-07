Set grans piscines a prop de Barcelona més barates que les de la capital

La calor cada vegada és més intensa i una de les alternatives preferides per grans i petits és anar a passar el dia a una piscina. Hi ha menys acumulació de gent i és més fàcil per a les famílies controlar les criatures. A més, molts disposen de parcs. No obstant, les entrades cares d’algunes instal·lacions de la ciutat de Barcelona –les més ‘top’ superen els 15 euros– resulten una mica descoratjadores.

Els més eixerits han trobat una bona escapatòria. Tan sols desplaçant-te uns minuts en transport públic podràs accedir a piscines per menys de 6 euros. ¿El truc? Estan ubicades a municipis metropolitans ben connectats amb Barcelona. Un breu viatge amb metro, tren o ferrocarrils per ficar-te en remull sense grans desemborsaments. A més, amb l’abonament gratuït de Renfe, el trajecte surt fins i tot gratis.

A continuació, et deixem una llista amb set piscines molt assequibles a localitats pròximes a Barcelona.

Piscina a menys de 5 euros a la Floresta

La Cooperativa d’Aigues es troba al barri de la Floresta de Sant Cugat. Hi pots arribar per carretera o en transport públic amb Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Per 4,78 euros podràs accedir a una piscina tranquil·la, familiar i envoltada del verd de Collserola. Perfecta per relaxar-se i banyar-se, disposa d’una zona de gespa natural amb ombra, hamaques i zona de pícnic.

Capbussons de luxe a Esplugues de Llobregat

A Esplugues de Llobregat trobem el parc dels Torrents, un equipament d’oci format per dues piscines a l’aire lliure, una de 800 metres quadrats i una altra de 100 metres quadrats. L’entrada per a adults a aquesta piscina, que és a mitja hora de Barcelona en transport públic, és de 5,86 euros en dies feiners.

Tardes fresques a Montcada i Reixac

La piscina d’estiu de Montcada i Reixac està oberta fins al 3 de setembre. Tan sols a 20 minuts amb tren del centre de Barcelona, està oberta al públic d’11.00 a 20.00 h i disposa d’una ombrejada zona de pícnic, bar i piscina. El preu per entrada d’adult és inferior a 6 euros sempre que s’hi acudeixi en horari de tardes. Ideal per a un capbussó després de treballar.

Tot el dia per 5,4 euros a Cerdanyola del Vallès

A Cerdanyola del Vallès trobem la piscina municipal de les Fontetes - Turonet, oberta de dilluns a diumenge de 10.30 a 19.30h fins al 4 de setembre. Es poden adquirir les entrades de manera ‘online’ o presencialment i els abonaments per a adults entre setmana costen 5,40 euros. Es pot accedir a aquest municipi en Rodalies des de Barcelona.

La Bassa, el ‘hit’ de Sabadell

El parc recreatiu de Sabadell, més conegut com la Bassa de Sant Oleguer, constitueix un conjunt d’instal·lacions de l’anella esportiva de més de 6.800 metres quadrats on divertir-se i refrescar-se. Tan sols a mitja hora de Barcelona, inclou una gran piscina per banyar-se, gespa on bronzejar-se i descansar i, zones de joc. És, a més, coneguda per ser una de les piscines més grans d’Europa i compta amb una illa a l’interior, a més de dos grans tobogans de 60 metres de longitud per disfrutar al màxim de l’experiència de l’aigua. El seu preu per a adults entre setmana és de 5,30 euros.

Diversió familiar a Sant Joan Despí

Per a més diversió, les piscines Fontsanta de Sant Joan Despí ofereixen inflables aquàtics a la seva piscina recreativa. A més, es pot disfrutar del solàrium, d’una zona de pícnic, de gronxadors, d’una taula de ping-pong... I de dimarts a diumenge està disponible el servei de bibliopiscina per als usuaris. ¿Què més es pot demanar? L’entrada a partir dels 6 anys és de 6 euros entre setmana.

Bany, pàdel i dijous barats a Valldoreix

La llista acaba amb la piscina del complex esportiu Valldoreix. En cotxe o ferrocarril arribaràs de manera senzilla a un complex esportiu on podràs, no només banyar-te a la piscina, sinó que, si t’agrada l’esport, també podràs disfrutar de la preciosa pista de pàdel de la qual disposen. L’entrada general és més barata entre setmana (5 euros al dia) i els caps de setmana costa una mica més, però tot així està bastant bé de preu (6,30). I, compte, com si fos un cine, el dijous és el «dia del banyista» i costa només 3,80 euros.