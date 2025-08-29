Descobreix els millors plans per fer l'últim cap de setmana d'agost a les comarques gironines
Un recull d'activitats diverses per gaudir de música, oci i entreteniment per totes les edats
Festa Major de Palau-Saverdera
Fins el diumenge
El divendres 29 començarà amb la baixada nocturna de Sant Onofre a les 21.15 h, seguidament, a la piscina hi haurà el concert de La Masovera Barbuda a les 23 h i l’actuació de la Dj Lia Jensen a la 1 de la matinada.
El dissabte 30 al matí, a les 8 h, tindran lloc les Primeres Matinades pels carrers. A les 11 h la piscina acollirà la festa Holi i d’escuma, i a les 17 h hi haurà inflables. A les 18 h es disputarà la 2a Copa Palau-saverdera de futbol masculí i femení, amb sopar popular. A la nit, actuació de La Betty a la piscina a les 23 h i, a la 1 h, sessió de Dj Alegre organitzada per l’ARC El Fitó.
El diumenge 31 començarà amb una classe gratuïta de ioga al Mas Cusí, de 9.15 h a 10.30 h, a càrrec de l’Associació Flor d’Ametller. A les 12.30 h, missa musicada a l’església. Tot seguit, a les 13.30 h, als jardins de la Generalitat, vermut popular i ballada de sardanes amb la Cobla Bisbal Jove. Les festes es tancaran a les 18.30 h, a la piscina, amb el ball de fi de festa amb el Duet Pa d’Àngel.
Festa Major de Sant Hilari Sacalm
Fins el diumenge
El divendres 29 hi haurà cercavila, espectacles, missa amb coral, campionats, sardanes, pregó jove i un sopar popular amb ball. A la nit, la música continuarà a la zona esportiva amb diversos grups i Dj.
El dissabte 30 al matí se celebrarà la cercavila de gegants amb colles convidades. A la tarda tindrà lloc la baixada de carretons i sardanes, i al vespre la cantada d’havaneres. La nit es tancarà amb els concerts de Ruc’n Roll, Strombers i Anna Gisbert.
El diumenge 31 començarà amb la trobada de puntaires i un espectacle infantil. També hi haurà futbol femení, la festa Holi i una actuació de claqué i swing. La fi de festa arribarà a la nit amb l’espectacle "Flotados".
La Santa Market a Santa Cristina d'Aro
El mercat únic que es transforma en un aparador de copes, música, concerts diaris, street food, activitats per a tota la família, diversió i compres s'acaba i aquest és l'últim cap de setmana. Consulta tota la programació aquí.
Diverbeach a Sant Antoni de Calonge
A partir de les 18 h a l'Espigó
Com cada any, torna la famosa Diverbeach de Sant Antoni de Calonge per gaudir del concert temàtic de l'Orquestra Di-versiones. La vetllada començarà a les 18.00 h amb Litus al cub i, a partir de les 19.30 h, els Di-versiones continuaran amb el seu habitual repertori festiu.
Acústica de Figueres
La 22a edició de l’Acústica de Figueres, que se celebrarà del 28 al 31 d’agost, reunirà artistes com Lax’n’Busto, Mushka, Alizzz, Figa Flawas, Els Catarres, Ja t’ho diré, Ginestà, Mama Dousha, Suu, Maria Jaume, Sandra Monfort i Svetlana, entre molts altres. El festival, que té lloc al centre de la ciutat, incorpora enguany un nou escenari: el Figueres Acústica Arena, que acollirà l’actuació d’Oques Grasses. Consulta tota la programació aquí.
Mercat Medieval a Besalú
Els dies 29, 30 i 31 d’agost de 2025, la vila de Besalú (Garrotxa) farà un salt en el temps per celebrar el Mercat Medieval, una proposta ideal per gaudir en família.
Amb el seu ric patrimoni, els carrers empedrats i el conegut pont romànic com a escenari, el festival oferirà activitats variades: tallers per als més petits, música antiga, espectacles de carrer, visites guiades i una ambientació plenament medieval.
Una cita perfecta per a les famílies que volen combinar cultura, història i diversió a l’aire lliure, amb l’encant inconfusible del nucli històric de Besalú. Consulta tota la programació aquí.
Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona (FITAG)
El FITAG va començar la seva vint-i-cinquena edició el dimarts i durarà fins diumenge. El festival continua avui amb funcions tan reconegudes (El Mètode Grönholm, pel Grup de Teatre Cassanenc) com experimentals (Symbiosis, una proposta de teatre físic de la cia. polonesa Zapadnia) o premiades (ho està el Re/Criar – Grupo de Teatro do Grémio, de Portugal, que duu Vermes). I, encara, dissabte, amb teatre de text clàssic (Madmeoiselle Julie, de la sabadellenca Amfiteatre), o un xou final de dansa (Árbol, de la xilena Árbol Danza; complementada per A peeling, de la Sally Anne Friedland Dance Company, a cavall de Sud-àfrica i l’Argentina) abans de tancar amb Rosaris, purpurina i acció!, un musical esbojarrat de Mare Meva Companyia (Sant Just Desvern). Consulta tota la programació aquí.
Schubertíada 2025
Canònica de Santa Maria de Vilabertran
La Schubertíada encetarà el cap de setmana divendres 29 d’agost amb una conferència prèvia a les 19.15 h titulada El piano de Gershwin, a càrrec de Xavier Chavarría. Tot seguit, a les 20.30 h, la pianista Claire Huangci oferirà un recital amb obres de Khachaturian, Czerny, Ravel, Schubert, Barber i Gershwin.
El dissabte 30 d’agost, a les 20.30 h, el protagonisme serà per al Quartet Gerhard, que compartirà escenari amb la soprano Katja Maderer i el pianista Julius Drake, interpretant un programa amb música de Chaikovski i Brahms.
Finalment, el diumenge 31 d’agost a les 20.30 h, el prestigiós Quartet Casals clourà el cap de setmana amb un concert dedicat a tres grans noms del repertori: Haydn, Xostakóvitx i Beethoven.
Festa Major de la Vall de Sant Daniel
La Vall de Sant Daniel celebra la seva Festa Major, i ho fa amb un programa farcit de propostes que faran gaudir a petits i grans. El divendres 29 d’agost s’obrirà la festa amb una classe magistral d’esports de contacte a les 20 h. A les 21.30 h arribarà la Nit Jove, amb les actuacions de Banana Beach i FEM & The FAM, seguides de la sessió de Dj Geel & The Hanfris.
El dissabte 30 d’agost, a les 21 h, tindrà lloc el sopar popular, acompanyat d’un divertit Friki Bingo i la música de Dj Mondelo B2B Dj DD.
El diumenge 31 d’agost començarà amb la missa en honor a Sant Daniel a les 9.30 h, i al migdia, a les 12 h, se celebrarà el vermut musical amb combat de DJs. A la tarda, a les 17 h, hi haurà sardanes amb la Cobla Bisbal Jove, seguides de la cercavila amb la Cobla, les Comparses de la Vall i una colla convidada. A les 18.30 h es farà la mostra de danses i la ballada de germanor de “La Sardana de les Monges”, i per acabar, pa amb xocolata per a tothom.
Festa Major de l'Escala
Fins el 2 de setembre
L'Escala celebra la seva Festa Major, i ho fa amb un programa farcit de propostes entre les quals no hi faltaran cercaviles, espectacles, activitats infantils i les barrakes. Consulta tota la programació aquí.
6a Mostra de Vi de Pals
De 19 h a 00 h a Ca la Pruna
La Mostra de Vi de Pals, és una experiència única amb tastets de vins, tallers creatius infantils i actuacions musicals en directe. Avui, hi haurà tallers infantils i, a les 21 h, el concert d’Albert Serrano. El dissabte 30 començarà amb un tast al Mas Geli amb Ramon Roset, seguiran els tallers infantils i, a les 21 h, la sessió de DJ Miqui Puig. Per a més informació aquí.
