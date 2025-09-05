Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els plans més engrescadors per fer el primer cap de setmana de setembre a les comarques gironines

Festes majors, concerts, fires, visites teatralitzades i altres propostes per esbargir-se i carregar piles

Un concert d'una edició anterior de les Festes del Tura d'Olot.

Un concert d'una edició anterior de les Festes del Tura d'Olot. / Ajuntament d'Olot

Després d'un agost calorós, el setembre es comença a fer lloc amb les primeres propostes que ens prometen petits oasis de gaudi i oci pel cap de setmana. Festes majors, concerts, màgia o llibres, hi ha de tot i per tots els gustos.

Festes del Tura

La festa Major d'Olot s'estrenarà el mateix divendres a la ciutat amb una vintena d'activitats per triar, com la cercavila de la faràndula olotina, el pregó que faran els Bombers d'Olot, o el ball del Porc i Xai. La festa jove tindrà plats forts com el concert de Miki Núñez, Senyor Oca i Maria Hein. Consulta el programa aquí.

Roba Estesa, Buhos i Flashy Ice Cream a Vidreres

Aquest serà un cap de setmana ple a vessar de festes majors: Sarrià de Ter, Castell d'Aro, La Jonquera, Cadaqués, Breda... Si vas a la de Vidreres, trobaràs un programa que dona possibilitats de xalar a tothom: cercaviles, xocolatada, correfoc, espectacles familiars i un cartell musical ben potent: Roba Estesa (divendres), Buhos i Flashy Ice Cream (dissabte) entre molts altres.

Talent emergent a La Mirona

Dins el cicle Periscopi d'artistes emergents, la Sala La Mirona de Salt oferirà el dissabte un concert a la fresca amb Black Station Band, que es mouen entre el rock, el pop i el folk. La millor manera de saber si t'agradarà és anar-hi. Aquí pots reservar la teva entrada.

Les Preses a la fresca

El municipi garrotxí du a terme les seves últimes activitats dins la programació de Les Preses a la fresca, que tindrà dissabte la 4a edició de la Fira del llibre a la plaça Major i el taller "La vinya i el seu fruit" al parc de pedra tosca. Consulta el programa aquí.

Una visita teatralitzada per descobrir la vida al call de Girona

Dins les Jornades Europees de la Cultura Jueva, el Museu d'Història dels Jueus de Girona ha organitzat el dissabte una visita teatralitzada per conèixer N'Estel·lina, que va viure al call de Girona a mitjan segle XV.

Banyoles, epicentre de la màgia!

La capital del Pla de l'Estany celebra aquest dissabte el festival de màgia al carrer Troba'm, que engalanarà la ciutat amb diversos espectacles durant el dia i viurà el seu moment àlgid a l'esperada Gal·la que tindrà figures destacades del món més màgic.

Foment del vinil punxat a la Devesa de Girona

La plaça de les Botxes de la Devesa de Girona acollirà el dissabte l'esdeveniment "Sons al Parc", que vol fomentar la música punxada en vinil i atraure públic familiar. El programa constarà d’un vermut musical, dinar popular i actuacions d’artistes locals.

40 anys de La Vella Dixieland a Palamós

El Teatre la Gorga acollirà el diumenge el concert "40+4" de jazz, big band i brass band a càrrec de La Vella Dixieland, després que la pandèmia impedís a la banda poder celebrar els seus 40 anys. Dalt l'escenari estaran acompanyats dels músics Irene Reig, Pablo Martín i Joan Marc Sauqué.

20 anys de la Fira d'Indians a Begur

Durant tot el cap de setmana Begur s'omplirà de blanc, productes d'ultramar, música, teatre i mostres d'oficis en la Fira d'Indians. L'esdeveniment, que aquest any celebra dues dècades d'activitat, tindrà lloc al nucli antic del municipi; el Parc de l'Arbreda i la plaça Lluís Esteva i Cruañas es convertiran en espais d'actuacions musicals, concerts i zones de balls. La gastronomia també tindrà el seu lloc al Pati de la Gent Gran. Trobaràs el programa complet aquí.

