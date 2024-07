La Festa del Tomàquet aposta pels tastos

La Festa del Tomàquet del Bages, que se celebrarà des d’avui fins al diumenge 28 de juliol, posa èmfasi aquest any en les degustacions del producte, ja que una de les millors maneres per donar-lo a conèixer és provant-lo. Per aquesta raó, una bona part dels actes i activitats programades al llarg de la setmana inclouen tastos de tomàquet. A més, aquest any, en diversos tastos s’incorporarà l’ou, producte convidat d’aquesta 8a edició de la festa. Per la seva banda, Artés serà el municipi convidat i acollirà la primera trobada d’agrobotigues cooperatives i d’economia social de la Catalunya Central.

Un dels objectius de la Festa del Tomàquet és posar en valor els productes locals i de proximitat, i també divulgar els valors i la tasca del sector agrari i ramader entre la ciutadania. Per aquesta raó, aquest any, el tret de sortida de la festa serà aquesta tarda amb l’arribada d’un ramat de 120 cabres en transhumància a Can Poc Oli. Aquest ramat fa el camí de Marina, que uneix el Penedès i el Garraf amb la Cerdanya, passant per Manresa, i marxarà de la ciutat el diumenge 21 al matí travessant el centre del municipi. Serà un moment únic per conèixer una tradició ancestral i també per destacar els valors de la ramaderia extensiva. A més, el ramat passarà tot el dissabte a la finca de Can Poc Oli i durant el matí es portaran a terme demostracions de com munyir cabres i com elaborar formatge fresc.

El tradicional sopar estrena ubicació i se celebrarà al claustre del Museu del Barroc, el dijous 25 de juliol. De manera prèvia al sopar, els participants podran fer una visita al museu amb una mirada als motius agrícoles de les obres d’art. Altres activitats programades en les quals es podran provar els tomàquets són el maridatge de tomàquets amb vins de varietats recuperades a la Torre Lluvià i el Pinxo-pot amb tomàquets als bars del barri històric de Manresa. El cap de setmana del 27 i 28 de juliol, les tapes a base de tomàquet es podran provar als winebars dels cellers de la Ruta del Vi del pla del Bages. Altres actes que es realitzaran al llarg de la setmana són showcookings sobre la cuina del tomàquet amb restauradors de la comarca o un taller en el qual es farà conserva de tomàquet. També hi haurà caminades pel Poal i per Santa Clara i els horts de la Culla.