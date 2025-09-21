Cafès històrics de Barcelona que ressusciten sense perdre l'ànima
Són els nous bars de tota la vida
Òscar Broc
El Bar Mundial ha retornat del més enllà. Les arts mistèriques dels bruixots del Grup Confiteria, experts a rescatar negocis històrics de les tenebres, han tornat a la ciutat un espai tan estimat com plorat, una marisqueria de barri que encara pensa en pessetes i li fa l’ullet a la vella Barcelona. El Mundial, de tota manera, no és l’únic reaparegut. Afortunadament, a la ciutat s’han recuperat i reanimat molts locals amb història que prometien convertir-se en Vivaris. Benvinguts a la Barcelona ressuscitada.
Esmorzar imperial - Gràcia popular
Gràcia no podia permetre’s perdre una icona de la cuina popular com el Bar Casi (Massens, 74), amb data de naixement 1978. Quan es va saber del traspàs, hi va haver cares d’ensurt, però el local només podia acabar en mans d’un equip que mantingués la flama viva i no caigués en la temptació de l’smash burger. I sota aquestes condicions, el conte va tenir final feliç, clar. El Bar Casi va renovar la seva sang amb plasma juvenil, però no va canviar ni una mica la seva essència, és a dir: aquí mana un dels menús del dia més temptadors del barri (15,90 euros) i els esmorzars de forquilla sense filtres. En dono bona fe: un dijous a les onze del matí i aquí sóc, disfrutant d’unes mandonguilles amb sípia esponjoses, saboroses, monumentals. ¡Contra la gentrificació, mandonguilles!
Tornada a la vida - Ous amb patates
El Bauma (Roger de Llúria, 124) va tenir una forta popularitat entre els intel·lectuals de Barcelona en la dècada dels 90. Molta retòrica, moltes tapes i moltes borratxeres d’escriptors impregnant-ne les octogenàries parets. El local va experimentar una preocupant decadència que augurava el seu òbit. Però el Bauma, a mans ara del grup Somos Esencia, es va regirar amb dents i ungles i va ressuscitar amb una oferta coherent amb la seva història: tapes i platillos de cuina local i mediterrània. Bona truita. Bé per les seves mandonguilles amb sípia. Excel·lent oferta d’ous amb patates fregides i coses. Brioix de fricandó molt llaminer... Benvingut de tornada.
Amor centenari - Els nois del barri
Els amos del celler Quimet de Gràcia s’han encarregat de practicar els exercicis de ressucitació del pacient. I la Bodega Nulles (Nàpols, 239), una capella centenària del vermut, ha sortit de quiròfan amb el batec més fort que mai. Rehabilitada amb carinyo i respecte, la Nulles actual se sent com la Nulles de sempre. Barriques de vi a granel, rajola vintage, neveres de fusta... Així fa goig, especialment quan acompanyes el somieig de barri amb ibèrics, formatges, el meravellós tomàquet confitat amb tàperes i anxova o alguns dels plats heavies, com els cigrons amb espinacs o les tripes de vedella. Preus raonables i molt flow viejoven. Les coses de sempre, com mai.
Xup-Xup Al Born - Tot continua igual
Pot ser que no tingui gaire sex appeal per a les xarxes socials, però que ningú subestimi el poder del bar-restaurant Agullers (Agullers, 8), un aguerrit representant de la cuina catalana en dansa des de l’any 1991. Després de la jubilació de la gerència original, el negoci va continuar vivíssim gràcies a un repòquer d’empresaris que el van tocar poc. Cuina catalana de producte (exempta de tonteries) i esmorzars contundents. Fricandó, botifarra, gambes a la planxa, macarrons, tripes, bolets de temporada... Tot bé, tot com ha de ser. Per cert, si compres una ampolla a la Vila Viniteca, just davant, pots mamar-te-la al restaurant, que només te’n cobrarà el destapament.
Cor content - El club dels 100
Si el 1899 que figura al tendal no menteix, el Bar Alegria (Comte Borrell, 133) ja carrega amb 126 pals. Un històric de veritat que anava camí de convertir-se en una polsosa ruïna, fins que l’empresari Tomàs Abellan el va agafar i va aconseguir que s’aferrés de nou a la vida. La intervenció va ser llarga i costosa, però el Bar Alegria va tornar en gran, amb les portes de fusta, el mobiliari antic i una terrassa amb tendals vermells i fanalets que sembla que saludi des d’un altre segle. L’embolcall és història viva de Barcelona i la carta està a l’altura de les circumstàncies. Té una de les millors amanides i truites de patates de Barcelona. I l’imitadíssim biquini de pernil ibèric que va inventar el pare del Tomàs, el cèlebre Carles Abellan. I una espectacular anxova amb mantega fumada. I uns vinassos espectaculars... Definitivament, es troba al costat bo de la història.
La resistència - ‘Breakfast at Manolo’s’
Bodega Gol vibes. Perquè al darrere de la recuperació de la sexagenària Bodega Manolo (Torrent de les Flors, 101) hi ha el mateix nucli que ha revitalitzat amb èxit la Bodega Gol. Obligat, doncs, donar amor al capipota perquè es menja de manera molt semblant. Vet aquí un altre rescat èpic, un exercici romàntic en temps negres, agafar un vell celler de barri en perill de jubilació i reactivar-lo sense perdre-li mai el respecte. Que no hi faltin els barrils atrotinats, les neveres de la vella escola, els guisats de tota la vida i els esmorzars de forquilla, que ja sabem a quina cosa hem vingut a jugar. La resistència de Gràcia pot continuar comptant amb aquest soldat, que ara va armat amb tripes, cigrons, calamars i olles de fruïció massiva.
Marieta, Marieta - El gat a l’aigua
Des d’aquest estiu, La Font del Gat (passeig de Santa Madrona, 28) torna a ser La Font del Gat, i no un mite erosionat per les bufetades dels nous temps, un conte de la Barcelona oblidada per entretenir les noves generacions. Es tracta d’un dels rescats més sonats del Grup Confiteria, un espai obert que posa en valor la seva càrrega històrica i arquitectònica, i reivindica la cuina local per atraure el públic barceloní a les altures de Montjuïc. El berenador que es mereixia la ciutat. I la jugada és mestra: a la Font del Gat estàs envoltat de vegetació, veus els toros des de la barrera (quina panoràmica de Barcelona) i t’infles amb els seus enfilats variats a la brasa, arrossos i tapes de qualitat (croquetes i gammes superiors).
