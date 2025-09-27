Mercat
Artesania i ecologia, als carrers de Santpedor
La Fira de Sant Miquel omplirà aquest cap de setmana el centre medieval del municipi de productes naturals i ecològics, músics i artistes
Queralt Casals
Com cada últim cap de setmana del mes de setembre, el municipi de Santpedor (el Bages) acull la Fira de Sant Miquel, l’origen de la qual es remunta a final del segle XII. Durant l’edat mitjana la fira es va consolidar com una de les més importants de la Catalunya interior i, al llarg dels anys, s’ha anat adaptant a les circumstàncies de cada època i ha passat de ser un certamen d’artesania i ramaderia a convertir-se en l’actual Fira de Productes Naturals i Ecològics amb Músics i Artistes al Carrer.
La cita gira al voltant del barri antic de Santpedor, que conserva l’estructura medieval de carrers estrets i acollidors. Des de fa 35 anys, s’aposta pels productes naturals i ecològics com a principals atractius. La festa, que diumenge viu la seva jornada central, compta amb un extens programa amb la cultura i la gastronomia com a eixos centrals, i també tindrà espais reivindicatius a favor de la pau, com per exemple una acció contra el genocidi del poble palestí.
Els carrers i les places del municipi es tornaran a omplir diumenge per acollir les parades d’artesania, alimentació i regals. Un espai dedicat als artistes locals i el concurs tradicional de músics als carrers, amb actuacions a diversos punts del nucli antic, són dos dels principals atractius de la festa.
La celebració posa una atenció especial en la gastronomia pròpia de la comarca i, en concret, del municipi de Santpedor. Per aquesta raó, ofereix tastos de productes propis i recupera el plat típic de la fira: xai estofat amb albergínia, que es podrà degustar als establiments locals Bambú, La Panxa, Tesi, Domo, Els Solers i L’Olivera.
La programació compta amb la iniciativa d’entitats i associacions del poble, que preveuen diversos tallers familiars i concerts. Entre els actes tradicionals destaquen els gegants, el correfoc o l’actuació castellera amb els Castellers de Santpedor, els de Sant Cugat i els Tirallongues de Manresa. També hi haurà un espai infantil amb parades, tallers i un planetari. Una àmplia oferta per a tots els públics per disfrutar d’un cap de setmana en família a les portes de la tardor.
