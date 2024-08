Els millors plans per gaudir d'un gran cap de setmana a les comarques gironines

Festa d'estiu de Llançà

Fins diumenge

Llançà, a l'Alt Empordà, porta dies de celebració i la festa continua durant tot el cap de setmana. La programació inclou contes a la fresca, concerts, sardanes, havaneres, jocs tradicionals, entre altres coses. Consulta tota la programació aquí.

Festa Major de Campllong

Fins dilluns 26

Campllong celebra la seva festa major amb un programa ple de propostes. Des de sopars a la fresca, concerts, sardanes, havaneres, música, activitats pels més menuts, entre altres coses. Per a més informació aquí.

Festa Major de Palau-Saverdera

El municipi celebra la seva Festa Major, i ho fa amb un programa d'activitats. Des de sardanes, balls, festa de l'escuma i inflables, entre altres coses. Consulta tota la programació aquí.

Diverbeach a Sant Antoni de Calonge

A partir de les 18h a l'Espigó

Torna la famosa Diverbeach de Sant Antoni de Calonge per gaudir del concert temàtic de l'Orquestra Di-versiones. A les 16h, hi haurà l'estesa de tovalloles i primer bany i dues hores més tard, una sessió "xiringuitera" del gran DJ palafrugellenc Kharloss Selektah. A les 19:30h els encarregats de posar la música serà l'Orquestra Di-versiones i a les 22:30h s'acaba la festa.

Festa Major de Bordils

Fins dilluns 26 d'agost

Bordils està de celebració durant aquest cap de setmana, amb un programa ple de propostes i activitats. Des de concerts, sardanes, música, festa de l'escuma, concurs de dibuix infantil, festa d'inflables, jocs gegants, entre moltes altres coses. Per acomiadar-nos de la festa, dilluns es farà una clausura de la festa major amb la celebració del XV Concurs de playback. Consulta tota la programació aquí.

Festa Major de Monells

Fins diumenge

Monells, al Baix Empordà, celebra la seva festa major. La programació inclou concurs de munyir vaques, concerts, música, campionat de botifarra, sardanes amb la cobla Principal de Banyoles, entre altres coses. Per a més informació aquí.

Festa "Transmaricabollo"

Divendres 23 d'agost

De 00:00 a 5:30h, es transformarà la Mirona en una platja plena de tovalloles, xancletes, para-sols i festa. Els encarregats de posar la música seran DJ Tarada i DJ Office i també hi haurà molts regals i sorpreses. Es necessita entrada per accedir al local, anticipada o a la taquilla. Per a més informació aquí.

Kit Armstrong a la Schubertíada

Diumenge 25 d'agost a les 19:30h a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran

El pianista Kit Armstrong serà l'encarregat de tancar el penúltim cap de setmana d'agost. Per a més informació aquí.

Festa Major de Sant Hilari Sacalm

Fins diumenge

Sant Hilari Sacalm porta dies de celebració i la festa continua durant tot el cap de setmana. La programació inclou música, concerts, gimcanes, havaneres, sardanes, baixada de carretons, activitats pels més petits, entre altres coses. Consulta tota la programació aquí.

La Santa Market a Santa Cristina d'Aro

El mercat únic que es transforma en un aparador de copes, música, concerts diaris, street food, activitats per a tota la família, diversió i compres s'acaba i aquest és l'últim cap de setmana. Consulta tota la programació aquí.