Carrega les piles amb aquests plans per fer aquest cap de setmana a les comarques gironines
Fires de contes, medievals, festes majors, concerts... Segur que trobes alguna cosa que et faci peça!
Fira del conte de Medinyà
El diumenge, acosta't a Medinyà si no vols perdre't tot el que et pot oferir la Fira del Conte de Medinyà. En la seva 15a edició, proposa diversos racons del municipi, principalment als carrers Sant Sadurní, Pere Roure, la pujada del Castell i Migdia, per gaudir d'una trentena d'activitats com contacontes, tallers, espectacles, exposicions, espais de joc o de lectura i música. Aquest any, aprofitant la doble efemèride d'un dels reis del conte, Hans Christina Andersen, es faran diverses activitats relacionades amb aquest escriptor, com ara una taula literària.
El dissabte al vespre es donarà el tret de sortida a la fira amb el pregó, que anirà a càrrec de Màrius Serra.
Festival Brava! Arts Weekend a la Bisbal d'Empordà
La capital del Baix Empordà serà l'escenari de la quarta edició del festival Brava! Arts Weekend, que fusiona música, instal·lacions i projeccions de realitat virtual amb artistes vinculats al municipi. Des de la mítica banda Chicks On Speed, que retornen amb un disc nou, passant per Miqui Puig, Sandra Monfort o el tenor Julian Prégardien, l'edició d'enguany és més participativa que mai, i ha tingut implicació d'associacions i teixit local. A més, aquest any el centre Brava Arts, organitzadora de l'esdeveniment, celebra una nova etapa amb la inauguració d'un nou centre de creació i producció musical. Consulta aquí el programa!
Foc, diables i música festiva a Sant Joan de les Abadesses
La Festa Major de Sant Joan de les Abadesses va començar ahir dijous coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, i avui la jornada estarà protagonitzada pel foc: l'espectacle pirotècnic "A les portes de l'infern", el Correfoc amb les Diabladesses de Sant Joan i els Xics i Batutaga... Tot plegat, acompanyat de concerts de Coratge, Ven'nus o Brou Versions. Dissabte la festa continuarà amb la música de l'Orquestra Di-Versiones, Miquel del Roig i altres formacions com la Montecarlo. Consulta tots els actes aquí.
Marigó Trio! a Blanes
L'univers sonor del grup Marigó Trio! format pel blanenc Carles Marigó (piano), Manel Fortià (contrabaix) i David Domínguez (percussió) és impossible d'etiquetar. El Teatre de Blanes, dins el cicle talent blanenc, acollirà el dissabte un concert del trio que oferirà música d'estils tan variats com el flamenc, passant pel jazz i en les músiques llatines, cada concert és únic i és motiu de celebració.
Vespreig a la fresca a La Mirona
El dissabte, la sala La Mirona farà un repàs dels clàssics més clàssics de la música amb un vespreig a la fresca a partir de les 21 h amb DJ Tarada. Sonaran grans temes dels anys 60, 70, 80 i 90, i hi haurà foodtruck d'hamburgueses perquè ningú es quedi amb gana.
El Castelló més medieval al Festival Terra de Trobadors
Des d'avui i durant tot el cap de setmana, Castelló d'Empúries retrobarà el seu passat medieval amb la 23a edició de Terra de Trobadors. Música, conferències, tallers d'arts medievals, jocs, ballades, cercaviles de joglars i els tornejos més esperats ompliran el municipi. Durant tot el festival hi haurà diverses activitats continuades, com el campament on s'exporaran armes i armadures amb una zona de photocall. Dissabte serà el dia que concentrarà més activitats, entre les quals destaquen el Pas d'armes que recrearà Alma Cubrae, el Torneig medieval memorial Fernando Arnau, a càrrec del Grup Cavallista de Castelló d'Empúries; i l'espectacle El Foc de Salner-Bruixes a càrrec de l'Associació El Salner.
Festival Itinera a la festa petita de Jafre
La festa petita de Jafre, tot i que va arrencar el dilluns, tindrà el gruix de la seva programació a partir d'avui i fins diumenge. Destaca el concert que hi haurà avui a la plaça del Castell a càrrec del Duo Scala, grup que ofereix música de Bossa Nova, Swing, musicals, soul o pop, dins el Festival Itinera. La resta de la programació la pots consultar a l'enllaç.
Fira Pluja d'Art a Sant Jordi Desvalls
Música, màgia, cercavila, art lumínic, pallassos i foodtrucks amb artistes. Tot això t'espera a Sant Jordi Desvalls aquest cap de setmana a la 4a Fira Pluja d'Art. El divendres hi haurà el pregó d'inauguració, seguit d'una nit musical. Dissabte serà el dia gros, amb tot un raig d'activitats per fer a la zona de Foodtrucks del municipi, i dins el qual hi haurà el Festival de Llum, que s'inaugurarà al vespre amb l'Espectacle Art Lumínic que es farà a la nit a la plaça U d'Octubre.
