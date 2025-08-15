Descobreix els millors plans per fer aquest cap de setmana a les comarques gironines
Propostes per a totes les edats i gustos per passar uns dies de festa fora de casa i gaudir al màxim de l'estiu i de les bones temperatures
Festa Major de la Bisbal d'Empordà
Fins dilluns 18
La Bisbal està de celebració durant aquest cap de setmana, amb un programa ple de propostes i activitats. Des de concerts, música, sardanes, vermuts, balls, entre altres coses. A partir de divendres 15 d’agost, la Festa Major del municipi viurà els dies més intensos. El divendres al matí hi haurà portes obertes al Terracotta Museu i l’ofici solemne amb el tradicional ball de l’Àliga més tard. A la tarda, espectacles familiars, una bicicletada popular, i concerts de tarda donaran pas a la novetat d’enguany: les barraques infantils amb Holi Festival. El vespre estarà marcat per l'espectacle pirotècnic La Tronada, sardanes i una nit de concerts a l’Espai Barraques. El dissabte 16 començarà amb la recuperada Festa de l’Escuma a la plaça Nova. A la tarda, concurs de l’UNO, sardanes, espectacles familiars i actuacions musicals escalfaran l’ambient per al gran correfoc nocturn pels carrers del nucli antic, un dels actes més emblemàtics de la festa. La nit es tancarà amb concerts i sessions de DJ fins ben entrada la matinada. El diumenge 17 tindrà un to més popular i familiar, amb vermut musical al migdia, ball de gegants i capgrossos a la tarda, teatrets mecànics, concerts i propostes musicals per a tots els gustos. L’ambient festiu continuarà a les Barraques, on la música i el ball s’allargaran fins a la nit. Per a més informació aquí.
Festa Major d'Amer
Fins diumenge 17
Amer celebra la seva Festa Major amb un programa amb propostes que faran gaudir als petits i als grans. Des d'espectacles infantils, sardanes, concerts, música, cantada d'havaneres amb el grup Peix Fregit, corre aigua i una festa de l'escuma. Consulta tota la programació aquí.
Franz Ferdinand, Amaral, Joan Dausà i Michael Bublé al Festival de Cap Roig
El Festival de Cap Roig arriba a la recta final, i la seva edició 2025 es tancarà amb quatre nits de música espectacular. Avui divendres, el protagonisme serà per Franz Ferdinand; dissabte, pujarà a l’escenari Amaral; diumenge, serà el torn de Joan Dausà; i dilluns, com a gran cloenda, el cantant i compositor canadenc Michael Bublé.
5ª edició del Nits de circ
- Del 13 al 16 d'agost al Jardins de Besalú
- Del 19 al 24 d'agost a la Ciutadella de Roses
La cinquena edició de Nits de Circs hi participaran una vintena d'artistes vinguts de 6 països del món. La gran novetat d'aquesta edició és l'escenari per on circularan 24 mil litres d'aigua sobre pista aquàtica amb fonts i pluja artificial. Per a més informació aquí.
Festival de Porta Ferrada
A les 22h al Guíxols Arena
El grup musical de pop rock català, Els Pets, serà l'encarregat d'actuar el dissabte 16 d'agost.
Elionor Martínez (soprano), Ferran Albrich (baríton) i Victoria Guerrero (piano) obren la Schubertíada a Vilabertran
A les 20:30h a la Canònica de Santa Maria
Festa Major de Torroella de Montgrí
Fins el dissabte 30
El municipi viu tretze dies seguits de celebracions. Aquest cap de setmana tindrà un marcat caràcter esportiu, amb tres sessions de tenis taula i un torneig d’escacs. A més, el programa inclou la presentació del llibre de la festa, la inauguració d’una exposició i una audició de sardanes a càrrec de la Cobla Foment del Montgrí. Consulta tota la programació aquí.
Festival de Música al Castell de Calonge
Fins el dissabte 23
El festival seguirà avui i demà amb les actuacions d’Elena Gadel i Manu Guix, i Miki Núñez respectivament.
Festa Major de Platja d'Aro
Fins diumenge 17
Platja d'Aro està de festa i ho celebra amb un cap de setmana d'esport (vela, futbol i vòlei platja, zumba, ciclo outdoor i escacs), activitats familiars i tallers infantils, mercat artesanal, sardanes, havaneres amb cremat, sopar popular, monòleg, correfoc i molta música amb concerts i DJ fins ben entrada la nit. Consulta tota la programació aquí.
Festa Major de Salitja
Fins diumenge 17
A partir de divendres, la Festa Major de Salitja ofereix el 35è Triatló, missa solemne, final del Concurs de Cançó i el Renca’lVol amb Pawn Gang i DJ Office; dissabte hi haurà cercavila de gegants, vermut musical, campionat de Kubb, sopar “Pinxo” amb Los Glosters i el Pinxorock&Birra amb diversos grups; i diumenge, cloenda festiva amb “Quina calor d’estiu” a la plaça Major. Per a més informació aquí.
Festa d'agost de Banyoles
Fins diumenge 17
El segon cap de setmana de les Festes d’Agost de Banyoles està ple d’activitats per a tots els públics: cercaviles de gegants i capgrossos, concerts i música en directe amb grups com Las Karamba i Funktory, activitats familiars i tallers de circ, ballada de sardanes amb la cobla La Principal de Porqueres, correfoc i festes nocturnes amb DJ. Tot plegat combina cultura popular, música i entreteniment per grans i petits al llarg del cap de setmana. Consulta tota la programació aquí.
Concert al Jazz Club La Guitarra de Palafrugell
Els encarregats d'actuar en aquest esdeveniment avui seran Victor Carrascosa Quintet amb un grup format pel mateix Victor Carrascosa (trompeta) - Dani Alonso (trombó) - Mathieu Meyer (piano) - Albert Martínez (contrabaix) - Esteve Pi (bateria) i demà, NEW ORLEANS GOSPEL QUARTET / Flora Sicot (direcció, contralt i piano) - Rachel Ratsizafy (soprano) - David Bardy (tenor, percussió) - Sylvain Padra (baix-falset). Per a més informació aquí.
Festa Major de Roses
Fins diumenge 17
Durant la Festa Major de Roses 2025, el cap de setmana estarà ple de música i espectacles al Recinte Firal de l'antic Càmping Bahía, amb actuacions de Las Migas, Estopaos i DJ Sendo divendres, el Va Parir Tour dissabte, i l’espectacle Funtastik amb Lali Be Good diumenge, totes les activitats gratuïtes i obertes al públic. La programació manté actes tradicionals com el correfoc, fires d'atraccions, concurs de sardanes, balls populars i per tancar, l'espectacular Castell Focs Artificials a l'espigó de la platja de la Punta. Consulta tota la programació aquí.
