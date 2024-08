Els millors plans pel cap de setmana a les comarques gironines

Festa Major de la Bisbal d'Empordà

Fins diumenge

La Bisbal d'Empordà està de celebració durant aquest cap de setmana, amb un programa ple de propostes i activitats. Des de música, concerts, concursos, sardanes, balls, entre altres coses. Durant la festa, se celebrarà el correfoc que és un dels actes més participatius i és considerat un dels millors espectacles de foc i pirotècnia de carrer de totes les comarques gironines. L'espectacle es durà a terme avui a partir de les deu de la nit. Per acomiadar-nos d'aquesta festa, diumenge hi haurà una doble cantada d'havaneres amb la participació dels grups Peix Fregit i Port-bo a tres quarts d'onze de la nit al Terracota Museu. Per a més informació aquí.

Festa Major de Platja d'Aro

Fins diumenge

Platja d'Aro, al Baix Empordà, porta dies de celebració i la festa continua durant tot el cap de setmana. La programació inclou concerts, esport, música, concursos, activitats pels més menuts, entre altres coses. Consulta tota la programació aquí.

Festa Major d'Amer

Fins dissabte 17

Amer celebra la seva Festa Major amb un programa amb propostes que faran gaudir als petits i als grans. Des d'espectacles infantils, sardanes, concerts, música i una festa de l'escuma. Per a més informació aquí.

Gossos al festival de Cap Roig

El Festival de Cap Roig s'acaba i els encarregats de tancar amb aquesta edició 2024 serà el grup musical de rock català, Gossos.

Festa d'Agost de Banyoles

Fins diumenge

Banyoles està de celebració durant aquest cap de setmana, amb un programa ple de propostes. Des de visites guiades, sardanes, concerts, havaneres i moltes activitats familiars. Algun dels actes més destacats que es faran serà el correfoc gran el divendres a les 22h i el ball amb la Montecarlo a les 22:30h, on oferirà un concert divertit, familiar i per tots els públics. Consulta tota la programació aquí.

Festa Major de Torroella de Montgrí

Del 17 al 27 d'agost

El correfoc serà l'encarregat de donar el tret de sortida oficial el dissabte 17 d'agost a la Festa de Sant Genís de Torroella de Montgrí. Es durà a terme a dos quarts d'onze de la nit a la plaça de la Vila. L'endemà, a dos quarts de nou del vespre es farà la versió infantil del correfoc, també amb l'inici al mateix lloc. La programació inclou concerts de les barraques, teatre, espectacles familiars, circ, cultura popular, cercaviles, entre moltes altres coses. Consulta tota la programació aquí.

Festa Major de Salitja

Fins diumenge

El municipi celebra la seva Festa Major, i ho fa amb un programa d'activitats. Des de jocs, vermut musical, concerts, cercavila de gegants i un campionat de Kubb. Dels actes que més destaquen són el sopar popular, la cantada de taverna o el 32è Pinxorockibirra amb Black Sheep Trio. Per a més informació aquí.

Festa Major de Roses

Fins diumenge

Roses, a l'Alt Empordà, està de celebració i el municipi ha organitzat més d'una quarantena d'activitats. A les barraques d'aquest cap de setmana, els protagonistes d'actuar seran els 40 on Tour, el 16 d'agost, i l'endemà, per tancar l'edició, hi haurà Les Testarudes i Pelukass. Entre les novetats d'aquest any, es troben la instal·lació d'un Parc Aquàtic de Mar a la platja de Roses el divendres i dissabte, la recuperació del tradicional joc "Cucanyes al mar" el 17 d'agost o la representació de la comèdia M'entens o tho explico al Teatre Municipal, el mateix dia. La programació manté actes tradicionals com el correfoc, fires d'atraccions, concurs de sardanes, balls populars i per tancar, l'espectacular Castell Focs Artificials sobre la badia. Per a més informació aquí.

Festival de Música de Calonge i Sant Antoni

Al Castell de Calonge a les 22h

El festival encara la recta final amb dos concerts per dissabte i diumenge. El 16 d'agost hi haurà el Concert de la Cobla Ciutat de Girona i La Principal de Llobregat. Les dues formacions tocaran tant per separat com plegades al final. La interpretació d'El Amor Brujo de Manuel de Falla, a càrrec de la Gio Symphonia i la cantant Mariola Membrives posarà dissabte a la nit el punt final d'una quarta edició el festival que va arrencar el passat 5 d'agost amb un concert de la cantant palafrugellenca Sílvia Pérez Cruz.

Festival de Porta Ferrada

A les 22h al Guíxols Arena

El grup d'electropop i indie rock d'Irlanda del Nord, Two Door Cinema Club serà l'encarregat d'actuar el dissabte 17 d'agost.

Nomad Sant Antoni de Calonge

Fins diumenge 18 al Parc del Collet

El festival NOMAD ja fa dies que va tornar a la Costa Brava per gaudir de les tardes d'estiu. Un gran espai per gastronomia, concerts, música, disseny emergent i activitats pels més menuts. Pel que fa a la programació musical, divendres actuarà el grup Ninety's, tribut al pop-rock dels 90, i l'endemà hi haurà un Tribut a Mecano. I els encarregats de tancar amb aquesta edició serà el grup Alma de Pop amb un tribut a les veus femenines pop espanyol. Consulta tota la programació aquí.

Concert al Jazz Club La Guitarra de Palafrugell

Dissabte 17 a les 22:30h

Els encarregats d'actuar en aquest esdeveniment seran Gregg Stafford & Sunset Rhythm Kings. Greg Stafford (trompeta i veu), Dani Alonso (trombó), Pau Casares (clarinet i saxo tenor), Marc Martin (piano), Albert Martínez (contrabaix) i Joan Casares (bateria).

Katja Maderer obre la Schubertíada a Vilabertran

Dissabte 17 a les 20:30h a la Canònica de Santa Maria

La jove soprano Katje Maderer serà l'encarregada d'obrir la Schubertíada a la canònica de Vilabertran. El repertori que cantarà Maderer anirà acompanyat pel veterà Wolfram Rieger que tocarà el piano. Per a més informació aquí.