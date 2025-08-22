Surt de casa amb els millors plans per aquest cap de setmana a les comarques gironines
Un recull d'activitats diverses per gaudir de música, oci i entreteniment per totes les edats
Festa Major de Monells
Fins el diumenge 24
La festa major comença avui amb el tradicional Concurs de munyir vaques a les 17 h a la plaça de l'Oli. A les 20:30 h, a la plaça Jaume I, tindrà lloc el pregó d'inici de la festa amb Gilaseques iel xupinasso. Tot seguit, a les 21h, al mateix espai hi haurà un sopar popular i després la representació teatral de La niña bonita de Peyu.
El programa continua dissabte 23 d’agost, a les 18.30 h, amb la cercavila gegantera pels carrers, que comptarà amb diverses colles i grups de cultura popular. A les 20 h hi ha previst que es faci el concert infantil «Peti qui Peti!» amb Ambauka. Ja a la nit, a partir de les 22 h, hi haurà un concert de versions amb Pelukass i, a mitjanit, la disco festa major amb Celtic DJ’s, amb servei de bar i entrepans durant tota la nit.
Per acabar, diumenge, a les 18:30 h, la plaça Jaume I acollirà una ballada de sardanes amb la cobla Principal de Banyoles, i tot seguit, en el mateix espai el concert destacat de Mishima tancarà la celebració.
Festa Major de Bordils
Fins el dilluns 25
La festa major comença també avui amb la inauguració de l’obra «Penjada de llençols» al matí, seguida d’una gimcana, un concurs de dibuix infantil i la festa de l’escuma. A la tarda es farà el Corretapes amb la Xaranga BufaTramuntana i, al vespre, la semifinal de la Supercopa Catalunya d’handbol. La jornada es clourà a la nit amb concerts de Son de Rosas (Tribut a la Oreja de Van Gogh), La Masovera Barbuda, dj Kiki i Dos Ases.
El programa de dissabte 23 d’agost oferirà al matí una festa d’inflables i jocs gegants tradicionals, així com un torneig de bitlles catalanes i un vermut musical amb Sawa Sawa. A la tarda hi haurà futbol fang i el tradicional partit entre Poble i Carretera. La nit es dedicarà a la música amb concerts de The Best Of, La Loca Histeria, Dujey Martin i Celtic dj’s.
Diumenge 24 d’agost començarà amb la missa solemne i un concert de la Coral de Fornells. A la tarda hi haurà un espectacle de màgia amb David el Mag, un concert amb Cafè Trio i, al vespre, la botifarrada popular seguida del gran ball amb el Tribut d’Abba, durant el qual s’escolliran l’Hereu i la Pubilla del 2025.
Finalment, dilluns 25 d’agost es faran jocs de cucanya per als infants al matí i, a la tarda, una ballada de sardanes amb la Principal de Banyoles. La festa major es tancarà a la nit amb el Concurs de Playback i el lliurament dels premis del Personatge Ocult.
Festa Major de Llofriu
Fins el diumenge 24
La festa comença avui amb la Ruta Josep Pla a Llofriu, una proposta cultural que combina literatura, cuina i paisatge, organitzada per la Fundació Josep Pla i amb opció de completar-la amb un àpat al Restaurant La Sala de l’Isaac. A la nit, la jornada es tancarà amb la Festa Jove amb el DJ Marc Dunjó.
El programa de dissabte 23 d’agost inclourà en la tarda un partit de futbol amistós entre Amics de Llofriu i Amics de Bolívia, així com un espectacle infantil amb xocolatada i coca. Al vespre se celebrarà la tradicional botifarrada popular i tot seguit havaneres amb Els Cremats.
Finalment, diumenge 24 d’agost s’obrirà amb la 3a Jornada Girobitlla al matí i, poc després, amb l’ofici solemne a l’església acompanyat de la Coral de Corçà i un petit concert. A la tarda es podran ballar sardanes amb la Cobla Foment del Montgrí i, al vespre, la cloenda serà amb el ball de vetlla a càrrec de La Betty Orquestra.
Festa d'estiu de LLançà
Fins el diumenge 24
La festa començarà avui amb una tarda d’inflables per a la mainada a l’aparcament Rafael Estela i, a la nit, l’actuació de DJ Luis de Frutos seguida del Flaix on Tour al mateix espai.
El programa de dissabte s’obrirà amb la ballada de sardanes amb la Cobla Ciutat de Girona a la plaça Major. Al vespre, a la Casa de Cultura, es podrà gaudir del concert tribut Hola Raffaella i, a partir de les 23 h, tornaran les actuacions musicals a l’aparcament Rafael Estela amb Merkado Negro, Banda Neón i DJ Alegre.
Per acabar, diumenge a la tarda hi haurà la tradicional festa de l’escuma i, al vespre, el punt i final el posaran les havaneres amb Ultramar i el cremat popular a càrrec de la Colla del Cremat.
Nits de circ a Roses
La cinquena edició del Nits de Circ Sobre Aigua encara segueix però aquest cap de setmana es fa a la Ciutadella de Roses. Per a més informació aquí.
Festa Major de Campllong
Fins el dilluns 25
Campllong celebra la seva festa major amb un programa ple de propostes. Des de sopars a la fresca, concerts, sardanes, havaneres, música, activitats pels més menuts, entre altres coses. Per a més informació aquí.
Mercat Medieval de Castell D'Aro
24 i 25 d'11h a 14h i de 18h a 22h amb entrada gratuïta
Nova edició del Mercat Medieval de Castell d'Aro, que fa un viatge en el temps a l'edat mijana. El vestuari del mercat serà de l'època, hi haurà parades d'artesania i de restauració. Els artesans ens oferiran una demostració de com treballaven en aquella època, hi haurà també espectacles, fira de productes d'artesania i alimentació i espais de restauració.
Festival Ésdansa Les Preses
El festival Ésdansa Les Preses ja fa uns dies que ha arrencat amb la seva 43a edició. L'esdeveniment ofereix una vintena de propostes que reivindiquen el poder de la dansa i la seva relació amb el paisatge i el carrer. Consulta tota la programació aquí.
Schubertíada a la Canònica de Santa Maria de Vilabertran
La soprano Ruzan Mantashyan i el pianista Hilko Dumno oferiran el concert d’aquest vespre a les 20.30 h. Diumenge, a les 18 h, i per cloure el penúltim cap de setmana d’agost, serà el torn dels duos formats per Jan Corominas (mezzosoprano) amb Llum Colomer (piano), i per Belén García (soprano) amb Esther Vilar (piano).
Festival de Música al Castell de Calonge
Fins el dissabte 23
Els encarregats de cloure aquesta edició del festival seran Laura Andrés Castells, el 22 d’agost, i Jofre Bardagí, que oferirà un homenatge a Joan Manuel Serrat.
Exposició Naufragis, arqueologia submergida al CaixaForum Girona
Fins el diumenge 24
L’exposició convida a descobrir l’arqueologia subaquàtica, la ciència que estudia i preserva el patrimoni amagat sota el mar. Mitjançant escenografies, audiovisuals i objectes recuperats, mostra el paper del mar en el comerç, la navegació i els conflictes, i reivindica la tasca d’aquells que en protegeixen aquest llegat cultural únic.
