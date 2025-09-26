'BEU-TE el museu'
Una ruta que uneix vi i cultura
Quinze museus i quinze cellers gironins s’uneixen per fomentar l’enoturisme i l’oferta museística
Es tracta d’una ruta peculiar que es desenvolupa durant el mes d’octubre vinent a les comarques de Girona. Del 3 al 31 d’octubre tindrà lloc la iniciativa batejada com a Beu-te el Museu, que assumeixen el Patronat de Turisme Costa Brava Girona de la Diputació de Girona i la Ruta del Vi de la DO Empordà.
La proposta, ja consolidada en el calendari gironí, posa de manifest la interrelació dels espais museístics amb el món i el sector vitivinícola local. Les activitats inclouen el Museu de la Pesca, el Castell Gala-Salvador Dalí, el Museu d’Arqueologia de Catalunya d’Empúries, el Museu d’Arqueologia de Catalunya d’Ullastret, el Museu d’Arqueologia de Catalunya de Girona, el Terracotta Museu de Ceràmica, el Museu del Cinema, la Canònica de Vilabertran, el Museu de la Mediterrània, el Museu d’Història de Sant Feliu de Guíxols, el Museu d’Art de Girona, el Museu de la Dona de Tossa de Mar, el Museu del Suro i els Banys Àrabs de Girona.
Pel que fa al sector vitivinícola, els cellers de la DO Empordà que participen en la present edició són Vinyes d’Olivardots, Espelt Viticultors, Mas Llunes, La Vinyeta, Celler Martí Fabra, Vinyes dels Aspres, Celler Oliveda, Clos d’Agon, Celler Mas Pòlit, Celler Brugarol, Martín Faixó, Empordàlia, Maset Plana, Mas Oller i Terra Remota. Cada activitat té una capacitat per a unes 30 persones i el preu per participar-hi és de 22 euros.
