Els millors plans per al cap de setmana a les comarques gironines

Acústica de Figueres

Del 29 a l'1 de setembre

Un any més torna el Festival Acústica de Figueres amb un munt de concerts gratuïts de tota mena. Aquest any 2024 és la XXI edició i ens presenta un cartell de luxe amb artistes de projecció internacional com Chanel o Vicco; els grups del moment com Mushkaa, the Tyets, Julieta o Figa Flawas; els grups de sempre com Els Amics de les Arts, Gertrudis o Guillem Gisbert i apostes com la Ludwig Band, Mama Dousha o Maria Jaume. Hi haurà també espai de food trucks durant els dies de música. Consulta tota la programació aquí.

Festa Major de Vidreres

Del 29 al 2 de setembre

El municipi es vesteix de Festa Major l'últim cap setmana d'agost. Durant aquests dies el municipi s'omplirà de colors, música i alegria amb un programa d'activitats pensat per a tots els públics. Des d'espectacles familiars, el tradicional correfoc, sardanes, activitats infantils, concerts, música, entre moltes altres coses. Tot i que els dies previs ja hi haurà activitats, la Festa Major s'iniciarà oficialment el divendres 30 d'agost amb el pregó a càrrec del Show de l'Sporting Caulès. Seguidament, tindrà lloc la presentació d'hereus i pubilles 2024-2025, el concert d'havaneres amb Arjau i repartiment de rom cremat i el ball amb grup Genion's. Més tard, començaran les barraques amb les actuacions de Classe B, Àlex Pérez, The Tyets i Wasa Corporation. Consulta la programació dels altres dies aquí.

Festa Major de Sant Antoni de Calonge

Fins diumenge

El municipi celebra la seva Festa Major, i ho fa amb un programa d'activitats. Des de concurs de pintura sobre l'asfalt, concerts, l'espectacular correfoc a càrrec de la colla de Diables d'en Pere Botero, partit de futbol, la tradicional cantada d'havaneres amb el grup Port-Bo, entre altres coses. Per a més informació aquí.

Festa Major de l'Escala

Del 30 al 2 de setembre

L'Escala, a l'Alt Empordà, celebra la seva festa major. La programació inclou sardanes, diverses activitats infantils, concerts, gegants, balls, sardanes, màgia, entre altres coses. Del 30 a l'1 de setembre hi haurà les barraques amb diferents actuacions a l'aparcament de l'avinguda Francesc Macià. Consulta tota la programació aquí.

Festa Major de la Vall de Sant Daniel

Fins diumenge

La Vall de Sant Daniel està de celebració durant aquest cap de setmana, amb un programa ple de propostes i activitats. Des de música, concerts, ballada de sardanes, sopar popular, entre altres coses. Per a més informació aquí.

Festa Major de Vilamalla

Fins diumenge

El municipi celebra la seva festa major amb un programa ple de propostes. Des de sardanes, balls, un torneig de pàdel, sopar i vermut popular, entre altres coses. Consulta tota la programació aquí.

Schubertíada a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran

Aquest cap de setmana serà l'últim on el festival de música clàssica farà les actuacions a la canònica de Santa Maria de Vilabertran. El divendres es durà a terme un homenatge al mestre Pau Casals amb la participació de set violoncel·listes. I per acomiadar-nos, el diumenge com és tradició, es farà l'actuació del grup Quartet Casals. Per a més informació aquí.

24a edició del Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona

Dissabte 31 d'agost a les 19:30h a La Mercè

L'edició del FITAG va engegar el dimarts la seva vint-i-quatrena edició i continua durant tot el cap de setmana amb diversos espectacles de diferents companyies. Alguna de les propostes destacades es titula Exácticamente diversa, de la basca Ezezagunok, una comèdia amb vint-i-dos actors i actrius amb diversitat funcional: o Gli Altri, de la italiana QU.EM. Quintelemento, una aposta videoteatral sobre els naufragis al Mediterrani i la realitat distorsionada. Consulta tota la programació aquí.

Festa Major de Sant Joan de Mollet

Fins diumenge

Per iniciar la Festa Major del municipi es farà el divendres a les 22 h, cantada d'havaneres amb el conjunt son de l'havana. Hi haurà cremat i coca per a tothom. L'endemà es farà una sèrie d'activitats per a tota mena de públic i per acabar hi haurà nit jove amb DJ Cèltic i DJ Kike. L'últim dia, diumenge dia 1 a les 19:30 h hi haurà un concert amb millenium grup i tot seguit un ball de festa major amb el mateix grup. Per a més informació aquí.

La Botiga al carrer a Palamós

Dissabte 31 d'agost

Els comerciants de Palamós participaran en la fira comercial "Botiga al carrer", que es farà aquest dissabte 31 d'agost de 10 h a 21 h, a la zona comercial centre de Palamós. Les botigues participants obsequiaran els clients amb vals perquè els més menuts puguin participar en activitats. Per a més informació aquí.