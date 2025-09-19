Fes una ullada a les millors propostes pel cap de setmana a les comarques gironines
Festes majors, fires amb balls ancestrals, concerts sorprenents i esdeveniments culturals ben diversos t'esperen aquests pròxims dies perquè no et perdis el que més t'agrada
Aquest últim cap de setmana d'estiu està ple de propostes artístiques, populars i festives arreu de les comarques gironines. Tria i remena per aquesta llista, segur que en trobes més d'una que et farà el pes.
El xou de Diverland a Calonge
L'Orquestra Di-Versiones torna un any més a la càrrega amb un festival que arrenca avui al càmping Internacional de Calonge i que proposa activitats, tallers, concerts i una desconnexió durant tot el cap de setmana amb una immersió en els anys 80 i 90 que farà xalar als més nostàlgics. Aquest any el leitmotiv de la festa són els gremlins de les pel·lícules de Joe Dante. Les actuacions aniran a càrrec de Di-Versiones, The Best Of, Wiwi Rock, Fonso Castillo, Orquestra Di-Versiones i El Frenillo de Gauguin. Consulta el programa per no perdre't cap detall d'una festassa que per tenir, té fins i tot un manifest.
El Festival d'AQUÍ de Sant Feliu
Sant Feliu de Guíxols reivindica allò seu amb un festival on es poden trobar paradetes de gastronomia, productes del comerç local, un escenari amb desfilades de moda, actuacions musicals, demostracions i una instal·lació artística que convida el visitant a endur-se un llibre. Tot plegat entorn dels jardins Juli Garreta, que a partir d'avui i fins diumenge serà l'epicentre de l'essència més ganxona. Consulta tots els detalls aquí.
Dansa en espais de 15m2 a la Bisbal d'Empordà
La dansa conquerirà la Bisbal d'Empordà durant tot el cap de setmana amb el Festival Internacional de Microdansa Itinerant 15m2, que aterra aquest any a la capital empordanesa amb exhibicions d'artistes nacionals i d'arreu a diferents espais amb epicentre al Terracota Museu. Aquest any les exhibicions giraran entorn del concepte "enfangar". Trobaràs tota la informació al programa.
Festa de la Sal a l'Escala
L'homenatge dels escalencs als seus orígens pescadors i saladors es tradueix des de l'any 1997 en una festa anual durant el tercer cap de setmana de setembre on s'ajunten tallers, demostracions, música i memòria. L'acte central d'aquest esdeveniment és una recreació històrica a la platja de l'antic port de l'Escala on s'incorporen balls ancestrals del poble com el Ball del Drac, el de Nyacres i el de la Farandola. No et perdis cap detall amb totes les activitats que proposa aquesta festa salada.
La setmana més cultural dels Bertrana
Després del lliurament Premis Literaris de Girona el passat dimarts, arriba la setmana dels Bertrana amb propostes entre els quals itineraris literaris, poesia lírica, una exposició fotogràfica i una lectura dramatitzada. Avui al vespre se celebrarà la Nit dels Poetes a l'Auditori Josep Irla de l'edifici de la Generalitat a Girona, on es reunirà guanyadors dels XLIV Jocs Florals i Literaris Escolars de Girona i Josep Anton Fernàndez, Premi Miquel de Palol 2024. També es podrà gaudir a la sala La Planeta de la lectura dramatitzada Jo, Prudenci Bertrana amb l'actor Jordi Coromina. Totes les activitats les trobaràs aquí.
Concert d'El petit de Cal Eril dins un iglú a Girona
Després de tres anys sense activitat, El petit de Cal Eril torna amb una gira de concerts molt peculiars: els membres tocaran dins d'un iglú. Una de les seves parades de presentació del nou àlbum Eril Eril Eril serà Girona, dins la programació de l'Auditori. El grup hi actuarà dissabte i diumenge, i ja ha esgotat entrades pel primer dia. Encara hi ets a temps!
Reviu els anys 60 amb el FestiSurf de Castell d'Aro
Un any més, Castell d'Aro portarà referents de la música surf, garatge i swing a la Sala Font del Ferro amb un cartell molt especial que començarà dissabte i s'allargarà fins diumenge. Aquest any passaran per l'escenari grups com Ray Collins’Hot-Club, Supertubos!, Los Retumbes o Dr. Tritón, aquests últims vinguts des de Mèxic. Tota la informació del festival el trobaràs en aquest enllaç.
Torna la Fira de l'Arròs de Pals
El dissabte, Pals exhibirà després de set anys la força de la seva tradició arrossera en un esdeveniment cultural i gastronòmic pensat per a tota la família. El Pati de Ca la Pruna acollirà degustacions de fins a cinc varietats diferents, tallers de cuina, espectacles de dansa medieval i espais infantils. Aquí trobaràs tota la informació.
Esclat de ciclisme: Sea Otter Europe
Durant tot el cap de setmana els amats de les bicicletes tenen una cita a Girona amb la nova edició del festival internacional de bicicletes Sea Otter Europe amb estands comercials, proves, demostracions i curses, entre altres activitats. Consulta tota la informació aquí.
Subscriu-te per seguir llegint
- Més de 70.000 catalans estan en llista d'espera per examinar-se de la prova pràctica del carnet de conduir
- La consulta popular pel canvi de topònim de Palamós serà el 23 de novembre
- Denuncien l'aparició d'un niu de rates a una plaça de Girona
- Alerten del perill que suposa el carril bici entre Platja d'Aro i Sant Antoni
- Girona inaugura la comissaria compartida de Santa Eugènia que reforçarà la presència policial a tres barris
- «Ens han ofert portar la Sea Otter a altres llocs d’Europa però estem bé a Girona»
- Atraquen un home a la porta de casa de Girona i se li enduen 150 euros
- La fruita que ChatGPT recomana evitar per reduir la inflor abdominal i aprimar-se