Els millors plans per gaudir del primer cap de setmana d'agost a les comarques gironines

Festa Major d'Esclanyà

Fins diumenge 4

Esclanyà està de celebració durant aquest cap de setmana. La programació inclou activitats diverses per a tots tipus de públic, com la festa infantil, la festa jove i la celebració de la missa solemne. Més informació aquí.

Festa Major de Sant Feliu de Guíxols

Fins diumenge 4

Sant Feliu de Guíxols porta dies de celebració, amb un programa excepcional que inclou concerts amb Oxigen, Gertrudis, Viejas Glorias, la Kinky Band. Hi haurà també un gran Castell de Focs Artificials de Cloenda amb la Pirotècnia Valenciana, el Correfoc amb els diables d'en Pere Botero, un Escape Room sobre alienígenes, sardanes amb la Cobla ciutat de Girona, entre moltes altres coses. Consulta tota la programació aquí.

Andrés Calamaro, Chris Isaak i Pablo López al Festival de Cap Roig

El festival encara continua amb molts de concerts. Divendres 2 d'agost actuarà Andrés Calamaro i l'endemà, Chris Isaak. L'encarregat d'acomiadar el primer cap de setmana d'agost serà el cantant espanyol Pablo López.

Festa Major de Pals

Fins dimecres 7

La Festa Major del municipi va començar fa uns dies i continua amb un programa ple de propostes per a totes les edats que tornaran a omplir els carrers i places. Pel que fa a la música, els concerts que hi haurà durant el cap de setmana seran protagonitzats per The Covers Band i per una sessió de dj amb Costa Brava dj's. També es faran diferents activitats durant el dissabte com ioga a la platja, sessions de zumba i body combats, vermut musical, botifarrada popular, entre altres coses. I pels més petits, el programa també reserva un espai on Jordi Tonietti oferirà una animació infantil. Consulta tota la programació aquí.

White Summer de Palamós

Del 4 al 15 d'agost

El mercat i festival per excel·lència de la Costa Brava torna a obrir les portes el 4 d'agost a Palamós. L'àrea es divideix en diversos espais com és el cas de paradetes de roba de diverses marques, gastronomia on s'instal·laran food trucks, restaurants i degustacions. Hi haurà també una secció de música amb diferents escenaris amb una pila de concerts en viu de diversos gèneres musicals. L'encarregada d'obrir aquesta zona serà la cantant Vicco. Per a més informació aquí.

Festa d'estiu de Vila-Sacra

El dissabte a les 18 Plantada de gegants i cercavila amb els capgrossos. A les 18:30, festa infantil amb inflables i a les 20, Festa Holi. A partir de les 23:30 concerts amb Somboits, Dj Àngel Varone i DJ 4444. Diumenge a les 12 a l'Església Sant Esteve, ofici solemne i tot seguit hi haurà un concert. A les 18 sardanes i després concert-ball amb la cobla orquestra Costa Brava.

Clara Peya i Montse Castellà, a Riudarenes

Dissabte 3 d'agost

Clara Peya aterrarà al cicle Perifèria Cultural per presentar el seu nou disc "Corsé". El vespre musical comptarà també amb l'actuació de Montse Castellà que farà un recorregut per la seva discografia, culminant en el seu últim àlbum: "Orgànic". La vetllada també inclou una proposta gastròmica aquells que ho desitgin.

Mediterranea Festival de Roses

Dissabte 3 d'agost

El Mediterranea Festival de Roses celebra aquest dissabte la seva 8a edició. Amb caps de cartell com el porto-riqueny Anuel AA o JC Reyes, entre més de 50 artistes de música llatina i electrònica, el festival aspira a batre rècord d’assistència, amb més de 20.000 persones que passaran pel seu recinte situat als afores de la ciutat de Roses. Consulta tota la programació aquí.

Festival Riures de Calonge

Del 2 al 4 d'agost

El Festival de l'Humor de Calonge i Sant Antoni s'estrenarà aquest any i serà la primera edició, que neix amb la voluntat de ser el festival referent de l'humor 100% en català a la Costa Brava. Hi actuaran reconeguts noms de l'escena humorística catalana com Pep Plaza, Judit Martín, Txabi Franquesa, Joan Pera o Peyu. Per a més informació aquí.

Festival de Torroella de Montgrí

El Festival començarà aquest cap de setmana amb l'actuació de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya. Dissabte 3, actuarà Vespres d'Arnadí i, per altra banda, el diumenge 4 l'encarregada d'actuar serà Amandine Beyer juntament amb Gli Incogniti. Consulta tota la programació aquí.

17a edició del festival Sons del Món a Roses

El festival continuarà amb un munt de concerts. Divendres 2, actuarà el grup de música mallorquí Antònia Font i l'endemà, Sergio Dalma. Els encarregats d'acomiadar el cap de setmana serà el grup de música catalana Oques Grasses que aniran acompanyats de la cantant mallorquina Maria Hein. Per a més informació aquí.

Festa Major de Caldes de Malavella

De l'1 al 6 d'agost

El municipi selvatà celebra la seva Festa Major, i ho fa amb un programa ple de propostes que tornaran a omplir els carrers. Des de sardanes, activitats infantils, cantada d'havaneres, correfoc a càrrec dels diables de Caldes de Montbui, música, concerts, entre moltes altres coses. Consulta tota la programació aquí.