Els millors plans per gaudir del cap de setmana a les comarques gironines

Festa Major de Bescanó

Fins dilluns 12

Bescanó porta dies de celebració i la festa continua durant tot el cap de setmana. La programació inclou música, esport, concerts, sardanes i concursos. La música hi destaca pels diferents concerts que hi haurà de grups destacats com Boikot, la Regaliz (Tribut a Raíz), l'Orquestra Di-versiones, Destrangis (tribut a Estopa). Per a més informació aquí.

Festa Major de Maçanet de la Selva

Fins diumenge 11

Maçanet de la Selva està de celebració durant aquest cap de setmana, amb un programa ple propostes i activitats. Des de música, concerts, balls, concursos, tallers per a la mainada, entre altres coses. Durant la festa tindran lloc diverses actuacions musicals, tant a l'espai de les barraques com a la pista jardí. Dins del programa musical, durant aquests dies de la festa passaran pels diferents escenaris una varietat de grups de primer nivell com Lagrimas de Sangre, Pelukass, Buhos, Figa Flawas, la Reina del Pop (tribut a la Oreja de Van Gogh), entre altres. Consulta tota la programació aquí.

Carles Sans al Festival de Cap Roig

Dins d'un festival de música, Carles Sans serà diferent i realitzarà un espectacle d'humor. Sans, uns dels membres de l'icònic Tricicle amb Joan Gràcia i Paco Mir, presentarà l'espectacle Per fi Sol!, aquest dissabte 10 d'agost a Calella de Palafrugell.

Amaral al Festival de Porta Ferrada

A les 22h al Guíxols Arena

El grup musical espanyol Amaral serà l'encarregat de tancar el segon cap de setmana d'agost.

Festa Major d'Ullastret

Fins diumenge 11

Ullastret, al Baix Empordà, celebra la seva festa major. La programació inclou música, danses, havaneres, sardanes, concerts, entre moltes altres coses. Pel que fa a la música, els concerts que hi haurà durant el dissabte a la nit seran protagonitzats per Les que faltaband, The Celtic dj's i Ivanote. Consulta tota la programació aquí.

God Save The Queen, Joan Dausà, The Tyets al Festival Sons del Món a Roses

El festival encara continua amb una programació plena de música i concerts. L'encarregat d'obrir el cap de setmana serà la millor banda tribut del món 'God Save The Queen', i l'endemà actuarà Joan Dausà. I, els encarregats de tancar amb el cap de setmana serà el grup musical català The Tyets.

Festival de Música de Calonge i Sant Antoni

Al castell de Calonge a les 22h

La 4a edició del F'estiu, que va començar dilluns amb l'actuació de la palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz, continuarà amb algunes actuacions més. La programació musical seguirà el divendres amb The Gramophone Allstars Big Band, i el dissabte hi haurà Telva Rojas amb la Selva Big Band Latin Orquestra.

NOMAD Sant Antoni de Calonge

Del 8 al 18 d'agost al Parc del Collet

El festival NOMAD torna a la Costa Brava durant deu dies per gaudir de les tardes d'estiu, sota el marc de l'increïble Parc del Collet. Un gran espai per gastronomia, concerts, música, disseny emergent i activitats pels més menuts. Consulta tota la programació aquí.

Nits del circ a Besalú

Als Jardins del Molí de Besalú fins dissabte

Nits de circ torna a la ciutat amb un espectacle més gran que mai on 24 artistes internacionals de vuit països diferents oferiran vuit atraccions de circ d'alta qualitat. Un espectacle nou, sense entreacte, d'una hora i mitja de durada i amb l'acompanyament musical de la Paris Circus Orchestra. Per a més informació aquí.

Andrea Motis al Festival Portalblau de l'Escala

El festival encara continua amb molts de concerts. Dissabte, actuarà la cantant Andrea Motis acompanyada per Cristoph Mallinger (violí, mandolina i guitarra) i el percussionista Zé Luis Nascimento. Per a més informació aquí.

David Alegret i Ruben Férnandez Aguirre al Schubertíada

Dissabte a les 20h a l'espai 'Misteri' de la deu d'Aigua Vilajuïga

L'Empordà acull una nova edició de la Schubertíada, un dels festivals de música clàssica més prestigiosos de Catalunya. Els concerts es realitzaran a diversos escenaris de l'Empordà, com la canònica de Santa Maria de Vilabertran, l'espai 'Misteri' de la deu d'Aigua Vilajuïga i l'església de Sant Pere de Pals. El dissabte, els encarregats d'inaugurar aquesta edició amb un concert seran David Alegret, tenor i Rubén Fernández Aguirre, piano. Consulta tota la programació aquí.

Festa Major de Castelló d'Empúries

Fins diumenge

Castelló d'Empúries celebra la seva Festa Major amb un programa farcit de propostes que faran gaudir als petits i als grans. Des de baixada de carretons, concerts, sardanes, visites guiades, activitats infantils, exposicions, tapes a la fresa i degustació de vins, entre altres coses. Consulta tota la programació aquí.

Festa Major de Tortellà

Fins dissabte 17 d'agost

El municipi porta des del cap de setmana passat de celebració i continua amb un programa ple de propostes que tornaran a omplir els carrers de molta gresca. Des d'un torneig de pàdel, pregó inaugural per obrir oficialment els actes de la festa major, espectacle familiar, sopars populars, audicions de sardanes, ballada de gegants, entre altres coses. Consulta tota la programació aquí.

25ª edició del festival internacional Nit d'Il·lusió

Dissabte 10 d'agost a l'Espai Ridaura a Santa Cristina d'Aro

El gran festival internacional de màgia torna aquest estiu. L'esdeveniment es caracteritza per un públic familiar, vingut d'arreu de Catalunya i, que permet gaudir en directe de primeres figures del món de l'il·lusionisme i dels artistes que presentin els seus espectacles de màgia. Per a més informació aquí.

12ª edició de Fira Fan

Pista i pis superior del Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro

La 12a edició de FiraFan arriba aquest diumenge a Platja d'Aro. Es tracta d’una fira de col·leccionisme de productes relacionats amb el cinema i les sèries de televisió i d’animació; el còmic, la literatura fantàstica i de ciència-ficció; la música i els videojocs, i tot el marxandatge relacionat que envolta aquests mons -joguines, figures, peces de roba, pòsters, il·lustracions o objectes de culte i disseny-. Hi haurà un total de 59 parades i més de 250 metres lineals.

8a edició del festival Amb So de Cobla de Palamós

El dissabte a la nit es farà el concert de clausura amb un espectacle que homenatja el centenari de la mort d'Àngel Guimerà. La cantant Elena Martinell i la formació Amb So de Cobla repassaran músiques i textos de Guimerà. Per acabar, a les deu de la nit, es farà un espectacle que fusiona la cobla i l'electrònica.

Ernest Crusats al Tempo Girona

El festival encara segueix amb moltes propostes musicals. Dissabte, l'encarregat d'actuar serà l'exlider del grup musical La iaia, Ernest Crusats. Consulta tota la programació aquí.