GASTRONOMIA
Restaurants de Barcelona on menjar amb només 10 euros
És possible endrapar a la capital al límit del bitllet de 10 euros: menús del dia, cuina casolana, entrepans d’autor o, fins i to, una burger per 3,90 euros
Òscar Broc
Aquestes vacances has gastat com un ministre corrupte amb targeta black. I passa el que passa. Que arriba el setembre i el forat al teu compte bancari és còsmic, lovecraftià. No et queda cap altra que ajustar-te el cinturó i, amb els quatre cèntims que t’han quedat, buscar-te la vida en una Barcelona amb preus de Dubai. Doncs, tot i que sembli impossible, amb un simple bitllet de 10 euros pots muntar-t’ho però que molt bé en aquesta ciutat. Sense luxes, sense focs artificials, però és factible endrapar al límit del bitllet vermell. De fet, en aquesta llista hi ha les proves. Menú del dia, cuina catalana, burgers, kebabs, entrepans d’autor, planxats, cuina libanesa... La felicitat a només 10 cuques. Benvinguts al preu just!
Viatge a Florida
CUBA EN ENTREPÀ
¿Un microrestaurant? ¿Una sandvitxeria cubana de butxaca? Em costa encasellar Mani’s (El Cubano) (Sant Gervasi de Cassoles, 15), i crec que això és bo. Vet aquí una de les cartes més succintes que recordo, això sí: les poques coses que hi ha són explosives. Si ens cenyim al bitllet de 10 euros, per uns ajustadíssims 7,90 euros podràs il·luminar el teu interior amb el sandvitx cubà, el rei de la casa, un entrepà cubano-nord-americà convertit en icona universal.
No és un entrepà qualsevol: fan servir un pa amb llard de porc, braó de porc esfilagarsat Ral d’Avinyó, pernil duroc d’Avinyó, oli d’herbes amb un toc de taronja, formatge, maionesa, mostassa i cogombrets adobats. Surt planxat i calent, i el tetris de salses i ingredients d’entrepà és una maleïda bomba de sabor. Una altra opció barata podria ser el frankfurt, a 6,75 euros. I, si et sobren quatre xavos més, pots optar per l’entrepà de pastrami amb vedella de Girona o regalar-te algun acompanyament, com el viciosíssim llardó a l’estil cajun: cruixent i picant, com el teu compte bancari abans de les vacances.
Bromance prohibit
KEBABS VIRALS
Gràcies a un hàbil aparell de màrqueting i a una imatge burleta, Kevabrö (plaça de Letamendi, 30) s’ha erigit en el kebab més viral de la ciutat. I tota la conya (pots emportar-te uns petonets i fins i tot gotes de suor del kebab màster) se sustenta en un producte que no decep gens ni mica: per als experts en la matèria, un dels millors kebabs de BCN. I sí, està realment deliciós.
És una peça en la qual tots els elements floten per sobre de la mitjana, un kebab gurmet hàbilment disfressat de kebab de barri. El que es pot esperar quan utilitzes pa de massa mare acabat d’enfornar, ingredients frescos, salses casolanes i pollastre i vedella de qualitat. La relació qualitat-quantitat-preu és sorprenent. Per 6,99 euros t’empasses el durum més icònic, el generós OG Hahmed. ¿El prefereixes en format doner? Per 7,99 euros cantes bingo. Si només portes un bitllet, et sobrarà per a un refresc o algun complement, i per demanar un altre kebab i sortir corrents.
¡Tooot el camp!
HONESTEDAT MÀXIMA
Segurament acabaran abans les obres de la Sagrada Família que les del Camp Nou, però mentre el Bar Estadio (travessera de les Corts, 140) continuï donant guerra als peus del coliseu blaugrana, tot anirà bé. Els meus respectes per aquesta santa casa, on broden la cuina tradicional, es forgen entrepans antològics i el menú del dia és una aparició mariana, un miracle, perquè s’atura en els 10 euros. Una relació qualitat-preu sobrenatural, perquè Déu sap que en aquest espai es menja rematadament bé. Pocs llocs més honestos als voltants del Camp Nou.
Els meus respectes per al Bar Estadio, on claven la cuina tradicional i fan uns entrepans que són antològics
Hi vaig un dimarts qualsevol i l’aroma de menjar casolà m’envolta quan trec el morro per comprovar com està el local (ple). A la porta hi ha el menú, un rectangle que et persegueix amb la mirada, com la Gioconda. Una visió que deixa en èxtasi els que repassen la llista de plats i no saben de què va el marro. En els primers et pots adjudicar uns macarrons de l’àvia, unes llenties estofades, ¡uns canelons de rostit! I en els segons, el súmmum: fetge o bistec de vedella, llom de porc... L’entrada al cel de la cuina popular per només 10 euros. La vida és exactament això. Deu de deu.
Burger, bonic, barat
HAMBURGUESA DE REBAIXES
Ni el Mago Pop en una de les seves millors nits. Come y Vete (Urgell, 90) ha aconseguit executar el truc definitiu, perquè juraria que té la burger amb la relació qualitat-preu més ajustada de la ciutat: ¡una hamburguesa per la barbaritat de 3,90 euros! Evidentment, és una burger reduïda a la seva mínima expressió, amb un disc de 70 grams, salses, cogombrets, ceba i formatge. Asseguren que els surten els comptes, de manera que, en aquesta Barcelona de burgers a preu de cocaïna, el miracle és possible. Si tingués fills que em donessin la turra amb allò de menjar una burger, els portaria a aquest lloc. S’ha acabat això d’empenyorar el Rolex de l’avi. Per cert, Come y Vete disposa d’un menú entre setmana a nou euros, amb hamburguesa, patates i refresc.
Postdata: si disposes d’un pressupost més elevat o senzillament no tens fills, en la meva opinió, la smash d’Antonia’s Burger no té rival en matèria de relació qualitat-preu: per 6,5 euros et menges una de les cinc millors hamburgueses de Barcelona.
Bona cuina
PREUS RACIONALS
Pensa en les pissarres amb els plats i preus de Bo de Bernat com si juguessis al tetris. Un fricandó antològic per sis xavos. Unes llenties estofades amb bacó i xoriço que marquen uns preciosos 4,5 euros. Cervell arrebossat a cinc, macarrons a la bolonyesa per 4,75 euros, salsitxes de Berga per 5,5 euros... I així tota l’estona. Hauràs de moure bé les peces, però per 10 euros es pot menjar molt bé en aquesta casa de menjars del carrer d’Aragó.
És el segon restaurant Bo de Bernat (Aragó, 122), un senyal que la cuina catalana a preus racionals s’aprecia moltíssim en aquests temps movedissos. A Bo de Bernat tens la garantia que menjaràs boníssim i que t’hi gastaràs el mínim. Carn, peix, arròs, xup-xup de manual dissenyat per fidelitzar la clientela. Sí, segurament el llegendari Gelida estudia preus una mica més baixos (complicat trobar-hi lloc a l’hora de dinar), però la fórmula de la doble B té gran mèrit en ple frenesí inflacionari. A més, és possible un esmorzar de forquilla per menys de 10 euros: els ous de Calaf amb cansalada viada i el cap i pota, tots dos a sis euros, són testimonis que ho certifiquen.
Ganes de saj
ELEGÀNCIA LIBANESA
Lo de Anís (Pontevedra, 25) és amor a primera vista. Benvingut a una bombolla libanesa on es pot menjar meravellosament amb 10 monedes d’euro. A prop de la platja. I amb un cafè d’especialitat espaterrant. No es tracta d’un libanès corrent, ja que la carta té com a eix el saj, un pa circular pla i apetitós en format pizza, una base que admet diferents toppings i que es desplega, per tant, en diferents varietats.
Perquè no dubtis de la seva frescor, pots veure com cuinen la massa d’espelta (lleugera i digerible) en una cúpula opaca a la vista del comensal. Amb una ració estàs més que servit, i molts dels saj estan per menys de 10 euros, alguns de sobra, com el de formatge i sèsam o el d’hummus i remolatxa, tots dos a 7,5 euros.
