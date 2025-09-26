Els millors plans del cap de setmana per fer a les comarques gironines
Ja ha arribat la tardor, i amb ella moltes fires de la cervesa, corsaris i concerts de nivell. Busca i remena!
Aloja, la fira medieval i fantàstica de Banyoles
Torna una nova edició d'Aloja, la Fira Medieval i Fantàstica de Banyoles. L'Aloja pretén donar a conèixer l'origen medieval de la ciutat i la seva llarga trajectòria llegendària, amb múltiples llegendes arrelades al territori que la tradició oral ha anat passant d'avis a néts. Enguany se celebra del 26 al 28 de setembre i tindrà com eix central a l’Abat Guillem de Pau, figura clau per a la reconstrucció del Monestir de Sant Esteve, després dels terratrèmols del 1427 i 1428. Aquí trobaràs més detalls.
Fira dels pirates i corsaris a les Illes Medes
L'Estartit organitza durant aquest cap de setmana la 31a edició de la fira Pirates i corsaris a les Illes Medes, amb visites a museus, sortides en caiac, tallers, un mercat artesà, contacontes, concerts pirata i una nit de foc amb correfoc inclòs. No et perdis cap detall amb el programa.
Fira de la Tardor a Vilablareix
Un any més, i ja en fa 17, Vilablareix es vesteix de tardor amb la seva fira tardorenca, que uneix pagesia i artesania amb un programa molt variat: des de tallers de quefir d'aigua, tastos de cerveses, concerts, cercavila i la tradicional sessió de contes sota el Til·ler. Consulta totes les activitats, n'hi ha una bona pila.
Girona i Figueres: epicentres de la cervesa
Ara que ja s'acosta l'octubre, molts municipis gironins comencen a organitzar fires i esdeveniments cervesers. A Girona, durant els dos pròxims caps de setmana el Palau de Fires de Girona serà l'epicentre de la fira de la cervesa Oktoberfest. A Figueres, la Rambla acollirà avui i demà la IV Fira de degustació de la cervesa artesana de l'Alt Empordà, que proposa moltes activitats, i que acollirà durant aquest el vespre concerts de Kilombo i el grup Els Delai.
El Ludum de Corçà
La Fira del Joc de Corçà fa aquest any cinc anys amb una diada que tindrà lloc el dissabte durant tot el dia a la plaça del Firal. S'hi podran fer fins a una vintena d'activitats: tallers per pintar o portar gegants, jocs XXL, de taula, de rol o cooperatius i exposicions. Aquí trobaràs totes les propostes.
Concert de Judit Jacquet i Foresta al Foment
Per primer any, el cicle Vesprades arriba a les comarques gironines amb l'objectiu de fer arribar els cantautors als ateneus. El primer concert que estrenarà el cicle es farà avui a les 20 h a la Fundació Cultural El Foment i anirà a càrrec de Judit Jacquet i Foresta.
Giroaplec de Vilobí d'Onyar
Vilobí serà aquest cap de setmana l'epicentre gironí del Geocaching. El pavelló de Sant Dalmai ofereix un programa farcit d’activitats per a petits i grans amb concerts, espais per la mainada i tota mena d'amagatalls. Trobareu tots els detalls aquí.
Festa Major de Santa Coloma de Farners
Santa Coloma de Farners ha arrencat la seva festa major amb energia, i proposa per aquest cap de setmana la seva habitual programació pensada pels més petits, amb capgrossos i gegants, i també amb sardanes, havaneres i teatre infantil. El cartell de barraques, que s'ubiquen al parc de Sant Salvador, ofereix grups potents Di-Versiones (dijous), Buhos (divendres) o Pèl de Gall (dissabte).
Màgia a Figueres i a Sant Feliu de Guíxols
Si el que t'interessa és quedar bocabadat davant un mag enginyós i hàbil, no et perdis el Festival Internacional de Màgia de Figueres, que desplegarà les ales durant tot el cap de setmana, amb la Gala Internacional com un dels actes més esperats. A Sant Feliu de Guíxols també aposten per la màgia amb el festival Ganxó Màgic, impulsada pel mag i il·lusionista guixolenc Marc Sàbat i que tindrà actuacions durant el cap de setmana del Màgic Andreu, Álvaro Oreja, Isaac Trias i Nilo Hidalgo, entre altres.
Inadaptats, Crim i Les Buch a la Mirona
La sala La Mirona de Salt es vesteix de rock i punk amb una triple programació durant el vespre del divendres que inclou els grups de Les Buch, Inadaptats i Crim. També hi haurà una sessió amb PD Ivanote.
Festival Magmàtica d'Olot
Amb una mescla que connecta poesia, música electrònica, arts visuals i acció, el festival Magmàtica obre les portes aquest cap de setmana amb una programació imperdible. Entre diverses propostes, La Mula portarà poesia a escena el divendres amb "Manual per éssers vius", mentre que el dissabte hi haurà un recital de poesia de Sònia Moll, amb un vespre musical que inclourà la música electrònica de Piok o el punk i filosofia de Daft Kant. Consulta aquí el programa complet.
